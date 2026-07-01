Rado推出Captain Cook限量版鏤空腕錶 將香港天際線完美凝於手腕

瑞士百年製錶品牌Rado（雷達表）正式發佈Captain Cook香港限量版腕錶，全球僅發行 88 枚。這款定價高昂的高科技陶瓷鏤空腕錶，直接將中銀大廈及國際金融中心二期等香港地標以金屬鍍層工藝微縮於藍寶石底蓋之上。沒有多餘的裝飾。Rado 選擇用維氏硬度極高的霧面黑色陶瓷，硬核地回應香港這座極致都會的擴張節奏。



高科技陶瓷用來造錶有何優點？

高科技陶瓷是一種無機的非金屬材質，透過高溫燒製固化而成。此種材質的與眾不同之處在於其粉末狀的高純度起始材料（例如氧化鋁、氧化鋯、氮化矽），具有完美均勻的晶粒大小，是一種十分純淨且經過精密校準的人造物質。與傳統陶瓷相比盡顯優勢：比起多孔、易碎的陶瓷，高科技陶瓷是一種結實、高密度的材質。因此，無需特別上釉就能獲得具有高度光澤的表現。 陶瓷也是絕佳的色彩載體。

（Rado）

在鐘錶業界被譽為「材質大師」的Rado，其實早已於1962年發布使用碳化鎢材質而製成的DiaStar腕表，對比下來，其實比Chanel於2000年推出第一款J12腕錶，足足早了38年，後來更被稱為世界上第一款防刮花腕錶。

是次香港限量版腕錶的特點是？

言歸正傳，Rado 是次新作屏棄了傳統紀念錶款常見的浮誇色彩，轉而採用深邃的「黑魂」單色美學，錶殼、錶冠與錶帶均由霧面黑色高科技陶瓷鍛造，視覺上極具重量感，觸感卻異常絲滑輕盈，高科技陶瓷錶圈更應用了雷達防指紋技術，數字、時標及三角標記均經拋光處理。

（簡皓賢攝）

錶盤的鏤空設計是這場光影遊戲的核心，Rado 將機芯的精密結構毫無保留地展露，卻又覆蓋上一層黑色調的藍寶石水晶鏡面。當光線穿透鏡面時，鎳色機板與橋板的拉絲紋理若隱若現，這種隱而不藏的層次感，精準捕捉香港黃昏時分，高樓玻璃帷幕倒映港口漆黑水面的瞬間。黑金色時針與分針填入黑色 Super-Luminova® 夜光塗層，在暗處散發出幽藍微光。秒針頂端那一抹醒目的紅，彷彿成為整片暗黑機板上唯一焦點。

隱藏於底蓋的私密視角：中銀大廈與國金二期

翻轉錶殼，藍寶石水晶底蓋上赫然出現一幅以金屬鍍層工藝繪製的香港島天際線圖像。從九龍半島眺望對岸的經典視角，被RADO完美復刻，中銀大廈銳利的幾何線條與國際金融中心（IFC）、怡和大廈以及太平山等香港的的地標，其輪廓仍然清晰可辨。

（簡皓賢攝）

仔細留意底蓋外圈邊緣，品牌以雷射工藝鐫刻著「HONG KONG EDITION, ONE OUT OF 88」字樣，將最具辨識度的城市符號藏於貼近脈搏的錶背。

（簡皓賢攝）

驅動這枚腕錶的，是 Rado 自廠的 R808 自動機芯，配備 25 顆寶石，搭載抗磁性能優異的 Nivachron™ 游絲，並罕見地通過了五個方位的精準度調校。高達 80 小時的動力儲存，Rado Captain Cook Hong Kong 限量版腕錶的定價為39,900港元，限量88枚。