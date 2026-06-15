日潮界震撼彈！NIGO的HUMAN MADE母企宣佈收購UNDERCOVER高橋盾

裏原宿大地震！NIGO的Human Made母公司剛宣佈，將全面收購高橋盾UNDERCOVER的股份！HUMAN MADE母企發表的官方聲明指，宣佈已與高橋盾（Jun Takahashi）所主導的 UNDERCOVER達成協議，將正式收購 UNDERCOVER 的百分之百全數股份，意味這個在日本潮流界屹立超過30年的龐克設計師品牌，將全盤併入 NIGO 的商業帝國。



今次兩大裏原宿黃金一代巨頭不是聯乘，而是真正透過收購合體，其實並非完全無跡可尋。早由2022年起，兩個品牌開始合作，去年底兩者更無預警推出了「HUMAN MADE × UNDERCOVER」秋冬聯名系列，為聯乘而推出的標誌性Graphic更將UNDERCOVER 經典的熊仔，緊抱著 HUMAN MADE 心形 Logo，配合 “MADE UNDER HUMAN COVER”的點題字句，引起潮流界哄動。今年4月，二人更攜手 Nike 推出的「Last Orgy 2」特別版 Air Force 1 限量鞋款。只是沒想到，下一步合作就演變成資本市場上的吞併。

要理解這次收購對潮流界的衝擊，必須從33年前的1993說起。當時還在文化服裝學院讀書的高橋盾，與熱愛嘻哈音樂的 NIGO，在另一1傳奇藤原浩的引薦下相識。兩人在潮流雜誌《寶島》共同撰寫名為「Last Orgy 2」的專欄，隨後更在原宿正式開設了店舖「NOWHERE」。店內一分為二，左邊賣高橋盾親手絲網印刷的龐克剪貼 T-Shirt，右邊賣 NIGO 從美國到處搜羅的古著與 Ape 頭像。那裡是「A Bathing Ape」與「UNDERCOVER」的發祥地，也是自90年代起席捲全球的「裏原宿文化」起點。

三十多年過去，兩人作為日潮及裏原宿的兩大巨頭，雖然同樣聞名全球，但發展有所不同。高橋盾將解構、反叛與文學性融入衣物，在巴黎時裝週上發光發熱；而 NIGO 則展現了驚人的商業操盤能力，把將 BAPE 賣給香港 I.T 集團後，轉頭成立 HUMAN MADE亦大獲成功，隨後更入主法國奢侈品牌 KENZO 擔任藝術總監，又帶領 HUMAN MADE 母公司在東京證券交易所成功上市。

如今，NIGO買下了高橋盾的心血。高橋盾向來將解構、反叛與文學性融入設計，以「We Make Noise, Not Clothes」的態度在潮流界奠下不可或缺的地位。潮流界最關注的，無疑是 UNDERCOVER 往後的設計走向，會不會在母公司的盈利壓力下，變成流水線上的商業爆款？

官方聲明中強調，HUMAN MADE 公司這次是以「CULTIVATE CULTURE（培育文化）」為企業核心宗旨，試圖透過收購具備強大文化資產、但在商業變現上仍有巨大潛力的品牌，來打造集團的第二增長曲線，因此收購後將保留 UNDERCOVER 獨一無二的品牌價值與創意核心，並利用 HUMAN MADE 集團成熟的商業經驗幫助 UNDERCOVER 進一步開拓。

目前雙方已簽署基本合意書，最終的收購價格與具體細節仍在保密階段，並將在未來數周內完成最終股權轉讓契約的簽署。日本東京裏原宿的權力版圖，在今天起將被徹底改寫，到底未來UNDERCOVER發展何去何從，就讓我們拭目以待。