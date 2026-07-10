Van Cleef & Arpels中環新旗艦店開幕 瑰麗新地標展出典藏珍寶

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶全新香港世家旗艦店，以嶄新面貌登陸中環歷山大廈！ 今次新開幕的更是亞洲唯一的品牌世家旗艦店，面積達564平方米（約6,070平方呎），繼續由法國巴黎的國際頂尖建築與室內設計工作室、Van Cleef御用的建築設計二人組 Studio Jouin Manku 操刀主理，將大自然與建築元素完美融合。



Van Cleef & Arpels與Studio Jouin Manku的深厚情誼已20餘載，隨著VCA香港世家旗艦店遷往新址，雙方再度合作。Patrick Jouin和Sanjit Manku這對建築師暨設計師二人組此前已為VCA巴黎芳登廣場、紐約、銀座及首爾的世家旗艦店，及邁阿密的精品店設計裝潢。來到今次香港新旗艦店，這對VCA御用拍檔自然再度出手。

新店外牆佔地825平方米，出自英國工藝大師之手，以淺色石材、帶紋理的玻璃與巨大的白色石膏花瓣巧妙交織，在鬧市中營造出如夢似幻的綠意與輕盈動感。鏤空部分透過帶紋理的玻璃，將如雨點灑落的光線，與宛若飄舞於兩個樓層之間的巨大白色石膏花瓣巧妙融合，不僅呼應城市的靈動特質，更讓人聯想到置地太子大廈世家旗艦店的設計元素，包括明亮的玻璃幕牆。

甫入門，映入眼簾的是鋪設橡木嵌板的寬敞圓形房間，以及參照昔日置地太子原址設計的瑰麗淺色石灰岩階梯。地下樓層設有鋪設橡木嵌板的寬敞圓形房間，令人感覺賓至如歸。地板、天花及家具披上溫暖的大地色調，與牆面上專為旗艦店特別設計的植物圖案互相輝映。

地下樓層更特別設立了典藏展覽專區，將每年舉辦兩場展覽，率先舉辦的是「Welcome to Van Cleef & Arpels’ World」展覽，向公眾展出世家傳承典藏系列的瑰寶。

「Welcome to Van Cleef & Arpels’ World」展覽展出世家傳承典藏系列的瑰寶。

此外，新址亦特設多個專區，包括與香港 L’ÉCOLE 珠寶藝術學院攜手研發本地石材牆身的沏茶專區、設有巨型煙燻橡木書櫃的隱秘貴賓室、彰顯「Poetry of Time 時間的詩篇」理念的腕錶專區，以及令人聯想到巴黎芳登廣場22號的現代香氛專區。 每處細節與沉浸式空間，都為顧客帶來充滿詩意與儀式感的鑑賞體驗。