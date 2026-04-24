G-Dragon及其他巨星舞台上的華麗外套！回顧拿破崙外套時裝界歷史

G-Dragon 早前於 Coachella 的華麗造型再度成為全球焦點，其中最具標誌性的單品，莫過於他身上那件由 Ann Demeulemeester 出品、以紅色呈現的雙排扣 Napoleon Jacket（拿破崙外套）。 這件仿如自十九世紀軍裝畫報中走出的設計，經由他極具個人風格的演繹，再一次引來時尚界熱烈談論。 拿破崙外套如何在短短兩個多世紀之間，從戰場上的功能性軍服，逐步蛻變為舞台、紅毯與伸展台上的時尚象徵，完成一場關於權力、華麗與風格話語權的華麗轉身。現在不妨先回顧其的興衰史，重新認識這件明星爭相著用的「2026潮流單品」吧！



拿破崙外套由來是怎樣的？

在時尚的語境裡，有些單品早已超越了服裝的本質，蛻變為一種姿態、一段權力敘事，乃形象至時代情緒的精準投射。拿破崙外套（Napoleon Jacket）憑藉挺拔的立領、繁複華美的盤扣(frogging)、銳利的肩線與極致修身的輪廓，將軍裝獨有的嚴明紀律與古典戲劇張力完美揉合，不僅承載著厚重的歷史，更在歲月更迭中，始終保有著無可忽視的強烈視覺存在感。

溫斯頓·邱吉爾（Getty Images）

嚴格來說，拿破崙外套並非指代單一的固定款式，而是承襲了歐洲古典軍裝美學的風格統稱，其輪廓原型可追溯至匈牙利驃騎兵（Hussars）的華麗軍服，隨後在拿破崙戰爭時期經由法國軍隊的演繹被推向巔峰，最終定格為後世所熟知的經典樣貌。那些標誌性的橫向盤扣、雙排金屬扣、高聳立領與肩飾，最初皆源於防風、禦寒及作為防護裝備的實用考量，同時亦象徵階級及權力；然而，當硝煙散盡、軍裝褪去實用色彩，這些剛硬的防禦性元素便悄然跨越戰場的藩籬，步入最具象徵意義的文化與審美場域，最終淬鍊為當代時尚辭典中極具張力的經典語彙。

法國皇帝拿破崙一世 (1769 - 1821)（Getty Images）

為什麼拿破崙外套會一度走向衰落？

拿破崙外套的式微，可謂是與現代服裝審美典範的轉移密不可分。隨著服裝工業化、都市步伐的加快，以及「日常休閒化」浪潮席捲全球，那些繁冗華麗的細節、極具束縛感的軍裝結構，已然無法契合大眾生活所需。取而代之的，是簡約、輕盈、甚至是機能導向的服飾，無疑更能精準扣合現代人明快的生活節奏。

雖然軍裝設計對時尚界依然有著重大影響，然而，軍裝美學與生俱來便挾帶著鮮明的權力凝視與威權隱喻。當戰後社會的思潮轉向擁抱自由、平權與極致的個人化表達，過於強勢且充滿階級暗示的軍服符號，在日常生活中悄然息微，不過一些參考了軍裝設計的恤衫、外套，亦因為其功能性設計而被時尚界參考，幻化成設計較生活化的日常單品。

為何拿破崙外套又開始流行了？

事隔二十年，拿破崙外套又重新回到大眾的視野。如今，在鎂光燈閃爍的舞台、星光熠熠的紅毯與前衛張狂的時裝秀場上，拿破崙外套依然以另一種姿態，驕傲地延續著屬於它的榮光。所謂「潮流二十年後又是一個循環」，在不同創意總監的筆下，它時而華麗，時而顛覆，時而低語憂鬱，時而混入街頭，持續引發新的時尚對話。

回望這股軍裝華麗風的當代起源，其實早在 2000 年代末就已埋下火種。在 Hedi Slimane 領軍的 Dior Homme 時代，他以極度纖長的輪廓、緊貼身線的剪裁，以及對軍裝語彙的精準運用，徹底翻轉了男裝的華麗想像。他筆下的拿破崙外套（Napoleon Jacket）不再只是舊軍服的復刻，而是被轉化成一件融合軍官正裝與搖滾舞台服的單品。

Hedi Slimane筆下這種遊走於軍裝紀律與搖滾狂野之間的視覺張力，不但定義了 Dior Homme「痩削、華麗、帶點暗黑氣質」的男裝美學，亦是讓拿破崙外套成為日後各大品牌反覆引用與重塑的其中一個靈感來源。如今在 Dior、Alexander McQueen、Balmain、Ann Demeulemeester 與 Kenzo 的男裝秀場上，依然能見到強調瘦削身形、修長線條的 HediBoy風格獨特美學。

於前任創意總監 Christophe Decarnin 掌舵、2005至2011的 Balmain 輝煌時期，他筆下的「拿破崙外套」堪稱極致奢華的代名詞。在輪廓剪裁上，他精準保留了雙排扣、高聳立領與凌厲挺括的肩線，將軍裝那份不容侵犯的威權感完美封存；然而在細節裝飾上，密集的金屬鈕扣、繁複的手工編織繩飾、粗獷的金屬飾片，交織著璀璨奪目的水晶與亮片鑲邊，極盡奢華，就連流行天后 Beyoncé 也難以抗拒其魅力，披上這襲傑作。

當時光推進至當下的 SS26 伸展台，現任 Alexander McQueen 創意總監 Seán McGirr 則為這件歷史單品交出了一份截然不同的當代答卷。他以「解構式軍裝」大膽破題，重新定義了拿破崙外套標誌性的雙排扣與高領線條。原本冷硬、嚴肅的軍服輪廓，在他的剪刀下被無畏地延展、柔化，甚至瓦解；透過充滿破壞美的鏤空處理與精準的不對稱剪裁，單品褪去了傳統的沉重武裝感。

Alexander McQueen SS26系列（Alexander McQueen）

如果說 McQueen 賦予了它叛逆的鋒芒，那麼 Jonathan Anderson 在萬眾矚目的 Dior SS26 首秀中，則為這件歷史悠久的拿破崙外套注入了一抹繾綣的貴族詩意。設計師雖悉數保留了標誌性的挺拔高領、復古金屬鈕扣與華美的金屬飾邊，維持住軍裝的莊重筋骨，卻大膽褪去了傳統軍服的厚重武裝感。取而代之的，是極致輕盈的剪裁、低飽和度的雅緻色調，以及向下延伸的修長馬甲（Gilet）輪廓。

DIOR SS26 男裝系列（DIOR）

不同於 Dior 的明媚少年感，Stefano Gallici 執掌的 Ann Demeulemeester SS26 系列，則選擇將拿破崙外套引領至一個更為幽暗、深邃且充滿內省意味的維度。在品牌標誌性的闃黑雙排扣輪廓之上，Gallici 巧妙揉合了慵懶的垂墜領線、流露解構意味的不對稱縫線，以及極簡冷冽的金屬銜接細節。這般克制卻精準的美學調度，為原本剛硬的軍裝淬鍊出一種兼具憂鬱詩意與嚴謹秩序的神聖感。

Kenzo SS26 男裝系列（Kenzo）

當視角轉向 Nigo 領軍的 Kenzo SS26 系列，這件承載歷史的拿破崙外套則迎來了一場洋溢著街頭活力與波普美學（Pop Aesthetics）的顛覆性重塑。Nigo 精準保留了標誌性的雙排扣與高領骨架，卻大膽破格地注入了鬆弛的寬鬆廓形（Silhouette）與俐落的短版剪裁；再透過彷似櫻花的巨型裝飾扣與跳躍的色塊拼接，外套徹底褪去了古典軍裝的沉重與莊肅，幻化為日常混搭利器，在保有軍裝硬朗基因的同時，亦與闊腳褲、隨性的丹寧面料及運動單品產生了完美的化學反應。Nigo 成功打破了高級時裝與日常衣櫥的壁壘，將拿破崙外套從遙不可及的伸展台，推進至真實的街頭潮流之中。

歷史上有哪些巨星曾著用拿破崙外套？

拿破崙外套之所以能跨越年代持續被討論，關鍵在於它早已成為流行文化的一部分。1967 年 The Beatles 在《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》封面的經典造型，便將原本嚴肅的軍裝語彙轉化為一種反主流、反戰、帶有迷幻氣質的青年宣言，為這類外套打開了嶄新的文化想像。

談到拿破崙外套式的軍裝美學，絕對不得不提 Michael Jackson。他對軍裝外套的喜愛，幾乎貫穿了整個 1980 年代至 1990 年代的舞台與公開造型。這些設計均出自Michael Bush and Dennis Tompkins之手，他最令人印象深刻的軍裝外套，通常是黑色、酒紅或白色長款雙排扣設計，帶有鮮明的金屬鈕扣、肩飾、腰帶與高領立體剪裁，整體輪廓挺拔、收腰，彷彿為身體划出一道俐落的線條。

另外，在 1987 Bad Tour 以及 1990 年代的 Dangerous World Tour 上，他穿著鍍金、繡線、甚至鑲飾金屬盤扣的軍裝外套亮相，把軍裝的威儀感轉化為一種近乎神話化的舞台人格。

而G-Dragon最近於Coachella舞台上，他身上那襲奪目的戰袍，正是出自比利時暗黑先鋒品牌 Ann Demeulemeester SS26 系列的“Set Embroidered Marsina Jacket”。而在下身的搭配上，他並未遵循傳統的高級時裝邏輯，而是極具玩心地混搭了美國高街品牌 Gallery Dept. 的喇叭輪廓鉚釘丹寧褲，這種出乎意料的組合，再次彰顯了 G-Dragon 作為全球時尚 Icon 的王者姿態。

另外，去年 V@BTS 出席韓國當地的一場慈善晚宴時，以一身由韓國設計師品牌 JayBaek Couture 度身訂造的寶藍色 Napoleon Jacket 亮相。外套剪裁簡約精緻，金黃色流麗線條細節更突顯貴氣氣質；內搭的開領襯衫則展現他輕鬆隨性的另一面。造型再配上多款 Cartier 珠寶，包括 Panthère de Cartier 半鋪鑽石項鍊、三色金設計的 Trinity Necklace 與 Panthère 戒指，令整體造型更具層次感，完美融合華麗與隨性。

去年V參加韓國當地慈善晚宴他身穿由韓國設計師品牌 JayBaek Couture 度身訂造的寶藍色Napoleon Jacket（Getty Images）

他亦曾於 Paradise Art Space Frieze Seoul 2025 活動中，身穿 JayBaek Couture 的度身訂製全黑拿破崙外套外套亮相，以低調華麗的造型展現另一種不一樣的質感。

女裝方面，Aespa 亦曾在 2025 年 MMA 頒獎典禮上，以特別訂製的拿破崙式外套驚豔登場。外套主體選用質感厚實的絲絨與斜紋布料，光澤與觸感皆高於一般服裝面料，展現華麗卻不失力量的氛圍。成員們內搭黑色束衣（corset），勾勒出俐落線條；下身則以黑色或酒紅色超短褲呼應，褲面覆蓋金屬鉚釘、打孔皮眼與皮帶扣件等金屬細節，營造出aespa的「壞女孩」魅力。