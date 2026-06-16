紐約人53年後再封王 解構「紐約之王」Jalen Brunson高級穿搭美學

紐約人相隔53年重返榮耀！在周日（14日）舉行的NBA總決賽第5戰中，憑藉當家球星布倫臣（Jalen Brunson）狂轟45分的神級表現，最終作客以94：90擊退西岸盟主聖安東尼奧馬刺，以總場數 4：1 霸氣封王。這座金盃不僅讓紐約人成為史上首支同季包攬「NBA 盃」與「總冠軍」的雙冠王球隊，首度加冕 FMVP 的布倫臣，更與擔任球隊助教的父親域克般遜（Rick Brunson）並肩圓了 27 年前的未竟之夢。賽場上，他是帶領球隊重返巔峰的無解得分手；褪去戰袍後，他的個人衣著品味同樣充滿王者氣場。讓我們將視線轉向球員通道，一同解碼這位新晉「紐約之王」低調卻不失高奢質感的私服穿搭！



擅長以Tone on Tone穿搭穿出高級感

@IG jalenbrunson1

拋開球衣的束縛，洛杉磯全明星週末紅毯上的「大頭森」以一襲鼠尾草綠雙排扣西裝展現出與日常不同的紳士魅力。上半身以白襯衫與黑領帶經典配襯，下半身則以俐落的九分剪裁搭配黑色 Venetian Loafers，為嚴肅的正裝帶來變化。而手中那枚 LV Damier Pop 彩色棋盤格 Locker Dopp Kit 手袋，以繽紛色彩為沉穩紳士造型帶來視覺上的焦點。

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慵懶與高級感並存的 Smart Casual 風格該怎麼穿？這套 RAG & BONE深色麻質外套與直筒麻質長褲的組合，憑藉面料獨特的微皺與垂墜感，營造出休閒日常氛圍；而內搭淺灰 T-Shirt 與純白運動鞋則讓整體深色基調得以巧妙調和。而手中那枚 LV Locker Dopp Kit 手袋則為造型注入了街頭潮流活力。

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「大頭森」套上美國品牌 Siegelman Stable 定製休閒裝，以黑色布料上貫穿全身，配合橙色飾帶點綴，在本來的黑色型格上添加了明亮而搶眼的造型細節。而腳下踩著的 Air Jordan 1 Low 'Starfish' 以橙、黑、白三色，與身上配色無縫串聯，輔以其招牌黑色冷帽，整套造型狂放卻又充滿細節，展現出不折不扣的紐約王者風範。

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簡約而單一的 All-Black 配襯最考驗配件的選品功力。微寬鬆的黑長袖與 drew house 招牌 Oversized 工裝褲，定調了舒適自在的基底。然而頸間與腕上的金屬飾品隱隱閃爍，配合手挽的 BV Intrecciato Leather Wash Bag ，將造型的奢華感推向頂峰。而純白 LV Beverly Hills 運動鞋則為整個造型收尾，仿佛在暗色系中劃出一道亮光，將街頭混搭玩味得淋漓盡致。

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Jalen Brunson 身著一件KITH厚磅洗水灰微高領 T-Shirt，下身搭配垂墜感十足的黑色寬褲及經典 Air Jordan 1 Retro Low，並以黑色冷帽與復古墨鏡點綴，營造出隨性慵懶的氛圍。看似不經意的造型中暗藏高奢亮點，腕間佩戴的 Patek Philippe Cubitus 腕錶，完美示範將頂級腕錶與街頭潮流完美混搭。