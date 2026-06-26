On攜手PAF再度大玩解構美學 Cloudboom Volt PAF香港發售詳情公開

瑞士運動品牌 On 再度攜手韓國前衛品牌 POST ARCHIVE FACTION (PAF)，發佈全新聯乘企劃——「Current Form 4.0」限量跑步系列。過往雙方幾次合作都引起哄動，今次全新聯乘系列亦延續了核心美學思想，除了推出一系列專為跑步而生的高性能服飾與配件，亦包括雙方合作企劃的核心焦點、最受矚目的靈魂單品Cloudboom Volt PAF 跑鞋。這對 Cloudboom Volt PAF 鞋款早於去年巴黎時裝周已率先登場引起哄動，現在就由一物與你開箱，細賞這款最新推出的Cloudboom Volt PAF聯名鞋款。



今次聯乘鞋款備有今次開箱的「Ember / Pebble」深灰色，以及 「White | Gale」白色兩種選擇。PAF 創辦人 Dongjoon Lim 與 Sookyo Jeong 將品牌標誌性的實驗性剪裁與不對稱視覺結構，巧妙地移植到跑鞋上，以繁複細緻的覆蓋層設計結合一體化包裹結構，營造強烈的視覺張力，宛如飛蛾破繭而出的瞬間，象徵突破與新生。

延續「Cloudmonster 2」基礎上的「Current Form 1.0」系列不對稱拼接輪廓，新作鞋面融入更多色彩裁片，不同材質、皮革紋理與網布交錯，紋路各異，呈現看似隨性卻蘊含巧思的設計語言。這種多層次拼接不僅設計上的細膩精緻，亦呼應品牌對動態美學的探索，讓鞋履在功能與造型之間達到平衡，成為兼具象徵意義與時尚張力的作品。

設計團隊透露，本系列的靈感源自飛蛾破繭而出的蛻變過程，從最初在困繭中的沉靜，到最終羽化翩然飛翔，藉此隱喻跑步過程中所能蘊含的內在蛻變力量 。為了完美傳遞這種身心連結，品牌特別邀請 Theodor Guelat 執導廣告短片，並由 Zachary Handley 掌鏡攝影，透過動靜交織的鏡頭畫面，引領跑者一同進入「追逐平靜」（Chase Stillness）的心靈境界 。

然而，這絕非一雙徒有外表的時尚「時裝鞋」，其內在完全保留了 On 引以為傲的頂級賽事基因。在卓越性能之追求上，鞋款搭載了 Helion™️ 中底，以確保提供最優化的緩震效果與能量回饋；同時，其材質精選了梭織與網眼布料之結合，顯著提升了整體的透氣度。

除了核心跑鞋外，系列亦同步推出了一系列專為跑步而生的高性能服飾與配件，並透過 PAF 的前衛美學視角重新詮釋 。當中包含主打極致輕量化外套、背心跑步短褲、上衣、跑步腰帶、Cap帽及專業跑襪等，為傳統跑步裝備帶來全新面貌。

+ 10

Current Form 4.0 系列已於on.com 及On K11 MUSEA分店有售；Cloudboom Volt PAF亦已於中環H Queen's On 香港旗艦店獨家發售。對於追求獨特穿搭風格的跑者與鞋迷而言，這無疑是今年夏季不容錯過的重磅收藏 。