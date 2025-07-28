張員瑛率先著用！平民版 Miu Miu 神鞋New Balance 204L香港上市

New Balance 全新204L鞋款，正式於香港官網及門店上市。204L鞋款甫亮相就被外界封為「平替版 Miu Miu 神鞋」，其棕調泥土色系、麂皮質感、薄底設計及流線鞋型，確實與之前New Balance與Miu Miu聯乘推出的530鞋款有幾分相似，同樣優雅而富高階質感，早前甚至已獲西班牙小天后Rosalía、及IVE 的張員瑛親自著用。



New Balance 204L鞋款是最新加入現時流行薄底鞋戰場的最新鞋款，設計將 1970 年代和 2000年代的跑鞋風格重新演繹，以復古跑鞋為基底，鞋面多重材質拼接，呈現豐富層次感；外底設計則加入千禧年代Strike path技術及1970年代的鞋底紋路設計，提升日常穿著的支撐性與舒適度；鞋側更採用麂皮「N」字標誌增添亮點，整體設計令204L呈現出高階質感的優雅格調。

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與其他復古風運動鞋相比，204L 以流線貼合版型、精巧比例與低筒設計突破框架，摒棄復古鞋常見的厚重感，不僅提升視覺精緻度，詮釋Old Money老錢風優雅、自信與永恆的精髓，更確保全天候舒適穿著體驗。購買204L鞋款會同時附贈兩對專屬拼色鞋帶，更容易自由搭配創造獨特風格。

鞋款男士女士著用效果俱佳。（New Balance內地官方旗艦店）

全新鞋款204L的麂皮棕配色（U204LMMA）目前已於官網及香港門市上架，但官網已旋即售罄，有興趣的朋友想密切留意補貨消息；而另一款灰白配色將於8月登場。