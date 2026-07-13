FRANCK MULLER為港澳推出限量鑲鑽腕錶 CINTRÉE CURVEX 2502 QZ

FRANCK MULLER 為港澳地區推出全新獨家限量系列 —— Cintrée Curvex 2502 QZ。以精鋼材質打造的經典酒桶型錶殼，結合品牌獨到的美學視角與高級製錶工藝，展現出優雅而富含意涵的設計語言。



回顧製錶歷史，傳統的酒桶型（Tonneau）錶殼多半僅在垂直方向勾勒弧線。而 Cintrée Curvex 的突破，在於透過精密計算單一球面焦點，讓錶殼在所有維度 —— 包含最難處理的側面 —— 都能呈現流暢完美的曲線。這項設計大幅提升工藝難度，亦改寫業界對幾何美學的認知。

FRANK MULLER CINTRÉE CURVEX 2502 QZ型號 2502 QZ REL D 1R O HKD$79,000（FRANCK MULLER）

為了將這份數學上的和諧轉化為實體，2502 QZ 腕錶採用實心精鋼材質打造，錶殼寬度 為 20.1 毫米、長度為 27.1 毫米。從底蓋、邊緣到藍寶石水晶鏡面，甚至面盤與指針的弧度，都必須嚴格貼合同一道立體曲線。這種工序高度依賴資深工匠的手工技藝，無法單靠現代化數控機床量產。

FRANK MULLER CINTRÉE CURVEX 型號 2502 QZ D 1R O HKD$79,000（FRANCK MULLER）

奢華與日常佩戴完美平衡

許多珠寶腕錶在追求璀璨視覺時，往往忽略日常佩戴的實用性與耐用度，2502 QZ系列則在兩者之間取得了精準平衡。而錶殼外圈採用全手工鑲嵌工藝，精密排列總重達 0.48 克拉的明亮式切割鑽石。每顆鑽石的鑲嵌角度皆需順應錶殼的三維曲面。極度考驗眼力與手感。

與奢華鑽石形成強烈對比的，是其配備的實心精鋼金屬錶鏈。精鋼具備優異的抗腐蝕性與結構強度，經過細緻的鏡面拋光與打磨後，每節鏈環的立體輪廓均能緊密貼合手腕的自然生理弧度。金屬線條在光影折射下顯得靈動，佩戴體感極致流暢。

FRANK MULLER CINTRÉE CURVEX 型號 2502 QZ D 1R O HKD$79,000（FRANCK MULLER）

本次 Cintrée Curvex 2502 QZ 系列共釋出四種各具性格的面盤設計。經典的銀色太陽紋錶盤配備鏡面拋光立體數字時標，主打內斂雋永；而粉藍色與粉紅色錶盤則以極具活力的色彩語彙，迎合近年高級鐘錶界對 Pastel 色系的高漲需求。

系列中最受矚目的，無疑是配備法穆蘭標誌性 Color Dreams 幻彩面盤的款式。其面盤上那些形體誇張且極具辨識度的阿拉伯數字時標，皆由工匠手工精心繪製上色。目前這四款腕錶僅在香港及澳門特區以嚴格限量的形式獨家發售，價錢由79,000至89,000不等。