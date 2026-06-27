AP x Swatch Royal Pop錶帶親身直擊！錶帶專門店DELUGS登陸中環

Audemars Piguet聯乘Swatch 早前5月推出的Royal Pop絕對是驚動全球，不過由於屬懷錶款式，需要另外配置錶帶，所以亦令到一眾錶迷紛紛搜羅合適的副廠錶帶，其中一個備受關注的選擇，就是來自新加坡的著名手錶錶帶品牌Delugs。正好Delugs 最近終於正式進駐香港中環，一物亦立即前往新店現場，親身細賞Delugs精心研發，即將推出的Royal Pop專屬錶帶。



Delugs 於 2018 年由夫妻檔 Kenneth Kuan 與 Chia Pei Qi 創立，最初以網店形式經營，憑藉提供不同長度、闊度及物料的優質錶帶迅速在國際鐘錶圈走紅，目前服務網絡已遍及全球 120 個國家，甚至連Ed Sheeran 亦曾於舞台上戴上 Delugs 錶帶演出。

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今次Delugs進軍亞洲最活躍的鐘錶零售地段，是品牌全球首間以錶帶為主題的海外專門店。 香港門市選址中環畢打街的中建大廈內，正正座落於置地廣場與太子大廈一帶的頂級鐘錶名店群地帶 。談及為何將全球海外擴展的第一站選在香港，Delugs指出香港是全球擁有最多腕錶收藏家的市場之一，同時也是亞洲最活躍的二手腕錶市場 。早在實體店進駐前，香港便已是 Delugs 最大的網上市場之一。

走進香港專門店，最震撼的視覺焦點莫過於一整面的「Delugs Strap Wall」錶帶牆，陳列了超過 5百款風格各異的錶帶，由皮革、耐用橡膠到不同布料均一應俱全，當中更包含專為勞力士（Rolex）、卡地亞（Cartier）等經典名錶品牌度身配襯的專屬款式 。 此外，店內特設「Bespoke Corner」訂製專區，客人可以在中央工作枱與錶帶專員細談皮革種類、車線顏色到收邊等各項個人化細節。

說回不少人最關心的Royal Pop錶帶，Delugs早前隨著Royal Pop面世而籌備的「Project WristPop」亦終於讓錶迷親眼目睹初步研發成果。目前店內展出的特製的Case-strap錶帶屬試作原型，採用一體式設計，穿戴方便，各位Royal Pop錶主可到店內試戴，了解實物質感，但錶耳弧度等細節仍需進一步微調，預計可在2星期後正式開放予公眾訂購；預計再等多2個星期就可發貨，即最快一個月後，各位錶迷就可以戴上Delugs為Royal Pop設計的錶帶了。