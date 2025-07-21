荊棘紋+Camo迷彩兩大經典融合！BAPE聯乘CLOT推出最新系列

BAPE與陳冠希主理的 CLOT 再度聯乘，今次更特意參考兩大品牌中最經典元素的要點，即CLOT 曾風靡一時的ALIENEGRA 荊棘圖騰，及 BAPE的經典迷彩，兩者融合成首度亮相的「荊棘迷彩」，推出一系列單品，7月26日正式上市。



今次經重新演繹的「荊棘迷彩」在色塊比例與層次深度上精密調和，呈現出荊棘圖騰恍如漂浮於迷彩底紋之上的立體視覺效果，視覺張力強烈。聯乘企劃將推出黑白印花TEE、貨車帽及BAPE STATM鞋款。

TEE SHIRT以 APE HEAD 及融合 BAPE STATM 元素的 CLOT 標識兩款圖案設計，填充黑色及綠色荊棘迷彩圖案，其中 CLOT STA 款TEE僅於 JUICE 獨家發售。而BAPE STATM 聯名鞋款則全鞋均覆蓋聯名迷彩印花，搭配純白色 STA 標誌，左右鞋帶扣分飾 APE HEAD 與 CLOT 品牌標識。貨車帽則大膽呈現聯名荊棘迷彩圖案，一樣搶眼。

早於去年年底，兩大品牌就已宣佈時隔廿年後再度攜手合作，並已率先推出富有濃厚中國風特色的系列，例如唐裝外套、鯊魚拉鏈帽衫、SHARK STA鞋款等。

BAPE x CLOT 全新聯名系列將於 7 月 26 日登陸指定 JUICE 銷售渠道及 JUICESTORE.COM 官網發售，售價介乎 HKD 799 至 1,999，有興趣的朋友請緊密留意。