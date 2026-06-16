Super Junior藝聲著用！香港品牌CODA以「洋風和魂」在時裝界崛起

Super Junior的主唱藝聲（Yesung），不時在其個人社交平台與 E.L.F. 分享穿搭美學。近日他分享日常照，身上那件深灰色解構運動外套，正是出自近年崛起，吸引日本及韓國多間Select Shop購入的香港設計師品牌 CODA。讓我們一同看看究竟品牌有什麼特別之處，令藝聲也對其愛不釋手吧！



藝聲最近分享的這套造型，精準拿捏了High street fashion的層次美學。整體以深色調作為基調，頭戴的藍色 visvim「Completely harmonious」帽款、下身的 KAPITAL 「骨骼」刺繡水洗牛仔短褲，為整體注入了復古工藝的質感；加上腳上最新推出的Stone Island x New Balance ABZORB 1890 聯乘鞋款，讓整套穿搭在隨性的街頭叛逆與精緻的高端時尚之中拿捏得恰到好處。

（IG @yesung_smtown）

但最吸睛的，可能要數到其身上著用的 coda 灰色運動外套，透過破壞處理、異材質拼接、不對稱剪裁與白色緄邊等繁複細節，完美演釋解構主義的前衛風格，成為造型亮點。

香港品牌CODA是一個怎樣的品牌？

藝聲身上的這件解構拼接運動外套，出自2019年成立的香港設計師品牌CODA，由 Yankee Leung 與 Kevin Wong 攜手主理。品牌名稱「CODA」源自交響樂中的「尾奏」或「樂章終結部」，代表著一個貫穿過去與現在、融合不同文化的橋樑。

雖然是純正的香港血統，但 CODA 以獨特的「衝突美學」為核心，設計散發著濃厚的「洋風和魂」— 既有歐美古著細節，同時兼具日式剪裁質感。近年CODA成功衝出香港並獲得極佳迴響，也是許多日韓潮流買手店的心頭好。

事實上，兩位主理人曾於受訪時表示，其成長與創作深受 Grunge Rock（垃圾搖滾）等音樂次文化影響，當中又以宮下貴裕品牌 Number (N)ine對他們影響深遠。因此，CODA 的衣服上常能隱約感受到一股帶著叛逆、頹廢卻又極度精緻的音樂靈魂。

兩人亦經常往返日本東京的高円寺等古著聖地，從軍裝、古著工裝中汲取靈感。例如把古著的機能細節（如工裝口袋的補強、風衣的結構）重新拆解，並放大其比例，以更付合當今潮流的剪裁，將單品設計重新演繹；配合非常注重布料的舊化與洗水工藝，藉由反覆的洗水褪色、仿舊處理以及錯位縫合等獨特工藝，刻意在布料與細節處留下歲月著用的痕跡，而衣服經年著用的獨特質感，與極具現代感的寬鬆、落肩與垂墜輪廓正好成為充滿衝突感的對比。

最新系列演繹90年代美國公路風格

來到CODA最近發佈的全新 2026 春夏系列《Dust in the Wind》，主理人將目光投向 1980 至 90 年代的美國西部公路文化，再度發揮品牌標誌性的衝突美學與解構系統，將「時間流逝」的概念具象化成新一季衣服單品上的特色。

其中焦點單品，GREY ACID WASH DUAL EXPOSURE BREAK CUT FLARED JEANS ，這款酸洗喇叭牛仔褲延續了品牌核心的「重曝（Dual Exposure）」概念，拆解服裝的本質與視覺結構，深入探索衣物在時間推移下所呈現的多重狀態。設計單位大膽運用移印技術，將影像層層疊印於同一件已使用過的布料之上，製造出帶有自然錯位的視覺效果。這使得褲身的結構在視覺上產生偏移與重組，進一步模糊了服裝原有的輪廓，極具現代藝術感。

而另一款BROWN WASHED BLEACHED CORDUROY BREAK CUT FLARED PANTS 此款燈芯絨喇叭褲則透過極其繁複的反覆漂染與舊化（Aging）工藝，完美模擬出布料經歷長年日曬、風沙洗禮後所形成的自然漸變效果。配合經混合重組（Hybrid Reconstruction）處理，大膽將意大利及祖雲達斯兩款古著運動外套（Track Jacket）元素拆解重組而成的Reconstructed Layer Hybrid Vintage Track Jacket，這種碰撞的破格手法，不僅帶來視覺衝擊，更成功打破了服裝既有的框架與界線，展示了品牌根植於血液中的次文化底蘊。

目前，CODA 2026 春夏系列《Dust in the Wind》已正式登陸品牌官方網站。喜愛高質感解構風格與美式復古工藝的潮流愛好者，千萬不容錯過。