夏天香水推薦2026｜Aesop/LV/MFK/TOM FORD 精選10款必買男士香水

【夏天香水/夏日香水/夏季香水】來到盛夏，香氣不只是拒絕難聞臭味的隨身點綴，更是一種最自然地展現自我的時尚語言。由凝聚海洋的清冷、柑橘的鮮活，以及都市晨光的純淨，讓夏日的氣息從你身上層層展開，令人留下最佳印象。一物精選十款男士香水，從蔚藍海岸到摩登都會，從慵懶度假到俐落日常，演繹出夏日的多重面貌，讓舉手投足間散發的每一絲氣息，都成為你獨一無二的風格印記。



1. Aesop Karst Eau de Parfum 50ml $1,042

想要不太傳統的海洋調，Aesop 的 Karst Eau de Parfum絕對是首選。調香師 Barnabé Fillion 擷取海岸線的礦物特質，以杜松、粉紅胡椒與佛手柑帶出微刺的金屬感，隨後轉入迷迭香與小茴香的草本中調，最終沉澱於香根草與雪松之中，呈現出宛如懸崖岩石般極度克制的高級感。

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2. ISSEY MIYAKE LE SEL D'ISSEY 100ml $448.2

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同樣探討海洋元素的，還有 ISSEY MIYAKE 的 LE SEL D'ISSEY，調香師試圖將無味的鹽具象化，以海鹽與生薑的銳利開場，結合海洋氣息與橡苔基底，在沉穩中透出清冷且具侵略性的晶體切割面。

3. Maison Margiela Replica Sailing Day eau de toilette 100ml $676.8

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而 Maison Margiela 的 Replica Sailing Day則利用紅海藻、鳶尾花與龍涎香醚，還原了帕羅斯島上海浪拍打船身的物理震動感，真實且自由。

4. GIORGIO ARMANI Acqua Di Gio 100ml $459

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提到水生調，自然不能忽略奠定過去三十年標準的 GIORGIO ARMANI Acqua Di Gio，它以佛手柑、海洋香調與白麝香精準捕捉了地中海的微風與烈日。

5. Maison Francis Kurkdjian 724 70ml $1,980

在都市的語境下，Maison Francis Kurkdjian 的724直接對標紐約的摩天大樓，前調的醛香極具穿透力，模擬了清晨冷空氣摩擦玻璃幕牆的氣息，最終由白麝香溫柔收攏鋒芒，宛如一件剪裁極度精準的白襯衫，乾淨得近乎苛刻。

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6. Louis Vuitton After Swim 100ml $2,800

若將場景轉換至陽光普照的泳池畔，Louis Vuitton 的 Afternoon Swim透過超臨界萃取技術，將西西里柑橘、生薑與龍涎香完美融合，精準模擬了躍入湛藍泳池那一瞬間的失重感，純粹而明亮。

7. TOM FORD Neroli Portofino Eau De Parfum 50ml $2,405

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同樣洋溢著奢華度假氛圍的 TOM FORD Neroli Portofino則是階級感的最直觀體現，極高濃度的佛手柑與突尼斯橙花油搭配琥珀，大幅延長了傳統留香極限，氣味張揚且直接。

8. Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Eau De Parfum 100ml

而經典歷久不衰的 Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme則以葡萄柚的果汁感開場，並以四川胡椒壓制輕浮，最終轉向麝香與橡苔的成熟男性荷爾蒙暗示。

9. Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml $1,435

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拋棄了輕浮的柑橘調，Jo Malone 的 Cypress & Grapevine Cologne Intense轉向陸地深處，建構出巴比倫空中花園的神秘意象。絲柏的辛香破題後，完全交給葡萄藤的木質氣息，樹苔與琥珀將植物的汁液感徹底封存於地底，深不見底。

10. DIPTYQUE Eau des Sens Eau de toilette 100ml $1,060

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最後，DIPTYQUE 的 Eau des Sens 拒絕了單一感官的愉悅，保留了苦橙的完整結構。橙花與苦橙的清苦交織中，加入了杜松子的冷冽與廣藿香的泥土腥味，讓皂感與土腥味奇妙並存，這不僅是一瓶香水，更是一株充滿生命力的活體樹木。