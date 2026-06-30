原來不止LV在致敬？盤點時裝潮流界10款神似Vans Authentic的鞋款

Pharrell掌舵的Louis Vuitton每次在時裝周亮相，當然都是全球焦點所在。但今次LV於巴黎男裝騷前搶先曝光的新鞋Combi，引發的熱議卻與以往有所不同。事關其輪廓、線條、包覆式鞋頭與傳統硫化膠底設計，都與Vans史上最經典、最標誌性的帆布鞋款 Vans Authentic 極其相似。



Vans Authentic推出60年以來，早已成為街頭潮流文化的一大重要圖騰，甚至不少人認為Authentic鞋款是Vans的代名詞。但這個款式是否屬Vans原創？Pharrell的好友Tyler, The Creator 就開腔指出，其他大品牌例如Converse（1913）、Pro-Keds（1916），其實比Vans（1966） 更早推出這種外貌相似的Deck Shoe鞋款。

其實除了LV以外，這種設計的Deck Shoe鞋型，早已被不同時裝及潮流品牌挪用，各自以不同設計風格將其重新演繹。由Pharrell的LV到三原康裕的MMY，不同設計師各自將鞋款呈現出截然不同的風格。一物為你盤點 10 對充滿「既視感」卻又各自精彩的神似Vans Authentic鞋款，帶你一窺不同品牌如何用自己的語言玩轉經典。

1. Louis Vuitton Combi

「LV Combi」鞋款最近一曝光就引發潮流圈的熱烈討論！現任男裝創意總監 Pharrell Williams 透過極致的選材，徹底改寫了這雙鞋的階級。紅色款式大膽採用了鱷魚壓紋皮革鞋面，搭配極具街頭感的粗白鞋帶與金屬鞋眼，鞋頭與後跟處更拼接了品牌招牌的天然 Vachetta 植鞣牛皮，令鞋款更具高級感。

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而另一款則披上經典的啡色 Monogram 帆布，並穿插繽紛的多色細節點綴，展現品牌原汁原味的法式奢華風格。

2. Dior Saltwind Sneaker (Dioramour)

如果說滑板鞋代表街頭，那 Dior Saltwind 就是巧妙地將南加州的衝浪與滑板文化，無縫切換成了法國蔚藍海岸的度假風情。Dior 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 在 Dioramour 限定系列中，將Saltwind 換上了極其細緻的棉質帆布，甚至加入立體刺繡或紅心圖騰。最迷人的是它的細節處理：相比於原版，Dior 的楦頭更為精巧修長，橡膠底的邊緣打磨得極為平滑，並點綴上「Christian Dior」經典字樣，讓一雙看似平凡的街頭平底Deck Shoe添上高級又細膩的靈魂。

（dior）

3. PRADA Drill fabric Sneaker

Prada 則永遠懂得如何用最冷靜、克制的視角詮釋日常單品。這雙鞋選用了比一般帆布更堅挺、耐磨，且帶有隱約光澤感的 Drill Fabric（斜紋布），輪廓上結合復古情懷與現代美學，配合簡潔的鞋身輪廓，完美詮釋了都會風格的運動經典。鞋款提供多款色彩選擇，適合其中酒紅色（Burgundy）的選擇更為原本休閒的鞋款注入了文藝氣息。設計上僅以側邊精緻的搪瓷三角鐵牌或極簡 Logo 作為身份象徵；搭配更為輕薄貼地的橡膠底，呈現出宛如芭蕾舞鞋般的輕盈與知性美。

（PRADA）

4. BOTTEGA VENETA Sawyer Lace-Up Sneaker

BOTTEGA VENETA 的 Sawyer Lace-Up鞋款則以BV最擅長的編織工藝，完美詮釋了「低調奢華」。品牌徹底捨棄醒目的 logo，雖然鞋面結構與 Authentic 相似，卻選用柔軟的小牛皮，讓鞋面呈現出無可挑剔的舒適度與自然垂墜感。這種細膩材質的選擇，正是 Bottega 一貫的美學語言：以質感本身說話。

（BOTTEGA VENETA）

5. Keds Champion Originals Lace-Up

奢華品牌以外，其實形象比較平民化的Keds亦曾推出相似鞋款。Keds Champion誕生於 1916 年，為網球與女性日常休閒而設計，比 1966 年才出現的 Vans Authentic早了整整一甲子。鞋型輪廓極度簡潔，鞋頭偏窄修長，鞋眼間距較寬，輕薄透氣的帆布材質，加上腳後跟那枚經典的藍色小標誌，成為最鮮明的身份象徵。

（Keds）

6. Fear of God Gray 101 Sneaker

潮流品牌代表方面， Fear of God 主理人 Jerry Lorenzo就將其 101 Sneaker 化作對美式經典帆布鞋輪廓的當代學術性重塑。鞋身以極致柔軟的頂級灰色絨面革（Suede）全面覆蓋，配合較厚重的鞋型，瞬間提升整體質感及街頭潮流感。一體成型的加厚雕刻橡膠外底（Sculpted rubber outsole）不僅是物理支撐，更透過精密的幾何切割，帶來卓越的抓地力。鞋跟處嵌入的標誌性黑色條形標籤（Black bar label），與乳白色中底形成鮮明的視覺衝突，黑白交錯之間，展現強烈的當代美學。

（SSENSE）

7. Maison Mihara Yasuhiro Original Sole Overdyed Lowcut Sneaker

Maison Mihara Yasuhiro的鞋款在香港非常常見，相信大家都很可能看過這對同樣與Vans Authentic非常相似的鞋款。由三原康裕（Mihara Yasuhiro）設計的鞋款最令人過目難忘的，絕對是那塊由設計師親手以黏土捏製模型、充滿波浪與不規則凹凸感的「溶解大底」。搭配 Overdye（成衣染色）技術，整雙鞋——從帆布面料到橡膠邊條——都呈現出自然、不均勻的仿舊褪色效果。外觀宛如一雙在微波爐裡融化、又曾浸泡於泥水中的變異版 Authentic，散發著強烈的前衛街頭氣息。

（hbx）

8. doublet Dirty Spike Canvas Sneaker

由井野將之主理的日本品牌 doublet，總是以設計挑戰大眾的視覺神經。這雙鞋更是將滑板鞋原有的「街頭反叛」推向極端。鞋面佈滿極具攻擊性的金屬尖刺（Spike），將原本平易近人的百搭休閒鞋，徹底異變為強烈表達自我、抗拒世俗的武器。

（Farfetch）

9. Nahmias worn clay ollie

來自美國洛杉磯的Nahmias ，近期因為G-Dragon著用以開始為港人認識。Nahmias將滑板運動最真實的樣貌具象化，並以滑板中最基礎、一是最重要的起跳動作「Ollie」為鞋款命名。最大亮點在於其獨特的「Worn Clay（磨損泥土）」處理：設計師Doni Nahmias 刻意在鞋頭與側邊——尤其是滑板愛好者做 Ollie 時最常與砂紙摩擦的區域——營造出彷彿沾染加州紅土的極致做舊效果，將特色造舊效果、西海岸街頭風格與奢華工藝融合，品牌未來隨時愈來愈紅。

（Nahmias）

10. EYTYS Mother II

說到來自瑞典斯德哥爾摩的EYTYS，相信最多人認識這個品牌的，必然是款其具備極高辨識度、附帶增高效果的厚實中底。其Mother II鞋款，以北歐極簡美學為主軸，採用棱角分明的超厚橡膠鞋底，能在視覺上修飾腿部比例。鞋面採用不同物料，例如這款Waxy Suede Mahogany以蠟質紅啡絨面革打造，並點綴緞面標籤與鞋提滾邊，細節之中展現品牌獨到的美學。後跟標誌性的紫色拉環，則在沉穩色調中注入一抹靈動，巧妙平衡街頭感與前衛時尚。