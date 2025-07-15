日牌新貴refomed聯乘EDWIN 一招秘技令牛仔褲版型更闊更立體

日本新晉復古品牌refomed，與牛仔褲日牌老大哥EDWIN攜手合作，以refomed立體突出的標誌性版型推出聯乘版牛仔褲，其寬大剪裁非常矚目。

refomed是日本新近崛起的品牌，其主理人安藤佳希於從事泥水業的家族中長大，從小到大耳濡目染下，其創作亦深受影響，以日本工作服設計為基礎，揉合職人工裝的實用性及精神，配合獨特的舊化處理效果及現代化的寬鬆剪裁，逐漸殺出血路，已先後與beams、韓國的Slow Steady Club等潮流單位聯乘。

今次refomed與EDWIN聯乘的作品，以其refomed的得意之作Freshman Denim Wide Pants為基礎，改用EDWIN多年技術打造的柔軟牛仔布製成，有EDWIN後袋袋花、小紅旗及專屬皮牌作必然配置。版型上則沿用Freshman Denim Wide Pants的極闊剪裁，褲腳的緊縮收邊設計暗藏機關，內裡縫上一條彈力帶，確保寬鬆版型一直維持至腳底，同時又可避免「踩褲腳」情況出現，一舉兩得。至於洗手造舊效果方面，今次與EDWIN聯乘的版本則採用了較自然的洗水造舊風格，減少及淡化油污位置的處理效果，更便於日常配襯。

refomed x EDWIN 全新合作系列合共推出洗水藍、洗水黑、以及經one wash後的藍及黑四色，現已於日本全面上市，目前在多個refomed的銷售店舖尚有庫存，各位欲購就要從速了。