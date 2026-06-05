爆旋陀螺｜入坑必睇！陀螺比賽規則+配件懶人包+最強陀螺配置

提到《爆旋陀螺》（Beyblade），「3,2,1 Go~ Shoot！」這句刻在童年記憶中的熱血口號，近期再度於社交平台掀起熱潮，甚至意外令一大批小時候曾玩過爆旋陀螺的成年人，亦重新加入熱潮行列，紛紛砸重金投入最新世代的對戰。從 2003 年初代回憶，到如今主打極速碰撞的全新X系列，究竟熱潮為何突然回歸？新舊系列有甚麼分別？現時的比賽規則是怎樣的？如何揀選最合適自己的陀螺，哪一款又最受人追捧？一物將為你全面解碼。



陀螺熱潮為什麼突然回歸？

《爆旋陀螺》熱潮由2003年到近年再興起，橫跨了兩代。（影片截圖）

爆旋陀螺熱潮的再度興起，其導火線疑源於今年年初Threads平台一位台灣網民求助貼文：因被親戚小孩嘲笑技術拙劣，遂崩潰發文請求推薦「三顆最強、最具壓制力、能把小朋友打哭的陀螺」，並強調「預算無上限」。

（圖片截圖）

這篇貼文意外引發大量爆旋陀螺愛好者與專家熱烈回應，提供專業解析與組合建議，因此帶動一批成年人重新投入收藏與對戰，重溫童年記憶。網友更笑言，昔日因資金有限而無法購買高階零件，如今「大人」願意砸重金追求最強配置，只為在家庭聚會中擊敗小孩。而在threads的影響下，陀螺熱潮亦慢慢傳到香港，現時各區都可見到大人小孩一同對戰。

《爆旋陀螺》熱潮由2003年到近年再興起，橫跨了兩代。（影片截圖）

陀螺分成幾多種類型，應該點樣揀？

爆旋陀螺主要可分為四大類型，根據官方介紹，4種類型之間形成相互制衡的競爭關係，類似「剪刀、石頭、布」的互剋模式。

1. 攻擊型陀螺

攻擊型陀螺以高爆發力為特徵，發射後能在競技場內高速移動並展現強烈衝擊力，其主要目標在於將對手擊出場外或直接破壞其平衡，特別克制持久型陀螺，因為能趁其停留於場地中央時予以強力撞擊。

2. 防禦型陀螺

防禦型陀螺則以重量與穩定性見長，通常停留於競技場中心，依靠自身質量與反彈力抵禦外來攻擊。由於能有效消耗攻擊型陀螺的能量，防禦型在對抗猛烈衝擊時具有顯著優勢。

3. 持久型陀螺

而持久型陀螺的設計重點在於降低摩擦力，使其能長時間保持穩定旋轉。此類型的勝利策略在於耐力消耗戰，最終等待對手停止運轉而取勝。由於持久型的旋轉時間往往超過防禦型，因此在兩者對決時具有明顯優勢。

4. 平衡型陀螺

平衡型陀螺結合了攻擊、防禦與持久等多種特性，呈現出相對平均的性能。其表現取決於零件組合與發射角度，能靈活切換至攻擊或持久模式，展現高度的戰術多樣性。

點樣睇零件揀陀螺？

（IG @officialbeyblade）

在選購陀螺時，只需觀察兩個核心零件——外殼形狀與底盤軸心，即可初步判斷其所屬類型。

（IG @officialbeyblade）

以攻擊型陀螺為例，其外殼通常呈現不規則造型，並在外圍設計有鉤狀、尖刺或三至四枚刃的結構。這些突出部分即為「打擊點」，能在對戰中勾住對手並產生強烈破壞力。底盤則多採用平底設計，以增加與場地的接觸面，從而提升速度與衝撞力；部分款式更會使用橡膠材質，以加強抓地力與爆發力。

（IG @officialbeyblade）

相對而言，持久型陀螺的外殼設計則以圓形和平滑表面為主，藉此降低風阻並減少受撞擊時的能量損耗。若重量集中於外圍，則能進一步增強離心力，提升旋轉穩定性。其底盤多為尖底設計，以減少摩擦力；若再配合軸承（啤令），則可將摩擦降至最低，展現持久性能。

（IG @officialbeyblade）

（IG @officialbeyblade）

至於防禦型陀螺，外殼同樣偏向圓形或具備多重防禦刃，但更強調厚度與重量，以抵抗外來衝擊。底盤常見圓球形設計，能在受擊時產生微小傾斜以分散衝擊力，並迅速回復平衡，避免失控。

X系列陀螺與初代有什麼分別？

（@Threads）

X系列陀螺與初代有什麼分別？ 初代爆旋陀螺 Beyblade X 發行年份 1999年 2023年 主要材質 外殼為塑膠，內部配金屬鐵餅 外圍戰刃為高密度金屬 (壓鑄合金) 零件結構 4至5層結構 (攻擊環、鐵餅、齒輪等) 3層極簡結構 (戰刃、輪盤、軸心底盤) 核心玩法 單純的物理碰撞與旋轉 「X衝刺」 (齒輪咬合軌道產生超高速) 勝負機制 擊出界 、停止轉動 擊出界、停止轉動、爆裂 、極限擊飛

（TAKARA TOMY）

不少大人可能都玩過初代陀螺，哪麼初代爆旋陀螺與最新的 X 系列有哪些分別？差異在於材質與競技場設計。X 系列陀螺多採用全金屬外殼，並在戰鬥盤中加入「加速帶」齒輪，配合陀尖的齒輪結構，能瞬間抓合並爆發極速衝擊。外圍厚重的金屬戰刃令碰撞更具破壞力，聲響與火花效果顯著提升，因此官方規定必須加裝透明防護罩以確保安全。

（官方提供）

所謂擊飛區域，為極限衝擊競技場外側左右的2個袋狀結構。

所謂極限區域，為極限衝擊競技場外側中央的洞口。

所謂戰鬥區域，泛指極限衝擊競技場本體除了擊飛區域、極限區域以外的部分。

結構方面，X 系列簡化為三個零件——層、棘輪與陀尖，組裝更直觀，玩家可自由改裝以創造自定義組合。比賽機制亦更具競爭性：除了初代的「撞出場外（Over Finish）」與「持久旋轉（Spin Finish）」外，X 系列保留了第三代的「爆裂機制（Burst Finish）」，並新增「極限區域擊落（Xtreme Finish）」作為最高得分方式，進一步提升對戰的刺激感。

陀螺型號的BX、CX、UX代表什麼？黑色盒與白色盒有什麼分別？

BX、CX、UX到底各自代表什麼？ 優點 缺點 BX（Basic Line、新手推薦） 各項能力較為均衡 重心集中於中央致使離心力較遜色；缺乏特殊戰術機關，戰術變化較為單一 UX（Unique Line、進階玩家推薦） 重量極致轉移至外圍，大幅強化離心力與穩定度；配備特殊力學戰術機關（如卸力組件或橡膠） 高度特化之設計導致容錯率較低；需精確配合特定戰略，泛用性不及基礎線 CX（Custom Line 、高手推薦） 採用三件式戰刃系統（主、輔助戰刃等），提供極致且自由之深度客製化與精密微調空間 零件繁多致使整體結構較為厚重；於高強度撞擊下，其結構穩定性與堅固 度面臨較大考驗

爆旋陀螺分為右迴旋與左迴旋，其中白色包裝代表右迴旋，而黑色包裝則代表左迴旋。

陀螺型號的BX、CX、UX後面數字代表什麼？

緊接在這些英文字母後方的數字（例如 BX-01 或 UX-04），單純代表官方的商品發售流水號。數字越小，代表該產品在該系列中越早推出；數字越大，則代表是越近期的全新商品，方便官方與玩家辨認商品的推出順序。

此外，緊接在陀螺名稱後方的配置數字（例如蒼龍爆刃 3-60），這代表的則是中層輪盤的實體物理規格。前方的單數（如 3、5、7、9）表示輪盤外圍有幾個凸點，這會直接影響陀螺的防禦力以及遭到爆裂的風險；而第二個數字（如 60、70）則代表輪盤的總高度，例如60代表6毫米，高度越低重心越穩固，高度越高則越容易由上往下壓制對手，反之易言重心較低的陀螺在戰盤的表現越加穩定。

現時陀螺的比賽規則是怎樣的？

（IG@officialbeyblade）

以往爆旋陀螺的比賽勝負在於將對手擊出盤外，或比拼轉動上的持久力。但現時玩法已經更新，引入了計分機制。

每位參賽者須於其陣容中準備三枚陀螺，並以隨機順序排列出戰。賽事在沒有發射失誤、過早發射、過晚發射的情況下開始的對戰採取率先取得4分者獲勝之賽制。

各項賽果的計分標準如下：

極限勝利 →獲得3分

對手陀螺整體落入極限區域，並無法回到戰鬥區域的狀態。 ※由裁判判定



擊飛勝利 →獲得2分

對手陀螺整體落入擊飛區域，並 in無法回到戰鬥區域的狀態。 ※由裁判判定



爆裂勝利 →獲得2分

比起自己的陀螺，對手陀螺之零件先行脫落，且分離的狀態。

（鋼鐵戰刃、鎖定紋章、主要戰刃、輔助戰刃、固鎖輪盤、軸心等）



迴轉勝利 →獲得1分

比起自己的陀螺，對手陀螺先行於戰鬥區域內，以原本迴轉方向之速度變為0的狀態。



更多比賽規則，可參閱官方規則頁面。

現時邊款最熱門最多人搶？

想要入手現時最頂級陀螺的讀者，不妨以下幾款最被熱搶的款式著手。這六大「T0」陀螺各自定位鮮明：有的主打快攻爆發，有的仰賴技巧操作，有的專為破解防禦而生，也有平衡型、左迴旋特權與二次加速爆擊等不同路線。選購時，玩家可依自身打法與偏好，挑選最契合的機體，才能在賽場上發揮最大優勢。

1. CX-13龍王閃擊 BK1-50I（龍王閃擊）

巴哈姆特閃擊（CX-13）的核心殺傷力來自其專屬 Blitz Metal Blade。這款刀刃以極具侵略性的形狀設計為特色，犧牲部分持久力，換來接觸瞬間的巨大破壞力。在實戰中，它能輕易擊飛防禦型陀螺，甚至造成 Burst（擊爆）效果。

更令快攻流玩家著迷的，是它的 Ignition Bit（I 軸心）。當配合 X 世代特有的「Xtreme Dash」極限加速軌道時，能爆發驚人移速。再加上 1-50 矮重心輪盤的輔助，令攻擊軌跡更難以預測，低重心設計讓其能精準打擊對手脆弱部位。

2. UX-03魔導神杖 5-70DB（神杖）

UX-03 的真正挑戰在於它的高重心設計。這款「魔導神杖」搭載 5-70 輪盤與 DB 軸心（Disc Ball Bit），高度增加近 2mm，令整體重心偏高。雖然 5-70 擁有五個接觸點並提升了穩定性，但在 Xtreme Dash 高速賽制下，高重心意味著極高的 Burst（擊爆）風險。面對如烈鯊鱗甲（Shark Edge）這類專攻下盤的暴力攻擊型陀螺時，若缺乏斜射（Tilt Launch）技巧修飾角度，UX-03 極容易被一擊KO。

3. UX-15烈鯊鱗甲 4-50Uf （鯊魚）

UX-15 套裝的核心亮點，無疑是主打的 Sharkscale 4-50Uf。在當前競技生態中，防禦與持久型陀螺（如 UX-03 魔導神杖）佔據優勢，而烈鯊鱗甲的設計邏輯，正是為了徹底破解這道高牆。它配備專為低位上擊（Upper Attack）設計的刀刃盤，搭配 4-50 超低高度輪盤與 Uf 軸心，將重心壓至極限。戰鬥初段，烈鯊如同潛艇般潛入對手的攻擊盲區；一旦碰撞，從下而上的破壞力能輕易挑飛重心偏高的對手，造成 Burst（擊爆）或 Over Finish（擊飛出界）。

4. BXG-21 暴風巨神2-70M（巨神）

BXG-21 的戰力核心在於其精妙的平衡設計，其搭載專屬 Storm Spriggan 刀刃，配合 2-70 輪盤與 M 軸心（Merge Bit）。M 軸心是整體的靈魂：底部結合尖端與外圍星型齒輪，能在不同狀態下切換模式。傾斜發射時，外圍齒輪緊扣競技盤邊緣的極限軌道，爆發高速移動；一旦回正，中央尖端便接管重心，迅速轉入穩定持久的旋轉。這種雙模式切換，使 BXG-21 既能展現攻擊爆發力，又能保持耐力，成為賽場上攻守兼備的代表作。

5. UX-17 Starter 隕石青龍 3-70J（左膠龍）

UX-17「隕石青龍」的威力，核心在於其極度不對稱的“Meteor Dragoon Blade”。龍頭位置嵌入巨大的 PVC 橡膠組件，當左迴旋與主流右迴旋陀螺碰撞時，能以強烈摩擦力吸收對手旋轉動能，充分展現左迴旋的優勢。更致命的是軸心配置：搭載 Jolt（J）軸心 與 3-70 輪盤。J 軸心底部平坦寬闊，專為極限衝刺軌道而設；配合向外延伸的重量分佈（OWD），令 UX-17 在初段爆發驚人速度，它能在短時間內以猛烈衝擊奪取勝利。

6. CX-07 天馬爆擊 Atr（天馬）

這款右迴旋攻擊型陀螺重量高達52.2克，配備三翼“Blast”爆擊刀刃，表面經特殊處理的三層重疊刃專為高重心防禦型對手而設，能進行硬碰硬的重裝打擊。真正的突破在於下半部：天馬爆擊搭載全新 ATr（Assault Turbo）零件，在初段如傳統攻擊軸心般高速狂飆，當轉速下降至臨界點時，軸心形態隨之改變，觸發「二次加速」機制，等同意味著在戰鬥後半段，它能突然爆發，對持久型對手發動致命一擊。簡單來說，CX-07 將動能守恆轉化為反擊籌碼，成為攻擊型陀螺中最具顛覆性的存在。

其他熱門款式

BX-23 鳳凰飛翼9-60GF (Phoenix Wing) （鳳凰）

BX-23 的主刀刃擁有超規格重量，帶來極高迴轉動能與慣性，碰撞時能釋放驚人擊飛力。紅色金屬塗層不僅提升辨識度，亦微增重量，進一步強化攻擊力，並搭載特化的 GF 軸心，能深度咬合極限軌道觸發爆發衝刺，但持久力消耗快，戰術上偏向速戰速決。

「9-60」輪盤以九個凸點分散撞擊力，降低爆裂風險；6.0mm 低重心則確保高速位移的穩定性。最後，BX-23 標配專屬紅色拉線發射器，提供更強初始轉速與流暢操作。

UX-16 隨機陀螺 Vol.6 時鐘幽景（Clock Mirage Select）（時鐘）

而時鐘則透過將內部發射扣等組件改為輕量化塑膠材質，讓金屬重量集中於刀刃外緣，進而提升迴轉慣性與離心力。設計上，時鐘幾何結構象徵圓形或齒狀邊緣，強化持久力與防禦力；而「幽景」則暗示具備卸力或吸收衝擊的特殊機關，能在激烈碰撞中化解敵方攻勢。

UX-01 蒼龍爆刃 1-60A 套裝 (附發射器) (DranBuster) （藍爆刃）

蒼龍爆刃採用 UX 系列專屬外圈重力設計，將金屬重量集中於刀刃外緣，顯著提升碰撞衝擊力。晶片盤配置巨大非對稱巨刃，搭配 1-60 單點重心棘輪，能將重心完全集中在前端，開局即爆發強力一擊。再加上 A 軸（Accel）超高速軸心，陀螺能如火箭般衝刺，釋放極大動能。設計賦予它「下剋上」的實力，能在開局瞬間逆轉戰局，擊敗頂級防禦或持久型陀螺，但代價是持久力極低，若未能成功擊飛對手，旋轉將迅速停止。

BX-48 隨機陀螺 Vol.9 （紅爆刃）

紅爆刃的外觀由原版藍銀配色改為深紅金屬烤漆，顏值與收藏價值大幅提升，晶片亦經過模具微調與最佳化。在戰術配置上，紅爆刃徹底魔改：棘輪升級為 2-80 高重心設計，讓原本低盤暴擊轉為俯衝重砸；軸心則改為偏心 Q 軸（Quake），令陀螺在場上產生劇烈震動與不規則跳躍，其棘輪從原本的 1-60 變更為高度達 80mm 且具備雙撞擊點的 2-80 棘輪，讓原本走低盤暴擊路線的蒼龍爆刃，變成了能夠利用高重心由上往下俯衝砸擊。