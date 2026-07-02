7月波鞋|Nike聯名變奏版Woven+Jellyfish全白配色+寶石鑲嵌版Vans

7月的波鞋市場依舊熱鬧，迎來更多充滿創意的聯乘企劃及顛覆性物料應用。除了Nike 聯手北京設計名所的變奏版Woven、A-COLD-WALL* 首度攜手 Salomon 帶來機能巔峰之作；甚至Pharrell Williams 與 Adidas 合作的焦點鞋款 Jellyfish 亦加推新色“Triple White” 強勢登場。今個月的新款波鞋無疑是從極端戶外、滑板街頭以至高級時裝穿搭均全面涵蓋，以下一物精選本月的8對焦點鞋款絕對值得期待！



1. Pharrell x Adidas Jellyfish "Triple White"

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Pharrel 與 Adidas 攜手打造的巨型鞋款 Jellyfish 一向備受矚目。繼推出“Orange”、“Triple Black”以及“Royal Blue”配色後，這款充滿夏日氣息的全新“Triple White”配色終於迎來發售資訊。

新作將繁複的鞋身結構進行了極致的視覺淨化。基底採用如初雪般潔白耀眼的透氣網眼材質，純白設定一路延伸至鞋頭防護擋板與厚實中底。作為 Jellyfish 靈魂的巨型 TPU 支架與標誌性翼片，巧妙換上了近乎半透明的材質；同時在鞋舌 Adidas Logo、後跟縫線與部分骨架飾條中，精準注入了略帶暖調的白色。設計團隊利用同色系中的微小色差，在極簡設定下營造出極具深度的層次對比。

Pharrell x Adidas Adistar Jellyfish "Triple White" 聯乘鞋款預計將於7月正式迎來全面發售，定價為300美元。

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3. SOULGOODS x Nike Homescape Woven

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適逢北京時尚名所 SOULGOODS成立十週年，繼早前攜手 Nike推出 Dunk High 及 Air Ship 的聯乘之作後，品牌今次帶來全新聯名鞋款 Homescape Woven。

是次合作共帶來三款配色，以“Home is Where the Soul is”為主題，靈感源自 Nike 經典 Footscape Woven 與 Air Woven，並將其解構與重塑，鞋身延續標誌性編織基因，採用高級皮革工藝，將荔枝皮、麂皮與磨面皮革精準拼接，呈現豐富層次與建築感，同時提升透氣性與貼合度。細節上搭載快速抽繩系統及 SOULGOODS 標誌性的「虎頭」金屬鎖扣，彰顯匠心。

創意總監伍月以亞洲文化中「入室脫鞋」的日常慣習為切入點，賦予可踩式後跟與易穿脫結構以呼應現代人頻繁的場景轉換。Nike × SOULGOODS Homescape Woven 啡色版將於7月11日起登陸 SNKRS 中國 APP、SOULGOODS 及全球指定店舖，定價為180美元，藍色款將於7月18日起於SOULGOODS發售，紅色款則將於秋季通過SOULGOODS獨家限定發售。

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4. A-COLD-Walll* x Salomon ACS Pro

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倫敦時裝品牌 A-COLD-WALL* 首度攜手 Salomon，是次聯乘以極致機能為題，A-COLD-WALL* 主理人 Samuel Ross 將旗艦級越野跑鞋進行了近乎暴力的解構，帶來“House Blue”及“Iron Ore”兩款配色。

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鞋款捨棄了常規網眼材質，大膽替換為頂級越野賽事專用的 Matryx® Kevlar® 防彈纖維網布。每一塊面板、接縫與 TPU 浮動支架刻意外露，配搭不對稱的 Quicklace 綁帶系統，在保留 ACS 穩定底盤的同時，呈現出強烈的廢土工業美學。機能感極限飆升。

A-COLD-WALL* x Salomon ACS Pro 聯乘鞋款現已於雙方品牌官網發售，定價為2,127港元。

3. Nike SB Air Max 95 "Club 58"

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繼早前多番跨界聯乘後，Nike SB 帶來全新 Air Max 95 "Club 58" 鞋款。鞋款外觀上保留了 Air Max 95 經典的人體工學層次，採用白色、橙色與黑色的強烈對比，營造出極具張力的視覺效果。

鞋跟處特別繡有代表 Nike SB 內部傳奇企劃的「Club 58」字樣，並將傳統大底替換為更適合控板的人字紋橡膠，從而在經典跑鞋輪廓與滑板所需的抓地力之間取得平衡。鞋頭處更印有迷你Swoosh標誌，每個氣墊中都隱約可見“激光橙”色的Air氣墊單元。近距離觀察漸層鞋墊，可以看到哥德字體的「58」字樣以及Nike SB的標誌。

Nike SB Air Max 95 "Club 58" 將於7月7日在SNKRS應用程式正式發售，定價為190美元。

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5. a feeling. x Saucony progrid paramount

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由波士頓知名鞋鋪 Bodega 前核心成員 Drew White 所主理的新晉品牌 a feeling.，攜手 Saucony 重新演繹 2007 年的冷門跑鞋型號 ProGrid Paramount，推出名為“The Science of Wow!”的全新聯乘鞋款，完美重現千禧年代的復古未來主義，將昔日硬核的跑步科技無縫轉化為當代的生活單品。

在設計細節上，這款鞋採用透氣網眼鞋面，點綴著極簡的合成材質覆面與金屬光澤細節，並透過內部織物鞋籠打造出流暢卻充滿層次感的視覺效果。鞋款同時承襲了 Saucony 的高性能跑鞋傳統，搭載標誌性的 ProGrid 緩震科技，提供靈敏的回彈舒適感與出色避震；再輔以 Arch-lock 內側支撐與模壓 TPU 後跟杯，確保了日常全天候穿著的穩定性。

a feeling. x Saucony progrid paramount鞋款現已於雙方品牌官網發售，定價為185美元。

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6. Converse SHAI 001 “Slither”

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Converse SHAI 001 系列自首發以來，始終延續著別具意義的單色美學。從先前推出的 Butter、Charm Black、Hail Clay 到 Masi Blue，每款純色配色皆以 Shai Gilgeous-Alexander （SGA）的家人為靈感，將細膩的情感故事注入鞋款靈魂。在這些前作的基礎上，全新登場的 “Slither” 配色透過合成蛇皮紋理，進一步淬鍊出極簡的色彩語言，同時完美平衡了高端時裝感與實戰機能，成為一雙能無縫切換於激烈球場與日常街頭的百搭之作。

在設計細節方面，“Slither” 忠實保留了 SHAI 001 標誌性的流線設計，鞋身採用無明線的平滑皮革與合成物料打造，並輔以標誌性的拉鍊式罩層將鞋帶巧妙隱藏，勾勒出極具未來感的俐落線條。全鞋從鞋舌、中底到外底皆以啡色覆蓋，這份純淨不僅讓拉鍊結構、鞋身層次與後跟的 Star Chevron 星箭標誌更加醒目，更大幅提升了其在各種造型搭配上的靈活性。

這雙極具紀念意義的 Converse SHAI 001 “Slither”，預計將是即將轉投Nike的SGA 在 Converse 陣營的最終簽名鞋款。新作將於 7 月 14 日在 Converse 官網正式發售，定價為 150 美元。

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7. Nike Air Max 95 Big Bubble "7-Eleven"

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Nike 全新打造的 Air Max 95 Big Bubble“Convini Pack”，將設計視角趣味地轉向日本獨特的“Konbini（便利商店）”文化。系列以大家熟悉的 Lawson 與 7-Eleven 貨架為靈感，將日常的街頭光景轉化為兩款極具話題性的全新配色。

以今次介紹的「7-Eleven」版本為例，在設計語彙上鞋款以溫潤的白色為基底，鞋身流線巧妙交織著銀色、橙色、綠色與紅色。鮮明的色彩錯落排布，宛如7-Eleven 便利商店零食貨架上那股繽紛且強烈的視覺衝擊。

在發售策略上，鞋款僅限於日本境內 Nike 門市上架，並透過 atmos 進行嚴格抽籤。值得留意的是抽籤資格僅限居住於日本境內的 atmos 會員參與，登記將於 7 月 9 日截止。參加者須於 7 月 11 日後自行查詢結果，預計於 7 月 16 日前安排出貨。香港的Sneakerheads 相信今次難免「食炒」了。

8. Vans Premium Old Skool 36 Shoe

今年狀態大勇的Vans Premium，則為經典滑板鞋履注入前所未見的奢華基因，推出極具視覺衝擊的寶石鑲嵌版 Premium Old Skool 36。

新作鋪滿仿水晶與各色閃耀寶石，與粗獷的帆布及麂皮骨架形成強烈對比。鞋身刻意還原 90 年代 Style 36 更短的鞋頭輪廓；側邊經典的 Sidestripe™ 標誌換上了金屬皮革，並點綴極具質感的做舊效果紀念徽章。而鞋底則搭載由生物基 PU 泡沫製成的 Sola Foam ADC 避震鞋墊，帶來更貼合舒適的穿著體驗，奢華與街頭感強烈碰撞，可謂十分搶眼。

Vans Premium Old Skool 36 Gemstone 鞋款預計於7月23日在官網發售，定價為125美元。