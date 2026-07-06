BTS x Nike聯乘系列 香港及澳門發售情報公開！【附門市資料】

【潮服攻略】早前 Nike 宣佈與韓國天團BTS攜手合作，以 “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” 世巡演唱會為核心推出專屬周邊服飾，消息一出早已令一眾ARMY引頸以待！今日Nike終於驚喜釋出系列的香港及澳門的發售詳情。



是次巡演周邊系列亦同步推出獨家 T-Shirt、連帽衛衣，透過經典而新穎的設計語彙，為粉絲提供嶄新的自我表達方式，極具收藏價值。

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NIKE x BTS 系列產品在 7月10日（星期五）起於 Nike 官網及港澳指定門市同步發售。香港地區7間，澳門則為兩間，門市資訊如下，各位ARMY萬勿錯過！

NIKE 指定門店：

NIKE STYLE (香港廣東道)

尖沙咀海港城港威商場 3 樓 3237-8 號舖



NIKE (花園街76號)

旺角花園街76A號地下至2樓



NIKE (西洋菜南街)

旺角西洋菜南街6號-12A號地下至3樓



NIKE (花園街19號)

旺角花園街19號1至3號舖地下至2樓



NIKE (海港城)

尖沙咀海港城港威商場三樓3210號舖及四樓4103號舖



NIKE (沙田新城市廣場)

沙田新城市廣場第一期508號舖



NIKE (屯門市廣場)

屯門市廣場一期 三樓 3250-3262號舖



NIKE (澳門)

澳門板樟堂街16號地下至3樓



NIKE (威尼斯人)

澳門威尼斯人度假村大運河購物中心2202, 3039 & 3040 舖



另外今次合作亦包括“Nike By You”客製化體驗，香港地區早前定於2027年2月26日正式登場。在「Nike By You」客製化體驗中，設計團隊構思了十款專屬圖案，透過幾何形態與流動感的結合，隱喻 BTS 音樂與藝術的演變軌跡。設計元素包括充滿活力的定製字標、象徵七位成員的數字「七」，以及樂譜與小節線等符號，深刻詮釋他們作為跨世代文化發聲者的地位。