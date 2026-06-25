李鍾碩戴上MIDO Ocean Star 200首爾亮相！童顏男神分享襯錶哲學

李鍾碩自今年3月正式成為瑞士美度表（MIDO）官方代言人後，外界僅能從宣傳照中一睹李鍾碩演繹 Multifort 8 One Crown 及 Multifort TV Big Date 等腕錶的風采。早前，他終於打破螢幕隔閡，以亞洲品牌大使身份，在韓國首爾婚宴聖地Aston House首次親身出席品牌盛會。鎂光燈閃爍不停，他手腕上的焦點，是最新發布的 Ocean Star 200 潛水錶。他更與一物分享了私下的腕錶哲學與男裝穿搭心得。



李鍾碩對機械錶情有獨鍾？

現今數碼時代中，傳統機械錶的魅力何在？李鍾碩於與一物分享他的獨到見解。

「雖然小錶盤的手錶很方便也很實用，但我認為如果能好好保養這款機械錶，它就很好。實際上，它的壽命幾乎可以無限延長，甚至可以代代相傳。這就是我喜歡機械錶的原因。而且，我通常在正式場合佩戴機械錶。這就是我喜歡機械錶的原因。」 李鍾碩

雖然市場上充斥著各種小錶盤或智能手錶，但他強調，在正式且重要的場合，機械錶依然是他的不二之選。這份對傳統工藝的堅持，正好與MIDO自1944年延續至今的Ocean Star系列歷史不謀而合。

李鍾碩以Ocean Star 200演繹襯錶巧思？

新錶 Ocean Star 200 發布會當日，李鍾碩身著筆挺的藍色西裝，瞬間成為全場焦點。當被問及造型重點時，他以一句 「Luxurious and hidden high-end」 概括，完美詮釋低調奢華的時尚態度。

李鍾碩與一物分享了他的穿搭哲學：「我覺得 Ocean Star 200 的外型很簡潔，但其實當中很有內涵。我今天選擇藍色西裝搭配藍色領帶，你可以看出我通常偏好簡單的色彩組合。這樣一來，重點就能更突出——像我今天的手錶。」他以簡約的 Tone-on-Tone 配色，透過低調的層次感讓腕錶成為造型亮點，展現成熟男士的時尚功力與細膩品味。

Ocean Star 200腕錶有什麼特別？

全新Ocean Star 200腕錶的直徑為41毫米，完美平衡了運動氣息與西裝配襯的需求。錶盤保留了單向旋轉錶圈與旋入式錶冠的經典潛水配置。細緻紋理錶盤上塗有Super-LumiNova®夜光塗層，配合品牌標誌性的橙色點綴，即使在陰暗處閱讀依然清晰，防水深度達200米。

腕錶搭載了Caliber 80自動機芯，提供高達80小時的動力儲存。內部更配備Nivachron™鈦游絲，大幅提升防磁效能。無論是應付日常都會生活，還是極端戶外環境，皆能提供穩定精準度。

至於配色方面，系列提供四種選擇：藍圈藍面、黑圈黑面、銀圈銀面及黑圈銀面，而錶帶則有橡膠與精鋼兩種材質，售價分別為 HK$6,300 與 HK$6,600。

（簡皓賢攝）

活動場地設計呼應MIDO代表顏色

（簡皓賢攝）

活動場地本身亦被打造成沉浸式的 MIDO 體驗空間。戶外區域設有橙色燈光裝置、大型 MIDO 標誌、發光吧檯元素，以及呼應品牌代表色的裝飾物。甫進入場，個靈感源自系列最新錶款錶盤設計的裝置進場，自然步入專屬於探索 Ocean Star 世界的沉浸式環境。