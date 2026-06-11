父親節禮物2026｜19+實用精選推薦：音響/波鞋/按摩器/名錶/飾物

一年一度的父親節即將到來，想好要送什麼禮物來慰勞辛苦的爸爸了嗎？一物精心搜羅了19款頂級父親節禮物，從散發「Quiet Luxury」低調奢華氣質的 Brunello Cucinelli 皮具、經典優雅的 Tissot 與 MIDO 腕錶，到陪伴他出國遨遊的 Tumi 行李箱、帶來沉浸式音樂體驗的 Sony 耳機與 Devialet 揚聲器，甚至是適合父子共飲的 Penfolds 珍藏佳釀，以下精選助您輕鬆挑選出那份最契合爸爸專屬風格的完美好禮！



父親節禮物推薦1.｜BRUNELLO CUCINELLI Grained Leather Card Holder $4,800

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Brunello Cucinelli 粒面皮革卡片套以簡約洗練的設計展現意大利工藝的細緻與質感，選用粒面小牛皮製作，皮質紋理細緻低調，散發成熟穩重的氣息，既適合職場形象，亦能融入日常生活。卡片套設有多個卡片夾層與紙幣收納空間，方便分類信用卡及常用卡片，輕便實用。正面壓印品牌標誌，低調內斂卻彰顯品味，散發「Quiet Luxury」的氣質。

父親節禮物推薦2.｜Berluti Neck Zipped Pouch $5,000

Berluti Neck Zipped Pouch 採用柔軟卻具結構感的Pillow粒面皮革，皮革由意大利工匠以 Slip Beading 工藝製作，內層配尼龍襯裡，深黑色調低調內斂，展現成熟不張揚的男性氣質，除了可作頸掛小袋佩戴於襯衫或外套之上，亦能收納於西裝或風褸內袋，方便在通勤或旅途中隨身攜帶電話、門卡或少量現金。

父親節禮物推薦3.｜Tissot PRX 40mm（Ice-Blue）$5,550

Tissot （天梭）PRX 40mm Powermatic 80（型號 T137.407.11.035.100）以纖薄錶殼搭配一體式不鏽鋼鍊帶，延續 1978 年經典線條，設計簡潔俐落，無論商務或休閒場合都能輕鬆駕馭。 腕錶搭載 Powermatic 80 自動機芯，配備 Nivachron 擺輪游絲，具備抗磁與穩定走時性能，動力儲存長達 80 小時，即使週末摘下，週一再戴仍能準確顯時。指針與時標塗覆 Super-Luminova® 夜光物料，夜間清晰易讀；快拆錶帶系統方便更換風格，滿足不同場合需求。

父親節禮物推薦4.｜MIDO Multifort TV Big Date $9,600

MIDO Multifort TV Big Date以電視機輪廓為靈感，39.2 x 40 毫米 TV 形錶殼設計在腕間展現獨特辨識度與端莊氣質，錶盤 12 時位置設有大日期窗，透過雙轉碟結構將日期放大至同級腕錶約三倍，清晰易讀；並搭載 Caliber 80 自動機芯，動力儲存約 80 小時，配合 Nivachron™ 合金游絲，具備抗磁與抗震性能，確保長期佩戴下的穩定與可靠。此外，防眩藍寶石水晶錶鏡提升可讀性，整體設計兼具運動與正裝氣質，無論商務會議、家庭聚會或休閒活動皆能自然融入。

父親節禮物推薦5.｜EMPHASIS Manon「融」Ecruloy® 手鍊 $6,200

EMPHASIS Manon「融」系列手鍊選用品牌獨家研發的 Ecruloy® 絲鍛合金打造，散發溫潤低調的香檳金微光，並大膽揉合亮面黑色琺瑯，透過黑與金的強烈視覺對比，展現出剛柔並濟的型格張力。無論是日常休閒還是商務正裝，都能為重視穿搭細節的男士點綴出沉穩內斂的專屬品味。

父親節禮物推薦6.｜Polo Ralph Lauren Custom Slim Fit Indigo Mesh Polo Shirt $1,299

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Ralph Lauren Custom Slim Fit Indigo Mesh Polo Shirt 以藍染珠地布料打造，質感自然細膩，是兼具休閒與體面的經典男士單品。版型比 Classic Fit 更貼身，但又比 Slim Fit 保留更多活動空間，配合透氣棉網布，特別適合香港春夏天氣。沉穩的藍染色調既能搭配西褲，營造整潔的商務休閒形象，亦可配牛仔或卡其褲，展現輕鬆有品味的父親風格。

父親節禮物推薦7.｜SATISFY MothTech™ T‑Shirt $1,141

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對於熱愛運動風格的爸爸，這款SATISFY MothTech™ T-Shirt（Aged Black） 採用葡萄牙有機精梳棉針織布，柔軟舒適卻具結構感，黑灰色調低調成熟，標誌性的 body-mapped "moth" 鏤空設計，針對易出汗區域加強通風散熱，既保留棉質 T-Shirt的舒適度，又融入機能元素，無論出下運動抑或平時逛街實穿都非常合適。寬鬆剪裁可單穿或疊搭，無論跑步、週末外出或休閒穿搭，都能展現當代運動美學。"Aged Black" 經過做舊處理後，色澤更顯沉穩內斂，淡化了運動服常見的生硬感，讓整件 T-Shirt 更貼近日常衣櫥中可長期穿著的百搭單品。

父親節禮物推薦8.｜ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY $2,299

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Adidas攜手SATISFY推出的ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY 鞋款，重量僅約 200 克，搭載 LIGHTSTRIKE PRO 雙層中底，提供卓越能量回饋與緩震；配合 ENERGYRODS 2.0 碳纖維推進系統，強化前掌剛性並提升步態流暢度，讓跑者在高配速下更省力。

而鞋面則採用 LIGHTLOCK 彈性網布，精準貼合足型並保持支撐，搭配 LOCKED LACES 鎖定鞋帶，確保穩固不鬆脫。外底結合 LIGHTTRAXION 與 CONTINENTAL™ 馬牌橡膠，在核心發力區域提供強大抓地力，同時保持輕量。

細節方面，特別版加入金屬反光三條紋、隱形反光 SATISFY 標識，以及隱藏於鞋跟的"STAY POSSESSED"印花，彰顯獨特風格。

父親節禮物推薦9.｜HOKA Stinson One7 Sneakers $1,268

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HOKA Stinson One7 是一雙融合未來感設計與越野傳統的混合型跑鞋，男女皆宜，既能滿足戶外探索的需求，亦能輕鬆融入日常休閒穿搭。鞋面採用半透明單層網布，透氣輕盈，並加入源自 Stinson Lite 的支架細節，提升結構包覆性。鞋跟的 3D 模製 TPU 穩定片不僅增添獨特美學，也加強支撐力。鞋領口以超細纖維材質減少摩擦不適，搭配快速繫帶系統，穿脫便捷。

核心配置包括高回彈 CMEVA 泡沫中底與專利 H-Frame™ 技術，能有效吸收衝擊並在不平坦地形提供穩定支撐。大底的多向凸紋設計則確保在複雜路徑上具備優異抓地力。

+ 1

父親節禮物推薦10.｜Tumi 19 Degree 國際可擴展手提旅行箱 $5,100

TUMI 19 Degree 的外觀以淡紫珠光金屬色（Lilac Grey Iridescent）亮相，搭配標誌性的19度立體波紋設計，線條流暢且結構堅固，遠觀光澤變幻奪目，近賞細節則展現奢華質感。材質採用輕量聚碳酸酯並融入再生元素，外殼、拉鏈與提把均經抗菌處理，兼顧環保與衛生。

至於功能方面，配備 TUMI Lever Lock™ 可擴充系統，提供額外 2.5 英寸收納空間；X-Brace 45® 航空級鋁合金拉桿有效吸收衝擊並減輕重量；四個雙外輪確保在各種路況下順暢推行。外部設有 TSA 密碼鎖與專屬行李牌，內部則配備 PROTX2® 抗菌塗層內襯、雙隔層拉鏈口袋與壓縮帶。更貼心的是，箱體內建 USB-C 充電埠（最高 65W 快充），並搭載 TUMI Tracer® 追蹤系統，提升旅途安全感。

+ 2

父親節禮物推薦11.｜Montblanc #MY4810 登機行李箱 $10,500

Montblanc（萬寶龍）升級版 #MY4810 手提登機箱，專為現代旅人打造，將品牌的工藝美學與實用功能完美結合。外觀採用輕量且堅固的聚碳酸酯材質，搭配 Extreme 3.0 大尺寸圖案與暖鋼色調，並以皮革細節點綴，展現時尚與質感。滑順滾輪系統確保在各種地形上輕鬆移動，內部設計井然有序，兩側拉鏈隔層與旅行收納袋方便整理行李。內襯飾有六角星提花布料，呼應品牌經典元素；安全方面則配備 TSA 密碼鎖，保障旅途財物。

父親節禮物推薦12.｜Sony 1000X THE COLLEXION $4,999

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對於音樂質素有要求的父親，可考慮這款Sony出品。Sony 以1000X THE COLLEXION 慶祝傳奇1000X 系列誕生10週年。自2016年 MDR-1000X 首次亮相以來，系列憑藉卓越音質、智能降噪與舒適設計，重新定義個人聆聽體驗。新作融合高級材質與精湛工藝：金屬頭帶搭配霧面噴砂與拋光細節，柔軟合成皮革經兩年研發，兼具耐用與奢華。提供白金銀與黑色兩款選擇，低調卻精緻。

音效方面，耳機搭載全新驅動單元與碳纖複合材料，帶來更清晰的人聲與寬廣音場，並與格林美獎音樂工程師合作調音，確保聲音均衡流暢。耳機亦首度採用DSEE Ultimate™技術，透過 Edge-AI 即時提升壓縮音樂音質；同時支援三種 360 Upmix 模式，讓音樂、電影與遊戲都能呈現沉浸式空間音效。承襲 WH-1000XM6 的核心技術，1000XTHE COLLEXION配備12麥克風與適應性降噪系統，提供強大精準的降噪表現。再加上優秀通話品質、直觀操作、流暢連接與長達 24 小時續航，全面展現Sony 1000X系列的標誌性效能。

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父親節禮物推薦13.｜Devialet Mania 便攜式揚聲器（全新夏日限定配色）$8,250

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Moss Green: Harrods

White Mist: Harrods

Rose Bloom: Harrods

Devialet 為標誌性便攜式揚聲器 Devialet Mania 推出全新夏日限定配色，以鮮明設計語言重新演繹其360°聲音體驗。靈感源自當代探索文化，將戶外機能與都市活力融合，展現更具個性與冒險精神的美學。

系列共推出三款限定色調，取材自自然景致並透過鮮明對比與細緻細節呈現，帶來層次感十足的現代視覺效果。每款配色均配備專屬Cocoon保護套與多用途肩帶，兼具實用性與時尚感，成為旅者的理想隨行之選。Devialet Mania擁有輕巧便攜的設計，提供長達10小時續航力並具備IPX4防潑水認證，搭配一體式手柄，無論城市或戶外皆能自在享受音樂。其核心聲學架構整合Active Stereo Calibration（ASC） 與Speaker Active Matching（SAM®） 專利技術，帶來強勁、沉浸且全方位的360°音效，為探索者開啟純粹自由的聲音旅程。

父親節禮物推薦14.｜OGAWA 2滿足 Pro $3,999

OGAWA 2滿足 Pro 分體式足部按摩器憑藉市場首創的「上下分離」創新設計，其無綫充電的上半部更可靈活應用於大腿、膝蓋甚至手臂，提供全方位的靈活舒壓體驗，並結合遠紅外線熱敷功能與10組氣囊的掌壓式擠壓，能精準針對長輩容易痠痛的關節進行深層溫暖呵護，讓爸爸在家就能隨時享受專業技師級的享受。

父親節禮物推薦15.｜Penfolds x Troye Sivan $525

作為父親節舉杯共慶的完美首選，由澳洲人氣男歌手 Troye Sivan 親自操刀設計的 Bin 389 聯名系列現已正式登陸香港。這款佳釀被譽為奔富卓越品質的典範，亦是全球最受追捧的窖藏珍品之一。此次推出的聯名版展現了富有表現力且隨性優雅的特質，完美輝映家庭連結間的溫馨點滴。

限量版750毫升禮盒裝均由手工精心以薄紙包裹，紙上印有精選自 Troye Sivan 私人相機中的二十張照片，每張照片都是靈感瞬間，承載著人與人之間的情感連繫，極具收藏與珍視價值。

父親節禮物推薦16.｜叠川純麥威士忌 $699

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叠川純麥威士忌（The Chuan Single Malt Whisky），是喜愛品茗烈酒的爸爸絕對不容錯過的驚喜之作。作為國際烈酒巨頭保樂力加（Pernod Ricard）於四川峨眉山斥資打造的中國首座威士忌酒廠的標誌性代表作，這款佳釀融合蘇格蘭頂尖的傳統釀酒工藝與東方得天獨厚的自然風土，汲取了峨眉山純淨甘甜的天然水源，並在創新熟成工藝中巧妙交融了三大洲的橡木桶（包含獨具特色的中國長白山單木桶），淬鍊出醇厚圓潤的口感，散發出層次豐富的果香、溫潤的香草甜味以及獨特深邃的東方木質尾韻。

（IG@thechuanwhisky）

父親節禮物推薦17.｜CHIVAS REGAL CRYSTALGOLD $492

CHIVAS REGAL CRYSTALGOLD（芝華士），是與父親在佳節把酒言歡的絕佳品味之選。這款調和型蘇格蘭威士忌猶如其名，酒液呈現出晶瑩剔透的璀璨金黃色澤，完美展現了芝華士引以為傲的精湛調和工藝與非凡品質。它蘊含了斯佩塞（Speyside）地區標誌性的馥郁果香，入口極致滑順圓潤，交織著蜂蜜、香草與熟成水果的甜美氣息，尾韻悠長且帶有溫暖的橡木層次。無論是爸爸習慣純飲細品、加冰塊釋放香氣，還是用來調製一杯經典爽口的 Highball 雞尾酒，都能帶來豐富多變的微醺享受。

父親節禮物推薦18.｜WOLF The Rocket $5,571

為追求極致精準與便攜的鐘錶收藏家而設，WOLF 1834 The Rocket 黑色便攜式智能搖錶器被譽為全球最小巧的旅行自動上鍊盒。讓你輕鬆放入掌心、旅行袋或酒店保險箱，隨時隨地為腕錶提供完美上鍊。外觀採用啞黑飾面，專屬動態錶枕以黑色 Ultrasuede 超細纖維絨面革與荔枝紋純素皮革包覆，兼具奢華質感與環保理念。

技術上，The Rocket 內建專屬 CPU，能精準控制每日 900 轉（TPD），支援雙向旋轉、延遲啟動與休眠模式，模擬日常佩戴的動力儲備。搭載直驅微型齒輪箱，確保運作穩定安靜，並具備「12 點鐘方向停止」定位功能，讓腕錶始終直立展示。電源方面，內置可充電鋰電池，支援 USB-C 充電，並配有隱藏式 LED 指示燈，方便監測狀態。

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父親節禮物推薦19.｜Brioni Grained Leather 3-Watch Roll $7,642

由意大利男裝品牌 Brioni 匠心打造的黑色粒紋皮革腕錶盒，專為腕錶收藏家與旅行者設計。選用小牛皮，表面經特殊處理呈現防刮耐磨的粒面紋理，低調奢華且耐用；捲筒式設計輕巧易攜。內部配置手工縫製皮革錶枕，穩妥保護腕錶；外觀簡約優雅，搭配皮革搭扣與 Brioni 壓花標誌，並鑲有雕刻品牌標誌的金屬銘牌，細節盡顯工藝美學。

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