爆旋陀螺G1爭霸戰引過百人聚集搶限量版 官方突截龍 現場起爭執

爆旋陀螺熱潮再度興起，近月多區商場均設置爆旋陀螺對戰區供玩家自由對戰。不過由於日本陀螺貨量供應有限，不時引來排隊人龍搶購陀螺。由於7月1日官方舉辦最高級別的官方大賽「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，並推出會場限定的香港首發陀螺，大會原定今日（6月30日）夜晚10:30開放予公眾排隊，但因太多玩家聚集，入夜後已有過百人排隊，遂更改安排，提早於八點宣佈截龍，令打算其後前往排隊的玩家鼓譟，現場引起混亂。



G1爭霸戰開打+瘋搶會場限定陀螺

由官方舉辦的「爆旋陀螺XG1爭霸戰」確認於7月1日至19日，登陸灣仔合和商場3樓中庭。總冠軍可贏得超稀有陀螺，更可直接獲得免費來回日本機票及酒店住宿。活動更跨界聯乘 JFFT，與一眾中籤陀螺手對戰。

會場亦特設期間限定店，推出三款限定版陀螺，香港首發黑色翔龍勇者S6-60V、天馬轟裂ATr、及狂象長牙2-80E，均極具收藏價值，掀起全港排隊瘋搶熱潮。

官方突改排隊安排 現場起爭執

為確保公眾安全與商場秩序，大會日前公佈了極其嚴格的「現場排隊及派籌安排」，並明確劃出指定排隊區與「禁早鳥」條款，排隊區最早將於每晚22:30 準時開放，官方嚴禁公眾在6月30日22:30前到場排隊或聚集，並表明7月1日開幕首天限量發放 250個籌，並設有限購，每人每款貨品只限購買一件。

惟6月30日中午開始已有人群在合和商場內多處排隊，及至晚上六時，已超過100人排隊。由於人數愈來愈多，加上排隊人士開始出現鼓譟，官方萬信有限公司代表到場了解及協調。直至晚上約八時，現場人員宣布截龍，並擺放出截龍相關指示牌。

截龍舉動令部分在場人士不滿，當場與萬信代表投訴要求處理，一度有多名警員到場處理事件。

晚上近9時，萬信有限公司於官方threads 帳戶發表「緊急通知」，表示基於公眾安全，商場要求大會即時截龍。目前預計現場人士需排隊超過12小時直至明日官方開賣。

全文如下：

各位陀螺手：

我們原定今晚 22:30 才開放排隊區，但目前合和商場現場已湧入遠超預期的人潮，為公眾安全，商場指示大會在現場必須即時截龍。

⚠️ 緊急呼籲：

* 請所有準備出發的玩家，今晚切勿再前往合和商場排隊。

* 現場保安已開始進行人群管制，請在場人士務必配合。

我們承諾會進行深刻檢討，並重新審視之後的派籌機制。

多謝合作！