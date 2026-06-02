Rolex勞力士加價｜2026年內第2度調整售價！最新腕錶價格一覽

撰文：簡皓賢
勞力士Rolex 繼今年1月後，再度迎來2026年內的第二次價格調整，與去年2025年一樣同樣一年內加價兩次。外界分析，今次未到半年就調整售價，相信是受中東地緣政治因素影響，導致金、銀等貴金屬價格飆升，製錶的原材料成本無可避免地增加，因此需調整價格。從勞力士Rolex官網的最新定價可見，價格調整主要集中在黃金、Everose（永恒玫瑰金）及白金系列，至於不鏽鋼款式則不受影響。金鋼款平均上調約2.5%，而全金與白金款的增幅較大，近5%。即睇以下14款加價腕錶當中，各位錶友正考慮入手的心水錶款是否受到影響。

Rolex勞力士哪款系列漲幅最為顯著？

1. Rolex Daydate 40（Ref no. 228238）

原價：HKD$388,300

2026最新售價：HKD$407,900

升幅：5.04%

Rolex Daydate 40 型號228238（Rolex勞力士官網）

2. Rolex Daydate 40 （Ref no.228235）

原價：HKD$417,700

2026最新售價：HKD$438,700

升幅：5.03%

Rolex Daydate 40 型號228235（Rolex勞力士官網）

3. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no. 126518LN）

原價：HKD$328,700

2026最新售價：HKD$345,100

升幅：4.99%

Rolex Cosmograph Daytona 型號126518LN（Rolex勞力士官網）

5. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126509）

原價：HKD$456,000

2026最新售價：HKD$478,700

升幅：4.97%

Rolex Cosmograph Daytona 型號126509（Rolex勞力士官網）

6. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126508）

原價：HKD$425,700

2026最新售價：HKD$447,100

升幅：5.02%

Rolex Cosmograph Daytona 型號126508（Rolex勞力士官網）

7. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126503）

原價：HKD$193,700

2026最新售價：HKD$198,600

升幅：2.5%

Rolex Cosmograph Daytona 型號126503（Rolex勞力士官網）

8. Rolex Submariner Date （Ref no.126618LN）

原價：HKD$392,800

2026最新售價：HKD$412,300

升幅：4.96%

Rolex Submariner Date 型號126618LN（Rolex勞力士官網）

9. Rolex GMT-Master II （Ref no.126729VTNR）

原價：HKD$422,200

2026最新售價：HKD$443,000

升幅：4.96%

Rolex GMT-Master II 型號126711VTNR（Rolex勞力士官網）

10. Rolex GMT-Master II （Ref no.126711CHNR）

原價：HKD$158,600

2026最新售價：HKD$162,500

升幅：2.46%

Rolex GMT-Master II 型號126711CHNR（Rolex勞力士官網）

11. Rolex GMT-Master II （Ref no.126713GRNR）

原價：HKD$161,200

2026最新售價：HKD$165,200

升幅：2.48%

Rolex GMT-Master II 型號126713GRNR（Rolex勞力士官網）

12. Rolex GMT-Master II （Ref no.126715CHNR）

原價：HKD$445,300

2026最新售價：HKD$465,700

升幅：4.58%

Rolex GMT-Master II 型號126715CHNR（Rolex勞力士官網）

13 . Rolex Datejust 41 （Ref no.126331）

原價：HKD$138,100

2026最新售價：HKD$141,600

升幅：2.53%

Rolex Datejust 41 型號126331（Rolex勞力士官網）

14. Rolex Yacht-Master 42mm （Ref no.226658）

原價：HKD$293,900

2026最新售價：HKD$308,600

升幅：5%

Rolex Yacht-Master 42mm 型號226658（Rolex勞力士官網）
