鷲見太郎專訪|日本銀器大師親解香港限定設計+按天氣配襯銀飾要點

【日本銀器/鷲見太郎/專訪】當傳統印第安傳統銀器的粗獷質感，遇上代表香港的優美「洋紫荊」，兩股截然不同的美學在殿堂級銀器職人鷲見太郎（Taro Washimi）的刻刀下，竟可交匯得渾然天成。本地知名銀器選物店 vinavast 早前宣佈，與日本銀飾品牌 TaroWashimi 聯手，以代表香港的洋紫荊為靈感推出全新香港限定系列。在此系列中，鷲見太郎以其標誌性的「手打唐草紋」為引，不僅突破性地將紫荊花的立體輪廓傾注至印第安飾物的強悍生命力中，更引入市面罕見的異色金屬、干邑石與各式頂級寶石，以層次分明的微觀雕工，淬鍊出極具視覺張力的中西合璧之作。《一物》專訪了這位當代日本銀器大師，帶你了解他如何以絕不妥協的極致工藝，重新定義當代的「奢侈」與「珍稀」，並娓娓道來他與香港藏家之間那份跨越地域的靈魂共鳴。



問：印第安傳統銀器向來以剛強、粗獷的生命力見稱，與代表香港的『洋紫荊』美學有所不同。在創作這次限定系列的手鈪與十字架等單品時，您是如何拿捏這兩種截然不同的風格，讓洋紫荊的立體線條自然地融入印第安風格之中？

鷲見太郎： 提到印第安銀飾，大眾腦海中第一時間浮現的多是力量感、大自然，以及那種粗獷的原始美學。今次要將這種觀感與「洋紫荊」的設計融合，對我來說是一次極具挑戰性的嘗試。

我向來鍾情於唐草紋，首先嘗試以個人的設計語言來重新詮釋這兩種元素，將唐草紋的線條語彙融入洋紫荊的造型之中。在確立了設計概念後，再將印第安銀飾元素注入其中，最終的成品令我非常滿意。

（夏家朗攝）

問：在具體的線條勾勒、金屬紋理處理或細節佈局上，當中是否運用了有別於以往的設計語言或特殊技法，來具象地呈現中西合璧的張力？

鷲見太郎： 在創作洋紫荊系列時，我最看重的是如何用自己的方式去重新詮釋這個全新題材。一直以來，我都極力追求作品的立體感。縱然作品面積不大，我仍會透過刻痕的深淺、凹凸起伏的明暗對比和層次變化，令作品視覺上呈現更強烈的立體效果。

洋紫荊是初次涉獵的題材，同時我亦首次把自己一直以來構思的某些技術，傾注到這系列作品當中。正因器物小巧，雕刻的層次與深度便顯得尤為關鍵；我期盼即使是小巧的作品，佩戴在身時也能散發出強大的存在感。

（夏家朗攝）

問：『手打唐草紋』一直被視為品牌靈魂，其運用專屬鑿具純手工鑿刻的過程極度耗時且無法複製，今次將立體的紫荊花與藤蔓般的唐草紋互相交織，有否在金屬空間佈局，以至鑿刻力度拿捏等不同方面增加技術難度？

鷲見太郎： 我的創作核心始終圍繞著印第安風格飾物。因此，我非常敬重這種設計文化背後的精神底蘊與世界觀。在鑿刻工藝上，我最在意的是下刀的深度、空間的立體感，以及整體構圖的「強弱對比」，從而展現生命力。

（夏家朗攝）

問：親自調配出如香檳金、綠金及石灰金等市面罕見的 18K/20K 金屬色澤，背後的靈感與考量是什麼？

鷲見太郎： 在單一作品中交織多種不同顏色的金屬，在業界其實並不常見。正因如此，我更渴望透過這種手法，創造出更新穎、更具個人辨識度的作品。

另外，今次亦用了非常有特色的寶石。這次特別選用的「干邑石」充滿獨特魅力，其最迷人之處，在於深邃的層次感——視覺不會僅僅停留在寶石表面，而是彷彿能一路延伸至晶體的深處。將這種深邃的寶石與多色金屬互相映襯，更能突顯整件作品的特色。

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

問：TaroWashimi 打破了傳統印第安銀飾主打綠松石的框架，大膽引入鑽石、紅藍寶石甚至帕拉伊巴碧璽等高級寶石，從原石篩選到鑲嵌，這些高級珠寶的處理規格上與綠松石有甚麼分別？

鷲見太郎：如果從技術層面來說，其實沒有太大分別。無論是溫潤的綠松石抑或璀璨的鑽石，首要要點都是不能令它受到任何損傷，將其穩妥地安放於金屬的懷抱中。

但我一直最重視的是——當寶石放到作品上之後，如何才能令它展現出最吸引人的一面。 並不是簡單把不同寶石組合起來就可以，因為每顆寶石都有自己的個性，所以我會根據它的特色，選擇最適合的設計與鑲嵌方式。 例如包鑲（Bezel Setting）、爪鑲（Prong Setting）等，我都會因應不同寶石而選擇最合適的方法。 我的理念，就是把每顆寶石本身的魅力，在作品中發揮到最大。

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

問：在您看來，香港人對於銀器文化的追求，與日本或其他地區的藏家相比，有何獨特之處？

香港的藏家真的非常熱衷於「鑽研」作品。很多時候和他們見面聊天，他們都能精準道出飾品背後的設計概念與細節，這令我既驚喜又感動，因為這代表他們真的投入了大量時間去理解我的創作。當然，日本的客人同樣具備深厚的鑑賞力，但我強烈感受到香港藏家身上那份特別熾熱的熱情，以及他們渴望深入剖析作品本身的求知慾。

（夏家朗攝）

問：作為一位殿堂級的銀器職人，當您自己在挑選或日常配襯銀飾時有著哪些準則？你認為如何配襯這次香港限定系列效果最佳？

在日常配襯上，我首先會考量作品本身的特性——金屬的顏色；寶石顏色、形狀、設計；以及整體的層次感。我每天甚至還會根據天氣、濕度、氣溫甚至陽光的強弱，來挑選飾品。

因為同一件作品在不同環境下，會展現出截然不同的生命力。例如，在陽光猛烈的日子裡，光線能直透祖母綠的深處，折射出絕美的層次；而在乾燥、低濕度的天氣下，鑽石的彩虹火彩（Fire）則會顯得格外耀眼奪目。因此，我會順應當天氛圍來決定最適合佩戴的飾品。

至於今次的「洋紫荊」香港限定系列，雖然尺寸精巧，但其存在感卻極其強烈。即便在衣袖間只微微露出一點，也足以令人留下深刻印象。它非常適合作為整體造型的視覺焦點，亦能與經典的羽毛、十字架等印第安元素完美混搭。我相信，憑藉其細膩的雕工，洋紫荊系列本身已具備足夠的吸引力，能完整展現出獨樹一幟的配襯魅力。