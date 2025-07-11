史上最貴手袋誕生！原版Hermès Birkin袋近8千萬港元天價成交

英國傳奇女星Jane Birkin 曾親自使用的原版 Hermès Birkin ，日前於巴黎蘇富比拍賣會上以接近8千萬港元天價成交，創下全球最昂貴手袋的紀錄。



眾所周知，Hermès Birkin手袋堪稱Hermès品牌的象徵之一，推出多年至今仍然風靡全球。今次拍賣的是Jane Birkin曾親自使用過9年的原版Birkin手袋，與後續推出的通行款式不同，其肩帶不可拆卸，翻蓋上印有Jane Birkin名字的首兩個字母J. B.，極具代表性。從蘇富比公開的相片可見，雖然手袋在經年使用下，已添上歲月痕跡，但整體裝況依然極佳，甚至多了一分vintage舊化感覺，更見韻味。

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這個傳奇原版Birkin袋最終以$1,010 萬美元天價成交（折合約約港幣7928萬），據悉買家為一位日本私人收藏家。不過今次並非原版Birkin袋首次拍賣，早於1994年曾賣出並將所得用作支持法國一家對抗愛滋病的慈善機構；至2000年該袋再被拍賣，最後由一位法國私人收藏家投得。

令時裝迷趨之若鶩的Birkin手袋，誕生背後其實亦有一段有趣故事，據指1981年， Jane Birkin從巴黎乘搭飛機前往倫敦，碰巧遇上 Hermès時任行政總Jean-Louis Dumas坐在旁邊，二人閒談時Jane Birkin抱怨市售的女士用手袋往往尺寸太小，放不下她帶初生女兒出門時所需的物品。據說Dumas聽畢，即場拿下座位前放置的嘔吐袋，並揮筆發揮創意，設計出Birkin袋的雛型。Hermès其後亦偵詢Jane的同意，將此款手袋命名為Birkin，並正式對外發售。這段小插曲結果成為了這段傳奇故事的開段。