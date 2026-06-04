AP推37mm Royal Oak Offshore 換上粉紅+粉藍+綠松石3款夏日新色!

Audemars Piguet愛彼發布了三枚全新37mm Royal Oak Offshore （皇家橡樹離岸型）自動上鏈計時碼表，以更搶眼的色調帶來夏日色彩。自1993年由 Emmanuel Gueit 操刀設計以來，Offshore的粗獷輪廓始終是其標誌，而今次的新作腕錶縮小尺寸、削減厚度，並換上全新Calibre 6401機芯，將這股力量感壓縮進了對小手腕更友善的37mm錶殼中，但視覺張力絲毫未減。



命名為Offshore離岸型的原因是？

（Getty images）

回溯至1989年，AP希望為Royal Oak的銷售帶來新衝擊，提出「改頭換面」構想的並非設計師，而是時任AP德國市場總裁Dirk Wettengel。

他看準了當時上流社會狂熱的離岸動力快艇賽事（Offshore Powerboat Racing），向瑞士總部提議打造一款屬於1990年代的宣言級腕錶。“Offshore”之名承襲了公海快艇那股危險、陽剛與極致奢華的氣息。AP官方對此定調極為清晰，甚至親自贊助了這類海上競速賽事。

當時的AP執行總裁之一的 Steve Urquhart 極度欣賞此概念，更於同年註冊商標。鐘錶界最不可思議的軼事由此誕生：要知道當時商標註冊當下，這枚腕錶連一張設計草圖都還未有的。概念確立後，當時的年輕設計師Emmanuel Gueit為了呼應航海的惡劣環境，他大膽採用42mm的驚人尺寸，並加入外露的超厚橡膠防水墊圈及橡膠包覆計時按鈕。1993年，這頭震撼業界的The Beast正式「出關」。

由於造型過於前衛，品牌深怕這款巨獸會遭遇商業「滑鐵盧」。1993年首批生產的100枚離岸型腕錶，防磁錶底蓋上根本不敢刻上“Offshore”字樣，僅保留了“Royal Oak”。它生於公海的競速狂熱，但最終在陸地的鐘錶界掀起了三十多年的巨浪。現在回想，那一百枚Royal Oak Offshore，可謂十分珍貴。

Calibre 6401的機芯有什麼特別之處？

今次Offshore換上了歷經五年研發、年初才剛在Royal Oak系列亮相的Calibre6401機芯，如今亦正式裝配至37mm離岸型中。這是一枚配備AP專利垂直離合系統的一體式導柱輪計時機芯。操作手感更滑順。零件配合間隙被進一步優化。最直觀的改變在於錶背——防眩光藍寶石水晶玻璃取代了過往的密底設計。用家現在可以直接窺探飾有日內瓦波紋的機械結構，以及那枚深灰色NAC鍍層的22K玫瑰金擺陀，350個零件在5.7mm的機芯厚度中，以每小時28,800次的頻率震動。

鈦金屬與玫瑰金的夏日色彩實驗

1. Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph HKD $298,000 （Ref. 26430TI.OO.A358CA.01-B）

37mm鈦金屬錶殼，搭配同材質錶冠與計時按鈕。防眩光藍寶石水晶玻璃鏡面下，是極度搶眼的綠松石色（青綠色）“Tapisserie”格紋錶盤。同色系內錶圈與計時小錶盤完美呼應。銀灰色 18K 玫瑰金時標與白金指針填入螢光塗層，確保讀時清晰。防水深度50米。

2. Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph HKD $333,000 （Ref. 26430IS.ZZ.A514CA.01-B）

第二款粉紅色新作保留了鈦金屬的輕量化錶殼，但在精鋼錶圈上鑲嵌了璀璨鑽石。亮粉色“Tapisserie”格紋錶盤一路延伸至內錶圈與計時盤，視覺張力拉滿。搭載最新一體式自動上鏈計時機芯 Calibre 6401。18K白金指針與銀灰色 18K 玫瑰金時標點綴其中，防水深度50米。

3. Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph HKD $496,000 （Ref. 26430OR.ZZ.A352CA.01-B）

而第三款則回歸極致奢華，這款精緻的37毫米Royal Oak Offshore腕錶以18K 玫瑰金錶殼，配搭32顆明亮式切割鑽石（總重約1卡）的鑲鑽錶圈。淺藍色“Tapisserie”格紋錶盤散發濃厚的夏日渡假氣息。細節處見真章：淺藍色計時小錶盤邊緣，巧妙勾勒了一圈玫瑰金細線；而18K玫瑰金指針與時標均覆以藍色螢光塗層。同樣內置全新 Calibre 6401 機芯，華麗且強悍。