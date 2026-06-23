HUBLOT首推粉彩三色陶瓷Big Bang 腕錶 為夏日新作注入活力元素

宇舶（HUBLOT）對夏日的熱情始終如一，每年都以鮮明色彩打動藏家。今年品牌再度推出 2026 夏日企劃，帶來兩款全新 Big Bang Summer 腕錶。這次設計首次將粉色、薄荷綠與天藍色三種粉彩高科技陶瓷融入同一錶殼結構，為運動腕錶系列注入清新度假氛圍。



是次新作有什麼亮點值得留意？

提到今次腕錶的亮點，莫過於HUBLOT將陶瓷色彩從單一色塊進一步推進至三色並置。錶殼以粉色與薄荷綠陶瓷打造，錶圈則採用天藍色陶瓷，並搭配品牌標誌性的六顆 H 型螺絲，保留 Big Bang 系列的運動感，同時讓整體視覺更輕盈。

Big Bang Unico 42毫米飛返計時碼錶 HKD$242,000 （限量 200 只）

粉紅與薄荷綠雙色鏤空面盤，搭配亮黃色指針，散發活力夏日氣息。搭載 HUB1280 UNICO 自製自動上鍊飛返計時機芯，具導柱輪機制、約 72 小時動力儲存及 100 米防水性能。無論是搭配度休閒的假風造型，抑或是帶有Preppy（學院風）「白牛」襯半正式男裝，都能讓腕間色彩成為全身穿搭的焦點。

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Big Bang 44 毫米自動上鍊陀飛輪腕錶 HKD$833,700（限量 10 只）

配備 HUB6035 自製自動上鍊飛行陀飛輪機芯，12 點鐘位置設有微型自動盤，6 點鐘位置為每分鐘旋轉一圈的飛行陀飛輪。擁有約 72 小時動力儲存與 30 米防水性能，並以透明粉紅藍寶石水晶面盤與橋板展現通透美感，粉彩陶瓷錶殼結合陀飛輪結構，讓你在低調中散發奢華氣場。

兩款腕錶均配備天藍色、薄荷綠及粉色可更換表帶，內襯白色橡膠，搭配鈦金屬折疊表扣，並配備「一鍵式」快速更換表帶系統，藏家可隨心切換不同風格，迎合不同心情。