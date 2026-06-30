MIZUNO大熱混種波鞋新作WAVE PROPHECY RING MOC【附發售資訊】

Sneakerheads注意！ 繼早前被搶瘋的WAVE PROPHECY MOC後，MIZUNO（美津濃） 再度攜手日本山系品牌 MOUNTAIN RESEARCH的主理人小林節正（Setsumasa Kobayashi），帶來雙方合作企劃的最終章，充滿民族感覺的全新 WAVE PROPHECY RING MOC 鞋款。



鞋款承襲2007年首度合作的INFINITY MOC美學DNA，將專業運動鞋的結構工程與印第安傳統Moccasin設計語境完美融合。

鞋款外觀上有著大熱之作WAVE PROPHECY MOC的影子，繼承了傳統莫卡辛鞋（Moccasin）的鞋型及手工縫線，鞋舌與鞋口一體化剪裁，並同樣搭載了MIZUNO獨家WAVE PROPHECY緩震技術與INFINITY WAVE中空結構板，從而在穩定性與極致緩震之間取得平衡。

至於新作最大特色，莫過於融合了經典美式雙環靴（Ring Boots）的中足環狀固定搭帶，加上搶眼的淺色車線、麂皮與透氣網布，以更具民族風的外觀為雙方的合作劃下完美句號。

MIZUNO x SETSUMASA KOBAYASHI WAVE PROPHECY RING MOC聯乘鞋款將於6月5日率先登陸MOUNTAIN RESEARCH官網，隨後於6月19日在日本MIZUNO官網及指定專門店發售。

香港方面，則將於7月3在尖沙咀、旺角及沙田的美津濃專門店上午11時發售，官方定價為HK$1,990。發售當日如現場人數眾多，將會以派籌的形式進行發售，以維持現場秩序，敬請留意。

MIZUNO SPORTSTYLE HK 專門店

尖沙咀河內道 18 號 K11 ART MALL G15A 號鋪

電話 : 2781 1623



MIZUNO HK 專門店

旺角 THE FOREST 112號鋪 (SHOP 112)

11:00 - 21:00 (MON - SUN)

電話 : 3499 1272



沙田新城市廣場三期 L1 A118 號鋪

11:00 - 21:00 (MON - SUN)

電話：3594 6764



對於不時北上消費的Sneakerheads，亦可考慮到 MIZUNO SPORTSTYLE CN 專門店購買，正式發售日期為 2026 年 7 月 3 日（星期五） ，數量有限，先到先得，每人限購一雙。官方定價為RMB$1,898。

《MIZUNO SPORTSTYLE CN》專門店資料

深圳南山區萬象天地 B1 層 B176 舖(地鐵一號線 | 高新園站)

廣州天河區萬菱匯 B1 層 100 號舖(地鐵三號線 | 石橋牌站)

