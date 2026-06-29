Y-3山本耀司 x Number (N)ine宮下貴裕 SS27日本兩大師破天荒合作

2026年世界盃淘汰賽激戰正酣、全球目光聚焦綠茵場之際，日本時裝大師山本耀司Yohji Yamamoto 與 Adidas 攜手打造的 Y-3，就將法國巴黎Palais Brongniart改造成小型足球場，發佈2027 年春季系列。不 過今次時裝騷的震撼彈，莫過於與宮下貴裕（Takahiro Miyashita）主理的NUMBER (N)INE 展開聯乘企劃，日本時裝界兩代大師的巔峰交匯絕對搶盡時裝界焦點。



先說Y-3最新系列，模特在場上化身足球員，疾馳、轉身、控球，將運動的張力與冥想的靜謐交織，展現服裝的極致延展性。高強度的肢體表演證明，俐落剪裁的西裝同樣能馳騁賽場，真正實現優雅與機能的完美融合。設計上，寬鬆高腰褲、長款防塵外套與流線型上衣延續了山本耀司鮮明的個人風格。

本季更推出帶有金屬細節的 Y-3 YAKUTAT BOOT™️ 聯名靴款，以及換上全新方頭輪廓的 Y-3 STAN SMITH SQ，為系列注入新鮮視覺語言。

壓軸出場的模特身披黑色斗篷，則展示了兩位日本時裝大師的攜手傑作。斗篷上印有四大聯名標誌，將「Y-3」、「Yohji Yamamoto」、「Number (N)ine」及「TAKAHIRO MIYASHITA」四個極具份量的 Logo 大膽並列呈現，同時將山本耀司著名的垂墜感剪裁與宮下貴裕的叛逆氣息完美結合。

隨後亮相的絲光刺繡襯衫與拼接運動服，散發出宮下獨有的輕盈浪漫氣質，亦為整場大秀劃下極具張力的句點。