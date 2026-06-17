Phillips富藝斯紐約鐘錶拍賣創紀錄！珍罕F.P.Journe過億港元成交

Phillips富藝斯紐約鐘錶拍賣剛剛圓滿結束，創下多項驚人紀錄！當中一枚約 2000 年制、極度珍罕的 F.P. Journe Chronomètre à Résonance 「Souscription, No. 007」玫瑰金及鉑金兩地時區腕錶，最終以1,390萬美元成交（約1.09億港元），不但創下今季全球鐘錶拍賣市場最高價，更創下獨立製錶品牌及二十一世紀非慈善鐘錶拍賣的世界紀錄。同場亦拍賣了「結他之神」Eric Clapton的Patek Philippe型號5004G-020，以高出估價逾七倍的520萬美元（約4,070萬港元）成交，亦創下該型號最高成交紀錄。



以1.09億港元成交的F.P. Journe Chronomètre à Résonance 「Souscription, No. 007」腕錶，自然是今次紐約拍賣的焦點所在。追本溯源，Résonance 表款在 2000 年問世時，是製錶大師 F.P. Journe 利用雙擒縱系統的自然共振效應來提升計時精准度，當時屬製錶技術上革命性突破。而這枚早期「Souscription」作品，是僅為品牌創始客戶專門製作的 20 枚之一，非常罕有；而今次拍賣的編號 007 ，更是目前已知極其罕見、僅有兩枚採用鉑金與玫瑰金雙色錶殼搭配玫瑰金錶盤的至尊版本之一。

F.P.JOURNE, Chronomètre à Résonance “Souscription, No. 007 （PHILLIPS）

今次是這款錶面世以來，首次公開亮相並現身拍賣市場，一舉刷新了該品牌、獨立製錶師時計、以及二十一世紀非慈善鐘錶拍賣的三項世界紀錄。

Eric Clapton 舊藏PP 4千萬港元成交

除了獨立製錶品牌大放異彩，作為拍賣場上的中流砥柱Patek Philippe百達翡麗，其一枚專為傳奇結他手Eric Clapton特別訂制的Patek Philippe百達翡麗型號 5004G-020 白金萬年曆追針計時腕表，本來估價 70 萬美元起，最終以 5,202,000 （約4,074萬港元）美元成交，比當初最低估價高七倍，一舉刷新該型號的歷史最高成交紀錄。

百達翡麗，「Eric Clapton」型號5004G-020，白金萬年曆追針計時腕表，2008年制（PHILLIPS）

Patek Philippe型號 5004 是品牌首款投入量產的追針萬年曆計時腕表，技術意義非凡。而這枚Eric Clapton舊藏之所以被視為孤品級別，是因為它採用了極罕見的白金錶殼、玫瑰色錶盤、寶璣字 12 時標及測速刻度配置。手錶配件齊全且首度公開現身拍場，加上顯赫來源，最終創下該型號成交新高。

同場拍賣帝國大廈建造者Tiffany+PP雙簽名古董錶

今次另外值得一提的拍品，亦包括一枚製作於 1929 年、極具歷史意義的Tiffany & Co.雙簽名PP腕錶。 手錶的原主人是紐約帝國大廈的傳奇建造者Paul Starrett，歷史文件顯示，這枚錶由 Starrett 在 1930 年 11 月督建帝國大廈期間從Tiffany & Co.購入，極富傳奇歷史色彩。這枚代表「紐約市歷史珍貴片段」的古董錶起拍估價僅為 15,000 美元。最終以 292,100 美元成交，溢價高達近 19 倍。

PATEK PHILIPPE for Tiffany & Co., “Paul Starrett,” 1929 Caseback（PHILLIPS）

PATEK PHILIPPE for Tiffany & Co., “Paul Starrett,” 1929 Caseback（PHILLIPS）

事實上，Phillips富藝斯的鐘錶拍賣屢創高價，在同一個拍賣季度之內，分別在日內瓦、香港及紐約三地，各錄得一枚超越 1,000 萬美元成交的腕錶。早前香港拍賣中一枚Patek Philippe百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕錶，以8,037萬港元成交，不但刷新該型號之世界拍賣紀錄，更一舉成為亞洲拍賣史上最貴時計。