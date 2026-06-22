Ralph Lauren 2027春夏男裝系列 為美式紳士風注入年輕自由氣息

【米蘭時裝周】米蘭男裝周揭幕之際，Ralph Lauren 隆重呈獻 2027 春季男裝系列，全場 78 套造型鋪陳品牌全新視野，大膽交織 Purple Label 的極致奢雅與 Polo Ralph Lauren 的當代學院語彙，在經典與革新之間，重新雕塑男裝輪廓。



Ralph Lauren 如何重塑賽車年代的速度美學？

本季 Purple Label「Dream Racers」 以中性色階與深邃靛藍的層疊對話，將賽車黃金年代的速度美學融入精緻剪裁，展現動感與優雅並存的現代紳士姿態。系列分為三個篇章：真絲混紡西裝、立領襯衫與實用外套演繹輕鬆自在的生活方式；復古牛仔皮帶扣啟發的太陽眼鏡與珠寶彰顯西部情懷；紋理針織、皮革單品與解構式領帶則融入裝飾藝術工藝與紅木快艇的流暢線條。幾何印花與寬鬆廓形的燕尾服，為晚裝增添神秘與張力。

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意式高級訂製為何邂逅日本 KUON「襤褸」修補工藝？

整個Purple Label系列焦點，則落在與日本品牌 KUON @kuon_tokyo_official 的聯名系列。系列由來自日本岩手縣的女性「刺し子」職人團體「Sashiko Gals」親手打造，將襤褸（Boro） 與刺子繡（Sashiko）巧妙嵌入牛仔與西裝結構之中，高級訂製工藝在邂逅日本傳統修補之美下，為男裝語境注入嶄新深度。

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Polo Ralph Lauren 如何以機能迷彩重定義學院風？

至於Polo Ralph Lauren 則從戶外機能與經典單品交匯中提煉靈感，以更具張力的設計語言重塑美式學院風。高飽和色彩、印度褪色 Madras 格紋、迷彩元素與雅痞剪裁交錯呈現，為熟悉的經典輪廓帶來煥然一新的表情。解構後的復古棒球外套與三件式西裝，搭配圍巾與領結等層次配飾，讓傳統校園意象注入一抹不羈與活力。

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是次男裝秀有什麼明星到場？

時裝騷的嘉賓陣容同樣豪華：韓星金宇彬 、F1 車手 Lewis Hamilton、演員 Colman Domingo、「洛基」男神 Tom Hiddleston 、美國演員 Scott Eastwood、歌倫比亞歌手 Maluma 、台灣影帝張震以及歌手林俊傑等悉數到場，為秀場氛圍增添星光。