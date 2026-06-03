OMEGA將遊戲《007：First Light》道具實體化 推出占士邦專屬腕表

OMEGA 近30年來一直是007占士邦James Bond電影中的御用腕錶。雖然新任007尚未公佈人選，新戲推出仍遙遙無期，但OMEGA今次就以最新推出的《007：First Light》為靈感，推出Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light腕錶 ，將虛擬電玩世界中的007裝備，實體化為可戴上手腕的高級時計。



今次OMEGA與遊戲創作者IO Interactive及Amazon MGM Studios跨界聯乘，讓各位007迷不但可透過遊戲《007：First Light》參與任務，更可在現實中穿戴一樣的裝備。設計忠於遊戲造型，直徑 44 毫米，採用不銹鋼表殼與黑色陶瓷表圈，搭配鐳射雕刻波浪紋理面盤，表面設計延續潛水腕表的經典元素，以黑色陶瓷面盤綴以鐳射雕刻波浪紋理。

（簡皓賢攝）

為突顯獨特性，3 時位置的小表盤及中置計時秒針特別採用 PVD 青銅金材質，其餘指針與小時刻度則經鍍銠並覆以白色夜光塗層，確保低光環境下的清晰讀取。6時位置設有日曆窗，並以鮮明的紅色“Seamaster”字樣點綴，令整體設計更具辨識度與收藏價值。

標配的NATO錶帶為黑、灰及米色相間的條紋設計，其實沿用了上套電影《007：生死有時》（No Time to Die）中佩戴的OMEGA腕錶色彩組合，但換上了新圖案，並裝設特色海馬系列帶扣，而帶圈亦分別刻上2007和First Light字樣。另出的6款NATO錶帶，亦以遊戲中可替換的表帶作設計造型，供藏家選購。

（簡皓賢攝）

至於核心機械結構方面，腕表搭載品牌9900 Co-Axial Master Chronometer自動上鏈機芯。該機芯於9時及3時位置分別設有小秒針顯示與60分鐘及12小時計時盤。作為榮獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認可的Master Chronometer，其精確度、性能及防磁效能均達到業界頂尖標準。透過通透的藍寶石水晶表背，機芯的精密結構盡收眼底，而玻璃底蓋上亦飾有黑色金屬塗層的“007 First Light”專屬標誌。

（簡皓賢攝）

此外，Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light 配備專屬錶盒，其外觀設計仿照武器庫，與遊戲中存放 007 裝備的箱子如出一轍，進一步提升收藏價值與故事感。

（Omega）

《007 First Light》的遊戲背景及虛擬裝備設定為何？

《007 First Light》(Omega)

至於作為今次腕錶靈感來源的《007 First Light》，以原創獨立故事重新演繹特務 007 的起源，遊戲情節引人入勝。玩家將化身為26歲、性格叛逆的前皇家海軍空勤人員，在被招募加入軍情六處（MI6）後展開全球冒險。在遊戲的虛擬世界中，歐米茄海馬潛水300 米計時表成為占士邦的核心裝備，並被賦予干擾電子設備的駭客功能及高強度激光表帶等虛構特性。品牌更成功將這一標誌性元素由數碼世界帶入現實，令其成為占士邦腕表系列的最新焦點之作。