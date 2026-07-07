LONGINES飛返計時面世90年！將推出全新Spirit Pilot Flyback

Longines浪琴自主研發的飛返計時（Flyback Chronograph）專利，早於90年前就已誕生，當時賦予了二戰前夕的飛行員極高的戰術與導航優勢，後來更成為專業航空計時的全新標準，是飛行員腕錶發展的重要里程碑之一。這項專利開啟了全新時代，至今依然是Longines 品牌核心身份的重要組成部分。Longines 亦即將發表全新Spirit Pilot Flyback腕錶，以現代技術配合飛返計時技術，與當代鐘錶愛好者產生共鳴。



傳統計時與飛返技術有何分別？

1936年6月16日，一張來自瑞士Saint-Imier的專利證書正式生效，徹底改寫了人類航空計時的運作邏輯，只需按壓一次按鈕，計時秒針瞬間完成停止、歸零與重啟。毫秒之間的動作。

操作傳統計時腕錶時，必須繁瑣地依序進行「停止、歸零、重啟」。試想想在劇烈顛簸的戰鬥機座艙內，飛行員戴著厚重的飛行手套，要迅速且精準地完成這三個動作幾乎是不可能的任務。飛返計時技術正是為了打破此困境而生：只需在計時狀態下，一鍵按下4時位置的飛返按把，運行中的指針便會瞬間歸零，無縫接軌展開下一次計時。這項技術在過往的戰事中幫助軍方大幅簡化計算連續投彈間隔的操作，是極具軍事價值的偉大發明之一。

1969年浪琴表超防水潛水飛返計時腕表（LONGINES）

13ZN 機芯到底有什麼「過人」之處？

真正將這項專利推向神壇的，是隨後問世的傳奇機芯 13ZN。1936年投入量產的 13ZN 機芯結構緊湊，時至今日仍被當代全球古董錶收藏家譽為20世紀最偉大的計時機芯之一。美國航空傳奇人物Richard Byrd於1939至1940年展開第三次南極遠征時，手腕上配備的正是搭載飛返計時功能的 Longines 腕錶，在極端嚴寒與地磁環境下驗證了其可靠性。

（LONGINES）

講到面盤配置的多元性，13ZN 無疑是浪琴表自製古董機芯中的「翹楚」，涵蓋多種功能性面盤，包含單獨具備測速或測距刻度的款式，以及雙刻度並行的精密設計。不僅如此，針對休閒配戴需求，品牌更推出了如 Ref. 5415 般捨棄所有專業測量刻度、回歸極簡洗鍊的優雅錶款。

（antiquorum）

從 1940 年代古董珍品到 2026 年的現代演進

時間推移至現代，這項始於1930年代的技術並未停滯。2023年面世的 Longines Spirit Flyback 採用42毫米精鋼錶殼，搭載獲 COSC（瑞士官方天文台） 認證的 L791.4 自動機芯。市場對大錶徑的狂熱逐漸冷卻後，Longines 於2025年順勢推出尺寸縮減至39.5毫米的 Spirit Pilot Flyback，換上 L792.4 手動上鍊機芯。矽游絲與導柱輪的結合，擁有68小時動力儲存。

2025年Longines 推出39.5毫米的 Spirit Pilot Flyback錶款（Longines）

來到2026年，浪琴跨越90年的飛返計時專利亦將再度迎來新篇章，品牌將於下半年發佈最新一代 Spirit Pilot Flyback 新作，讓藏家再次感受到當年 13ZN 機芯的純粹震撼力。