Rolex勞力士「蠔式傳奇Oyster Story」展覽登陸上海！看展6大重點

Rolex 勞力士在今年2026年，迎來首款防水腕錶蠔式腕錶（Oyster）的誕生百周年紀念，為慶祝這款劃時代傑作誕生一世紀，Rolex由即日起至6月28日期間，於上海西岸穹頂藝術中心（West Bund Dome）舉行「 蠔式傳奇 」（Oyster Story）全球首展。今次展覽並非單單展出品牌歷年的傑作，更帶來了一些品牌發跡的珍貴文物、腕錶拆解後的細節解構、甚至古今著名勞力士用家曾親身佩戴的腕錶，以至見證人類歷史進程的珍罕臻品外，絕對看得人目不暇給。大眾只需預先登記即可免費參觀，一同探索蠔式腕錶的百年輝煌。



為甚麼今次展覽是一眾勞力士粉絲及廣大錶迷的必去盛事？就要數到以下6大重點：

主展廳（Rolex）

1. 親眼看品牌歷史珍藏古物

先介紹主展廳，作為展出蠔式腕錶的專區，這個展區合共兩層，地面一層匯集從經典珍稀錶款到卓越當代傑作的眾多時計，既追尋蠔式腕錶的本源，亦回顧勞力士百年來一直陪伴大眾渡過人類歷史重要時刻的重要見證。

甫走入館內，可首先回溯勞力士歷史，重新回味品牌創立故事及相關珍貴古物，例如可以親眼細看由Hans Wilsdorf及Alfred Davis於1905年創立品牌時的註冊書、Hans Wilsdorf的簽名真跡、Rolex品牌早期的宣傳海報等等。

展出品牌歷史珍品。（Rolex）

2. 展示蠔式腕錶的演變過程

其後的腕錶專區則可細看Oyster腕錶的演變過程及不同功能系列，由Rolex 1926年推出的第一枚Oyster腕錶開始，到1931年首枚自動上鍊Oyster腕錶，以至衍生的Day-Date、Submariner、Explorer、Daytona、Milgauss以至Land Dweller等，了解這款革新防水錶殼如何成為百年來制錶技術演進的藍本。

1926年推出的第一枚Oyster腕錶。（Rolex）

3. 雲集見證人類歷史的Rolex腕錶

另一區則展示了蠔式的探索冒險精神，例如1927年勞力士首位代言人、英國游泳健將Mercedes Gleitze橫渡英倫海俠時佩戴的蠔式腕錶，即使在海水中浸了十多個小時仍運作正常；1953年首支登頂珠峰的英國探險隊成員Alfred Gregory所佩戴的Oyster Perpetual腕錶；1970太空人Jack Swigert執行Apollo 13時戴著的GMT Master等等。

4. 100位Rolex名人佩戴者肖像及其腕錶

沿著樓梯拾級以上，走到二樓，這一層展示了100 位具代表性的勞力士腕錶佩戴者及他們曾佩戴的同款腕錶，除了Paul Newman的Daytona、《鐵達尼號》《阿凡達》名導占士金馬倫的Deepsea、網球天王費達拿的Daydate II，亦有更多歷史上不同界別名人的腕錶，由推動黑人民權的馬丁路德金、球王馬勒當拿、一代巨星馬龍白蘭度、「老虎」活士、以至當代巨星里安納度迪卡比奧、Zendaya、名導馬田史高西斯等，能一次過親眼目睹眾多歷史及當代名人戴過的錶款，機會非常難得。

100位具代表性的勞力士腕錶佩戴者肖像專屬展示區。（Rolex）

4. 深入了解製錶流程的各個環節

離開主展廳，來到旁邊的「超卓」展廳，則可深入探索品牌的製錶願景與造詣，從錶殼、錶圈、錶帶、錶面、材質、機芯，到製錶流程的各個環節皆在此一一呈現。參觀者亦可詳細了解全新升級的「頂級天文台精密時計」認證（Superlative Chronometer certification）。

「超卓」展區。（Rolex）

5. 可供休息的閱覽休憩區或放映廳

展覽內容豐富看得人目不瑕給，即使累了，亦可走到場內匯集精選刊物的閱覽休憩區或放映廳休息，讓觀展來賓能專屬影片與精選刊物，全面探索勞力士世界，與品牌一同繼往開來。

展覽內特別設立了放映廳，持續播放蠔式腕錶歷史回溯影片，重溫其從誕生伊始，到陪伴人類不斷突破邊界的百年史詩。（Rolex）

閱覽休憩區讓觀展來賓能通過影像與文字，全面探索勞力士世界。（Rolex）

6. 展覽費用全免

展覽自6月10日起已向公眾開放﹛各位錶友如果計劃六月出發上海，記得先透過網頁預先登記，即可免費參觀，探索勞力士及蠔式腕錶的百年輝煌。

展覽於上海西岸穹頂藝術中心舉行。（Rolex）

勞力士早前（91）亦為今次展覽舉行了盛大開幕活動，由勞力士 Director of Communication & Image, Arnaud Boetsch 親臨主持，與世界著名女高音歌唱家Sonya Yoncheva、名導賈樟柯 、網球傳奇李娜等多位Rolex代言人，一同舉杯為活動拉開帷幕；其後黃浦江畔更上演了一場精彩的無人機光影表演，讓Rolex的皇冠標識與「100」字樣點亮上海天際線，以夜空為幕，以城市為景，讓蠔式腕錶展覽徐徐展開。