江詩丹頓限定展覽登陸中環！與Overseas Cardinal Points走遍四方

江詩丹頓Vacheron Constantin繼5月後再度在中環舉行展覽，今次就來到維港旁的海事博物館內呈獻「EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE」展覽，帶來四款新作Overseas Cardinal Points，別對應東西南北四大方位，於展覽四個部分分別展示；再配合由現居倫敦的上海藝術家暨插畫家江杉所創作的特色插畫，每個展區的插畫中都隱藏著不少趣味小彩蛋，讓各位展開一場跨越四方之境的探險之旅，沉浸式體驗品牌所秉承的探索精神。



展覽由即日起至7月12日於香港中環8號碼頭的香港海事博物館舉行，場地經過精心設計，以四款分別象徵不同方位的全新錶款Overseas Cardinal Points為主軸，引領各位到東、南、西、北四方之境的探險，切身感受江詩丹頓2026年度主題「Explore All Ways Possible」，並回顧其自1755年創立以來所秉持的探索精神。

事源可追溯至1819年的7月5日，Frangois Constantin在意大利都靈為合作夥伴Jacques Barthelemi Vacheron寫了一封信。信中的一句話後來成為品牌的座右銘：「悉力以赴，精益求精 （Do better if possible and that is always possible）」。

江詩丹頓「EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE」展覽。

這句話所代表的探索精神，一直是江詩丹頓歷久彌新的品牌哲學，不斷突破卓越與創意的界限，將量度時間的藝術轉化為對歷史、文化與精湛技藝的廣闊探索。

多年來，江詩丹頓一直以行動支持探索精神。2018年，江詩丹頓「One of Not Many 卓爾不群」的宣傳大使、美國著名探險家兼攝影師Cory Richards曾在無輔助氧氣的情況下，嘗試開闢通往珠穆朗瑪峰的新路線，當時陪伴他挑戰極限的正是由江詩丹頓特別研發的Overseas兩地時間原型腕錶。

Cory Richards的歷險故事見證了人類對探索未知的不懈追求，品牌亦先後於2021年推出Overseas Everest型號，以及來到2026年，再推出今次展出的Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶。

為豐富展覽的藝術維度，品牌特意展出由現居倫敦的上海藝術家兼插畫家江杉所創作的插畫作品。其作品以細膩的筆觸與豐富的想像力見稱，不但將詩意、傳奇與創新巧妙融合，今次為江詩丹頓創作的4個方位不同主題插畫，更暗藏不少有趣的小彩蛋，例如每個展區都隱藏了品牌吉祥物、可愛製錶工匠公仔Jean-Marc，你又找得到嗎？

場內的「東嶺山巔」展區。

有興趣的錶迷，可透過官網進行預約登記，親身參與這場匯聚傳奇、創新與知識的鐘錶界盛事。

展覽毗鄰維港，可在海景作背景下細賞名錶。

全新 Overseas Cardinal Points 對應四大方位

另外不能忽略的自然是展覽最矚目焦點，於2026年「Watches and Wonders」首度亮相的Overseas Cardinal Points 兩地時間腕錶。

腕錶匠心獨運地推出四款全新錶盤色調，各自詮釋不同地域之探索故事與風貌：純白色調呼應冰封千里的極北之境；深啡色澤勾勒南方廣袤無垠之大陸與平原；綠色令人聯想西方繁茂之熱帶叢林；而藍色則象徵東方海天一色之深邃悠遠。

全錶以鈦金屬精心鍛造，完美兼顧輕盈觸感與極致堅固之物理特質，41毫米錶殼輔以極具現代風格的煤灰色錶圈、錶冠及按鈕環。其精緻之凹槽細節，更與Overseas系列極具標誌性之馬耳他十字錶圈遙相呼應，盡顯高級製錶美學之深邃底蘊。

在機芯規格上，腕錶搭載品牌自行研製的5110DT/3型號機芯，提供60小時動力儲存，並配備橙色尖端的雙時區指針及晝夜顯示功能，確保用家在穿梭不同時區時，時間依然清晰可辨。此外，錶盤的四種顏色分別象徵東、南、西、北四個方位，各自代表一段獨特的探索故事與製錶美學；而可快速替換錶帶系統（配備兩條橡膠錶帶和一條鈦金屬錶鏈）則進一步提升實用性。

Overseas Self-Winding Ultra-Thin (New Ultra-Thin 2550 Calibre)

展覽另外亦帶來了採用950鉑金悉心鍛造之 Overseas 超薄自動上鏈腕錶。其錶殼所採用之鉑金材質經嚴格淬鍊，抗刮能力高達高級製錶業界常規950鉑金之2.7倍。在機芯規格方面，此腕錶搭載品牌全新自主研發之2550超薄機芯；該機芯厚度僅為2.4毫米，卻能提供長達80小時之動力儲存，充分展現江詩丹頓於微型機械工程領域之卓越造詣。

外觀設計精緻而洗練，其三文魚色漆面錶盤經旭日紋緞面拉絲工藝處理，與外緣呈現細膩天鵝絨質感之分鐘刻度圈互相輝映，相得益彰。鉑金錶殼與三文魚色錶盤之和諧配搭，深蘊江詩丹頓之歷史傳承；此經典美學早見於品牌1940年代所推出之多款歷史臻品，而於2022年問世之 Traditionnelle 萬年曆計時腕錶，亦再次延續了此一標誌性之品牌傳統。

繼江詩丹頓於2016年發表2000V超薄白金型號後，是次推出之 Overseas 超薄自動上鏈腕錶進一步將錶殼直徑精煉至39.5毫米，整體厚度更纖減至僅7.35毫米，使其成為 Overseas 系列迄今為止最為纖薄之時計傑作。此外，腕錶亦恪守 Overseas 系列兼顧現代生活實用性之優良傳統，配備可快速替換錶帶系統；用家毋須借助任何工具，即可隨意更換隨附之三款專屬錶帶。

江詩丹頓「EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE」展覽

日期：2026年7月9日至7月12日

時間：上午11時至晚上8時

地址：香港中環8號碼頭

香港海事博物館

登記網頁： https://events.vacheron-constantin.com/zh-TW/hk-exploreallwayspossible-2607