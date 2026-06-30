香港街牌LAKH10周年 旺角店裝潢成衣服印花+New Era聯名帽推新色

香港街牌 LAKH 不經不覺走過了十個年頭，早已憑獨特街頭機能服飾，不但在本地潮流圈站穩腳跟，甚至在大中華地區都逐漸佔一席位。踏入 2026 年，今次LAKH拋出「SERVE BEYOND」的核心理念推出限定系列誌慶 10TH ANNIVERSAR，更細心地把這十年的足跡，實體化成衣服印花，為十周年這個里程碑留下憑證。



主打單品 10TH ANNIVERSARY JERSEY 是今次十周年系列的焦點，衣服正面看起來是俐落合身的街頭球衣，背面卻大有文章，設計團隊以 LAKH 位於旺角彌敦道的 562 門店為靈感，將店內的鐵通裝潢、門面佈局等空間細節，通通轉化為印花，重現在服飾上，以紀念本土品的十年旅程及得來不易的成就。

同系列還推出了 10TH ANNIVERSARY LAYERED TEE，選用 100% 純棉布料，延續品牌招牌的層次拼接版型，並暗藏十周年的專屬視覺圖案 。下身部分則是 BALLOON HALF PANTS 闊身短褲，寬鬆的機能線條搭配輕薄透氣布料，正適合應對當下的春夏季度 。

除了服飾，LAKH X NEW ERA URBAN TECH CAP 這次也追加了海軍藍（NAVY）、卡其色（KHAKI）與淺灰色（LIGHT GREY）三款全新配色 。這頂聯名帽款藏了眼鏡專用分層結構，能穩定固定眼鏡，方便習慣把墨鏡掛在帽沿或帽身的用家。不想戴帽時，亦可利用帽尾的 LAKH 扣連動設計，把帽子脫下來就能順手扣在褲腰上隨身攜帶，甚至亦為造型增加細節加強風格。

系列單品已陸續在香港 LAKH 562 實體門店以及官網 LAKHSUPPLY.COM 上架 。至於台灣方面，預計在 7 月 10 日於台中 SPARKIT 門店（勤美誠品綠園道 B2F）優先發售。