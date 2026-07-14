每個家庭櫃桶裡的平安水與花塔餅：細數屈臣氏陪伴港人的185年

小時候，拉開家中陳舊的木櫃桶，很可能不少港人的家中，都會出現一個似曾相識的畫面：左邊擺住裝著七彩顏色花塔餅的玻璃瓶；右邊則是一樽透明樽身，標籤上寫有密密麻麻英文字句的小兒平安水。這個居家必備的良藥組合，既會出現在上世紀每個港人的家中，又會出現在樓下士多及各區藥房，早已成為一代代香港人的集體記憶。



是花占餅，還是花塔餅？

提起最能代表童年的零食，不少港人可能都會聯想到那些頂著尖尖彩色帽子的「花占餅」。這些花占餅又稱作「肚臍餅」，上方色彩鮮豔的尖端，凸凸的就像肚臍，其實是糖霜；下面則為餅乾，用作中和甜味。但對於上了年紀的香港人而言，回憶裡另有一種極為神似，卻有著不同作用的「餅」——花塔餅。

許多人常將兩者混淆。花塔餅雖然同為「塔狀」，但沒有餅底，更重要的是，它真正的使命是用作守護小孩健康。

其實上世紀中葉的香港，一如邵氏經典電影《七十二家房客》，居住環境異常擠迫，排污設施又未盡完善， 種種衞生問題導致小孩容易受腸道寄生蟲困擾，出現胃口不振、體重不增的症狀。

此時，這座寶塔狀的驅蟲藥「花塔餅」就會大派用場。花塔餅加入了源自西伯利亞的草藥「山道年」（Santonin，後期改為哌𠯤 Piperazine） ，具備驅蟲功效，為了讓怕苦的小孩乖乖服藥，當時屈臣氏大藥房靈機一動，仿效廣東甜點，將苦澀的藥效巧妙地隱藏在七彩繽紛的糖衣之下。

結果，小朋友把它當成獎勵，吃得津津有味。服藥幾天後，小童的腸胃問題得以改善，令父母倍感安心。

這劑包裹著溫柔糖衣的妙藥，除了實實在在地保住了無數小生命健康成長，也見證了香港變遷。翻開1881年的歷史文獻，由首任店長、英國藥劑師屈臣氏（Alexander Skirving Watson）親筆編撰的《妙藥同人》藥書裡，亦白紙黑字記載了它的確切功效。今日屈臣氏集團的前身，「屈臣氏大藥房」，更早已將花塔餅帶到香港，可見其伴著港人歲月之悠久。

那些年的「肥仔水」不是指可樂？

今日的香港人愛稱可樂為「肥仔水」，但老一輩口中的肥仔水，卻是櫃桶裡那瓶小巧的小兒平安水，因印有胖嘟嘟嬰兒嘜頭而得名。

這款專為嬰兒設計的腸胃藥，主打驅除肚風及緩和胃部不適。那時候，每逢深夜，寶寶無故啼哭、手腳蜷縮，往往急壞了新手父母。其時家家戶戶總備有一樽小兒平安水，幫助寶寶排出積聚在體內的胃氣。啼哭聲由此止住，寶寶重新安穩入睡，難怪當時更被冠以「慈母良友」的美名。

隨著時代發展，市面上亦衍生出更多主打溫和配方、舒緩嬰幼兒消化不良的「小兒平安水」，默默守護著一代又一代寶寶的安眠與健康。但實質效用以外，對老一輩香港人來說，這口藥水盛載的已凌駕於治療功效，而是母親為寶寶以掌心輕揉肚皮的溫度、是父母與嬰兒共同面對不適的點滴回憶、更是對每個家庭實實在在的照顧與安心感。

從《妙藥同人》到西藥普及

屈指一數，原來花塔餅與平安水陪伴港人已有足足一百八十五年之久。那麼更久以前的香港人，是如何治病的？

18世紀的香港不但未確立醫療體系，斷症缺乏科學標準，升斗市民生病，多半只能仰賴舊式中醫典籍，或口耳相傳的草本偏方，治病全憑經驗，但應對急性或複雜疾病時，卻往往束手無策。

直至1841年，香港終於有了首間西藥房。那年，屈臣氏集團的前身「屈臣氏大藥房」正式開業，西藥開始被有系統地引入。為了打破當時華人對西藥的陌生與隔閡，英國藥劑師兼首任店長屈臣氏先生（Alexander Skirving Watson），更親自編撰了《妙藥同人》這本藥書，內裡詳列西藥功效與定價，為大眾科普西藥知識，必要時甚至向弱勢社群贈醫施藥。

藥房的角色自此徹底改變，由原本只講求經驗傳承、買賣草藥的舊式藥舖，演變成具備現代科學知識的專業藥房，可謂中西健康文化交匯的真正起點。

屈臣氏先生為香港積極普及醫藥知識的貢獻，甚至深獲當時清朝政府的認同。中學中史課本上常提名左宗棠的名字，這位力主推動洋務運動的晚清重臣，原來亦曾贈予屈臣氏大藥房匾額，寫上「仙術佛心」四字，以表揚其對社區的貢獻。

與香港人同心同行185年

時光荏苒，家裡的舊木櫃或許已換成現代的簡約層架，當年上環街角那間小藥房，亦已蛻變成遍佈全港，並成功進軍國際的健康與美容零售品牌。

由單純的「治病」，走到現代人講究的「預防與保健」，這座城市對健康的認知不斷推進；從早期首間本地西藥房，到今日融合科技的龐大健康網絡，185年的歲月，其實已悄悄濃縮在大街小巷的屈臣氏分店，甚至幾代香港人家中櫃桶與藥箱之中。

昔日藥房的百子櫃、花磚印花地板與舊式招牌，皆於油麻地的屈臣氏經典復刻店重現。（屈臣氏集團）

無論是一樽「看門口」的藥水、或是幾瓶日常補充的維他命，港人的生活起居，從未真正離開過這些微不足道的小物。下次走進店舖，不妨仔細留意貨架上的細節，那些陪伴我們成長的痕跡，其實一直都伴你左右。

屈臣氏185周年經典復刻店

地址：油麻地彌敦道485地下 （油麻地地鐵站C出口行約1分鐘）

營業時間：上午10時至晚上10時