世界盃2026|Nike多方聯乘/adidas+美斯+Kith等聯名 Blockcore必備

世界盃2026將於本港時間6月12日（周五）凌晨正式揭幕。世界盃作為全球焦點盛事，各位除了可以看一眾巨星爭冠外，融合各國文化底蘊的球衣同樣是舞台上的亮點。多個潮流品牌近期亦紛紛推出大玩足球Blokecore元素的服飾，為盛事預熱，以各有特色的設計重新詮釋運動休閒風（Athleisure）的美學。一物盤點了以下7大時裝潮流品牌的最新聯乘系列，讓你在 2026 世界盃熱潮亦可輕鬆穿出最頂級的「Bloke Core」街頭風格！



1. Kith x Messi

今年正好是美斯（Lionel Messi）首次於世界盃披甲上陣的20週年，碰巧亦是Kith成立15週年，因此今次由KITH主理人Ronnie Fieg 親自操刀，與阿根廷球王合作打造的聯乘系列就別有意義。

當中不得不提的，是KITH為致敬2006他初次於世界盃亮相時身披的阿根廷主場及作客球衣以設計的兩款球衣，除了球衣號碼都是沿用當年美斯穿著的19號，左胸前的阿根廷標誌均換上了Kith 15週年徽章，是今次聯名的專屬細節。當中主場款的經典藍白相間條紋下，暗藏KITH字樣暗花；至於作客的深藍色波衫，除了在本來的設計下增加了暗紋外，手袖上亦繡上MESSI字樣，每項細節均緊扣致敬美斯在6屆世界盃的20年征戰歲月。

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另外亦有一款美斯其後穿著多年，象徵其巔峰球壇歲月的「10」號球衣，亦同樣飾有Kith 15週年徽章及聯乘專屬KXVH Monogram暗紋。此外系列亦推出了同款短褲、龍門裝備、熱身衫套裝等。

除了場上戰衣設計精彩外，比賽後的場下服飾亦充滿亮點，系列中出現了雙排扣西裝、皮革biker jacket、水洗牛仔褸及短褲、針織 Polo、Track Jacket等，展現與球王匹配的極致優雅。

至於Sneakerheads最關注的波鞋方面，系列同步推出6款鞋履， 包括COPA Mundial 17 UltraBOOST、F50 Megaride、F50 Walkable Cleat、Handball Spezial，及解構版 Superstar，涵蓋實戰釘鞋與休閒鞋款。

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更驚喜的是，購買指定球衣或鞋款，還能獲贈限量球員卡，甚至有隨機混入的美斯親筆簽名版，全球不到100張並經 PSA 鑑定，瞬間炒熱市場。

Kith x Messi聯乘系列現已登陸於Kith官網發售。

2. G-Dragon個人品牌 PEACEMINUSONE x NIKE x KFA

另一體育潮流巨頭Nike，則在今次世盃前一次過與不同國家的頂尖潮流品牌聯乘，其中，Nike就與G-DRAGON 主理品牌PEACEMINUSONE與韓國足協，推出名為“The Tigers of Asia”的三方聯乘企劃，向韓國傳統虎靈信仰與熾熱足球文化致敬。

系列推出了聯乘賽前熱身球衣、運動外套、 Tech Fleece 服飾等，及將經典足球服飾輪廓結合街頭美學，以彩色印花及GD標誌性小雛菊為核心的設計。至於Nike X PEACEMINUSONE的ryoShot鞋款採用米白色麂皮鞋面，搭配亮紅色 Swoosh 標誌，形成鮮明視覺對比；下方則配置透明 Cryoshot 冰底設計，將原本足球鞋的釘狀結構封存其中，呈現出如標本般的層次細節，這雙鞋著重於材質與輪廓本身的表達，呈現GD設計上巧思。

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官方宣傳片邀得G-DRAGON本人、aespa 成員 KARINA及韓國國家足球隊隊員黃喜燦親身演繹，融合K-pop、潮流與運動三重身份。系列現已於PEACEMINUSONE官網及KFA率先預購。

3. Nike x France x Jacquemus

韓國有G-Dragon的PEACEMINUSONE，至於今屆熱門之一的法國隊，Nike就與Jacquemus與及法國足球總會（FFF）攜手合作，為2026年世界盃推出全新膠囊系列 “Les Bleus by Jacquemus”，致敬法國最主要的社會融合體育協會 "Sport dans la Ville"。

@Nike

系列靈感源自創辦人Simon Porte Jacquemus的童年記憶與90年代Nike復古外套，將復古氛圍轉化為極簡幾何比例與「法式優雅」。核心單品包括深皇家藍色的賽前熱身球衣，飾以復古工藝感的精緻條紋圖案與專屬聯名徽章，結合雙星高盧雄雞與Jacquemus字樣；另外系列亦涵蓋訓練衫、外套，及重新演繹的Cryoshot Tiempo R10足球靴，以白色為主調，墓底搭配藍白紅細節，展現國家認同與優雅氣息。

系列將率先於6月11日登陸Jacquemus官網，以及法國足球總會（FFF）的指定零售點與官網。其後，系列將於6月13日登陸Dover Street Market官網。

IG @jacquemus

4. Drake NOCTA x Nike x Canada Soccer

由著名加拿大音樂人Drake所主理的品牌NOCTA，則獲NIKE邀請與加拿大國家足球隊（Canada Soccer Association）展開合作，推出專屬聯乘膠囊系列，旨在透過街頭服飾的視角重塑加拿大的國家隊視覺身分。

設計團隊在保留加拿大標誌性楓葉徽章的前提下，大膽將黑色、紅色、綠色及黃色等多元配色，應用於經典的運動套裝、熱身服及守門員球衣之中。

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整個聯乘系列最具市場話題性的核心單品，為 NOCTA 專屬重新演繹的Nike Cryoshot鞋款。設計團隊並未採用現代高科技實戰鞋款，而是將目光投向1994年經典的Tiempo 94足球靴。外觀上以鮮明的黃色為主調，配襯以黑色大型 Swoosh 標誌及鞋跟的「NOCTA」字樣作為強烈對比；設計亦精準地保留了足球鞋最標誌性的可翻折鞋舌，並飾以 NOCTA 標誌性的北極星徽標。

Drake NOCTA x Nike x Canada Soccer 聯乘系列將6月11日優先於NOCTA官網及加拿大足總發售，其後於6月16日登陸Nike應用程式SNKRS平台及全球指定零售商。

5. Cactus Jack x Nike Total 90

由 Travis Scott 領軍的Cactus Jack與Nike再度展開合作，最具市場話題性的莫過於兩款具備水洗仿舊質感的長袖足球衣。設計團隊以2000 年代紅極一時的Nike Total 90經典足球服裝系列為藍本，還原胸口上顯眼的90圓形標識，改為以帶有泥土感的mocha色為主調，並搭配金色手寫塗鴉簽名、Cactus Jack品牌專屬字樣，推出涵蓋運動外套、長短袖球衣、半拉鏈上衣與短褲等款式。

目前官方尚未公布發售詳情，各位Travis Scott粉絲要密切留意最新發售消息了。

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6. PALACE x NIKE x England

源自倫敦滑板品牌Palace Skateboards則與Nike及英格蘭足球總會（The FA）三方聯乘，致敬透過足球的力量改變弱勢青年的生活的英國慈善機構football beyond borders 。

系列涵蓋賽前訓練裝備及場外生活必備單品，焦點包括以灰、白、橙為色調的繡章皮革羊毛 Varsity Jacket、銀色拉鍊外套，以及聖喬治十字旗為靈感，向英格蘭致敬的灰色球衣。

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聯乘鞋款方面則推出了推出了黑橙色的Cryoshot Air Speed M，以經典的 Air Speed M 為基礎，以光滑的人造皮革搭配運動風的鮮豔色彩，打造出高辨識度的足球造型。PALACE x NIKE x England 聯乘系列將6月16日於Nike應用程式SNKRS平台及全球指定零售商。

6. BALENCIAGA Soccer Series

BALENCIAGA推出了一項以經典足球運動為靈感的全新成衣系列，延續了BALENCIAGA極具辨識度的標誌性剪裁，同時注入了濃厚的實戰訓練風格。其產品矩陣極為完整，涵蓋了運動套裝、短袖足球衣、拉鍊連帽外套、短褲、長褲，以至Cap帽及運動襪等周邊配件。在色彩美學的運用上，系列聚焦於深藍、純黑與鮮紅三款極具視覺衝擊力的主調，並巧妙地綴以純白與金色細節，營造出克制而奢華的競技氛圍。同時，品牌在視覺標誌上亦推陳出新，為此系列發表了三款全新設計的視覺圖騰：包括全小寫字母的 Balenciaga Logo、首度亮相的BALENCIAGA Bodies 圖案，以及極具傳統體育榮譽色彩的月桂花冠徽章。

在眾多服飾中，最具顛覆性的核心單品為一款配備彈性袖口與下擺的拉鍊皮革外套，精準地捕捉並重塑了職業足球員「場外休閒服飾」的典型比例；衣身飾以精緻的刺繡補丁徽章，成功將高級皮革工藝與街頭運動氣息無縫融合。

是次宣傳企劃特意邀請了世界花式足球冠軍Tristan Gac擔任主角，透過多重視角完美展現該系列在動態與靜態下的視覺張力。值得留意的是品牌更於指定專門店引入客製化服務。BALENCIAGA Soccer Series現已於品牌官網發售。

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7. Levi’s® 英格蘭隊系列

由Levi’s® 與英格蘭足球總會（The Football Association）及英格蘭國家足球隊攜手推出，系列以「三獅軍團」經典紅白配色為靈感主軸，帶來五款可作層次配搭的百搭單品。焦點之作包括淺色洗水Type II牛仔褸，背面飾有結合國家隊徽章元素的搶眼布章；而深色洗水Type III牛仔褸則將徽章傲然呈現於胸前。配搭紅色 478™ 寬鬆短褲（Baggy Shorts）、印花頭巾及紅色Tote Bag，組成完整球迷裝備，將深厚的英倫足球文化化作經得起時間考驗的街頭經典。

為呈現最真實的英倫風情，Levi’s®英格蘭隊系列的宣傳短片特別邀請了倫敦的古著品牌194參與拍攝，捕捉英倫球迷都熟悉的場景：暮色藍調時分，一群穿上聯乘系列的年輕人趕到打烊的倫敦小店，與熱情的老闆圍在小電視前觀看賽事直播。影片貼地而親切，正是對英倫各地家家戶戶比賽日文化、友情與儀式感最真摯的禮讚。

Levi’s® 英格蘭隊系列現已於品牌官網發售。

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8. adidas x Thrasher x AFC

adidas與阿根廷國家足球隊（Argentina national football team）與滑板街頭元祖級雜誌《Thrasher》（又譯：斯拉舍 / Thrasher Magazine）的最新跨界聯乘球衣，近期亦引起熱議。

設計細節上，adidas 將阿根廷隊徽與《Thrasher》標誌性的烈火字體（Flame logo）重新解構，物料上採用提花布（Jacquard fabric）物料製成，摸上去有微凸的精緻紋理，比一般平滑的足球衣更具質感。剪裁方面的標準剪裁（Regular fit），保留經典的運動線條，同時留下足夠的空間供街頭玩家在內層疊穿衛衣（Hoodie）或長袖 T-Shirt，應付全天候的活動需求。

目前多個知名網購平台如 End Clothing 及部分地區的 adidas 官方網站已陸續上架該系列，但多個熱門尺碼在開售首日已宣告斷貨，想入手的讀者要盡快出手了。