Rolex勞力士加價｜2026年內第2度調整售價！最新腕錶價格一覽
勞力士Rolex 繼今年1月後，再度迎來2026年內的第二次價格調整，與去年2025年一樣同樣一年內加價兩次。外界分析，今次未到半年就調整售價，相信是受中東地緣政治因素影響，導致金、銀等貴金屬價格飆升，製錶的原材料成本無可避免地增加，因此需調整價格。從勞力士Rolex官網的最新定價可見，價格調整主要集中在黃金、Everose（永恒玫瑰金）及白金系列，至於不鏽鋼款式則不受影響。金鋼款平均上調約2.5%，而全金與白金款的增幅較大，近5%。即睇以下14款加價腕錶當中，各位錶友正考慮入手的心水錶款是否受到影響。
Rolex勞力士哪款系列漲幅最為顯著？
1. Rolex Daydate 40（Ref no. 228238）
原價：HKD$388,300
2026最新售價：HKD$407,900
升幅：5.04%
2. Rolex Daydate 40 （Ref no.228235）
原價：HKD$417,700
2026最新售價：HKD$438,700
升幅：5.03%
3. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no. 126518LN）
原價：HKD$328,700
2026最新售價：HKD$345,100
升幅：4.99%
5. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126509）
原價：HKD$456,000
2026最新售價：HKD$478,700
升幅：4.97%
6. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126508）
原價：HKD$425,700
2026最新售價：HKD$447,100
升幅：5.02%
7. Rolex Cosmograph Daytona （Ref no.126503）
原價：HKD$193,700
2026最新售價：HKD$198,600
升幅：2.5%
8. Rolex Submariner Date （Ref no.126618LN）
原價：HKD$392,800
2026最新售價：HKD$412,300
升幅：4.96%
9. Rolex GMT-Master II （Ref no.126729VTNR）
原價：HKD$422,200
2026最新售價：HKD$443,000
升幅：4.96%
10. Rolex GMT-Master II （Ref no.126711CHNR）
原價：HKD$158,600
2026最新售價：HKD$162,500
升幅：2.46%
11. Rolex GMT-Master II （Ref no.126713GRNR）
原價：HKD$161,200
2026最新售價：HKD$165,200
升幅：2.48%
12. Rolex GMT-Master II （Ref no.126715CHNR）
原價：HKD$445,300
2026最新售價：HKD$465,700
升幅：4.58%
13 . Rolex Datejust 41 （Ref no.126331）
原價：HKD$138,100
2026最新售價：HKD$141,600
升幅：2.53%
14. Rolex Yacht-Master 42mm （Ref no.226658）
原價：HKD$293,900
2026最新售價：HKD$308,600
升幅：5%