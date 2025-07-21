英國波衫名店Cult Kits聯乘南華 復刻經典致敬足壇傳奇

以發售稀有經典足球球衣而聞名的英國經典足球球衣店 Cult Kits，首度與足球球會正式合作，聯乘香港百年球壇班霸南華，復刻90年代末的經典球衣，除了致敬香港足壇傳奇外，亦將本土元素融合至Blockcore風格中。



繼去年兩度與香港咖啡名所 Coffeelin 開設期間限定球衣店後，Cult Kits今年再次與擁有百年歷史的本地足球傳統班霸，有「少林寺」之稱的南華體育會足球隊展開聯乘推出「Legacy」聯名系列。今次項目另外邀來另一香港著名古著店Luddite負責創作及製作部份，並以 90 年代末期球會經典球衣為靈感，重現南華 1997-1998 球季主客場球衣的標誌性設計，紅色主場及白色作客復刻球衣設計融貫 90 年代亞洲球隊球衣大膽用色、經典圖案、贊助商標誌到剪裁細節的鮮明風格，旨在致敬這支足球豪門的昔日輝煌。

此外，今次雙方亦將品牌元素延伸成10 款生活上衣和配飾單品，推出 10 款單品，包括淺灰色球會 Tee、炭灰和鮭紅色洗水 Tee、洗水牛仔布帽子和黑白色球襪，以及特別參考球隊訓練配件的兩款橙色和藍色訓練背心。

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這個聯名系列既向歷史致敬亦注入現代時尚元素，從足球次文化及當代潮流服飾汲取靈感，透過年輕球迷視角重新演繹南華足球隊 90 年代末至千禧年初的經典風格，既喚起資深球迷重拾集體回憶，亦致力吸引新一代球迷認識這間老牌球會。

今次聯乘原定會於銅鑼灣白沙道舉行一連三日的Popup Store，但因為颱風關係縮短為兩天，因此創作單位決定將限定店移師至位於觀塘的HKGBallBoot延續舉行, 有興趣的朋友萬勿錯過。