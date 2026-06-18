一物開箱｜TEVA攜手N.HOOLYWOOD推出聯名Hurricane XLT3 CT涼鞋

連日暴雨，涼鞋相信是不少人的雨鞋之選。由Teva再度攜手 N.HOOLYWOOD 旗下軍事服飾支線 N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE ，繼去年5月推出以Teva經典款式Voya Slide為基礎的聯名涼鞋後，今次再度以軍事機能與細節帶來第二彈聯名鞋款「HURRICANE XLT3 CT X N.HOOLYWOOD」。現在就讓一物與你一同開箱細看今次聯名鞋款的種種細節。



由設尾花大輔於 2001 年創立的 N.HOOLYWOOD，向來以軍事元素解構及材質選用以聞名 。今次其旗下專注於軍事機能與細節演繹的支線 N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE（TPES），再度宣佈與全球戶外鞋履品牌 Teva 合作，迎來雙方的第二款聯名鞋款 —— Hurricane XLT3 CT x N.HOOLYWOOD 。

（IG @n_hoolywood）

本次合作最受矚目之處，在於大膽選用了 Teva 全新推出的涼鞋型號 Hurricane XLT3 CT 作為設計藍本 ，這不僅是該鞋型在 global 發佈後的全球首次品牌聯乘企劃 ，更是將極致的戶外美學與硬派軍事設定完美揉合的範例 。 N.HOOLYWOOD 向來擅長從軍事裝備中汲取靈感，今次聯名鞋款設計的靈感核心源自美國海岸防衛隊潛水員的專業裝備 。

尾花大輔將 Hurricane XLT3 CT 注入了全黑極簡色調，從鞋面透氣網布、索繩、中底到外底，皆以不同質感的黑色層次堆疊 ，營造出低調、冷冽卻充滿強烈機能感的視覺氛圍 。細節方面同樣展現出軍事考究的克制美學，例如鞋身內側低調地飾有 N.HOOLYWOOD TPES 的專屬軍規標籤、鞋身上的經典 Teva 標誌亦特別配合整體風格改為克制的黑白色配置 ，減少多餘色彩，讓軍事元素極其自然地融入於現代設計之中 。

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在尾花大輔的設計下， 鞋款亦兼顧了TEVA賴以成名的的製作工藝與機能性。這次作為基底的全新 Hurricane XLT3 CT 涼鞋型號 ，鞋面採用透氣 OpenMesh 網布 ，並搭載 Bungee 快速索繩系統與 FuseLock™ 高強度魔術貼結構，不論是身處城市暴雨、戶外溯溪或是一般的陸地穿梭，綁帶依然能提供極佳的包覆度且穩固不鬆脫 。

此外，外底採用 Spider Rubber® 蜘蛛橡膠 ，即使面對濕滑的岩石或城市路面，亦能保持出色的抓地力。 而中底選用升級版 EVA 緩震中底 ，帶來更柔軟舒適的腳感，顯著提升長時間行走的緩震性 。 鞋墊內置 Life Natural 薄荷抗菌技術 ，能有效抑制日常穿著中容易滋生的細菌與異味問題 。

這雙兼具軍事考究、城市穿搭與戶外性能的 Hurricane XLT3 CT x N.HOOLYWOOD，完美詮釋了當代時裝如何自由穿梭於不同生活場景的可能 。