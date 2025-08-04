OMEGA 最新聯名MoonSwatch 夜光燈照射史努比插畫會出現神秘短句

OMEGA與Swatch的聯乘一直叫好叫座，今次乘勝追撃，推出全新限量錶款「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD」 ，深藍色的錶殼及Snoopy插畫等精美細節，只會於今年 8 月 9 日滿月當天，在全球指定Swatch專門店發售。



聯乘錶款「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD」 再次以OMEGA 經典 Speed master Moonwatch為基礎，保留其不對稱錶殼和獨特的內嵌 Speedmaster 小錶盤等標誌性特徵；錶殼繼續沿用 Bio ceramic 生物陶瓷材質製作，並以深軍藍為配色，代表深邃無垠的太空。

錶面設計上，這次發佈的手錶配備了月相顯示器及Swatch 最新的地球相位功能，地球相位是去年 Swatch 推出的創新複雜功能，能顯示由月球上觀看到的地球面貌。地相有著如月相一樣的 29.5 日週期，但呈相反的方向。滿月之時，我們會看到隱沒的地球「New Earth」，而當新月出現則看到完整的地球。

錶面上的地相及月相顯示器。（Swatch）

地相顯示器下方是Snoopy和好友 Woodstock 一起從月球遠眺地球的插畫，插畫上更附有一句只於紫外光燈照射下才會顯現的短句。

紫外光燈照射下才會顯現的短句，是對首款登月手錶 MoonSwatch 開創精神的玩味致敬。（Swatch）

另外，錶盤與錶冠上飾有OMEGA X Swatch 標誌，錶殼背面刻有其使命宣言，而電池蓋以Snoopy風格的地球插畫為設計靈感。

以地球為設計靈感的電池殼。（Swatch）

與 Bioceramic MoonSwatch 系列所有手錶一樣，每人於每間 Swatch 專門店只限購 1 隻 ，有意購買的朋友需特別注意。