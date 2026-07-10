勞力士彩虹地通拿126598RBOW首現拍賣 澳科技巨頭割愛估價逾390萬

ROLEX勞力士Daytona地通拿「彩虹圈」，而且是於2024年推出的第三代黃金彩虹圈126598RBO首現拍賣！ 這款屬勞力士最神秘、從不在官方網站露面的「非公開款」之一的神級腕錶，向來是又稀有又難入手的ROLEX錶款之一，如今由澳洲科技業巨頭委託拍賣行 First State Auctions出售，首度流入公開拍賣市場。



這款極其罕見的126598RBOW並非2012年的初代版本，而是勞力士於2024年極低調發布的第三代最新款，由於ROLEX對此款腕錶的銷售把控極其嚴格，僅限最頂端的 VVIP 客戶才有資格配貨，因此有錢亦未必買得到。

（First State Auctions）

根據英國鐘錶權威媒體《Watchpro》的報導，這款40毫米的18K黃金錶殼上，錶圈精準鑲嵌了36顆長方形切割漸變色藍寶石，完美過渡出彩虹光譜。錶耳及錶冠護肩更鑲滿了56顆明亮式切割鑽石。與前代最核心的分別，在於內部心臟。126598RBOW 換上了勞力士最新一代的 4131 型自動上鍊計時機芯，取代了服役多年的 4130 機芯，動力儲備與防磁性能均有顯著提升，更首度配備了黃金鏤空自動陀。

（First State Auctions）

過去在其他拍賣行的大型拍賣會上賣出天價的，通常是上一代的 116598RBOW（黃金）或 116595RBOW（永恒玫瑰金），因此今次126598RBOW可以拍賣是史上首次，機會難得。

這枚即將於7月12日拍賣的腕錶，起標價設於15萬美元（約117萬港元），但拍賣行給出的估價高達50萬至60萬美元（約390萬至468萬港元）。賣家同時提供了全套「出世紙」，包括真品證書、2024年勞力士國際保用證以及原裝錶盒，意味著最終落槌價極可能貼近甚至超越當前市價。

同場還有哪些天價名錶？

這位身份保密的科技公司創辦人，似乎正在進行一次大規模的藏品換血。First State Auctions 這次呈獻的28件名貴藏品中，除了這枚吸睛的彩虹地通拿，其他拍品同樣來頭不小。

（First State Auctions）

場內矚目的焦點，還包括一枚原廠鑲鑽Richard Mille RM 016 玫瑰金腕錶，估價約13萬至15萬美元；一枚AP Audemars Piguet Royal Oak 玫瑰金款，估價上看8.5萬美元；以及一枚估價4.5萬美元的勞力士黃金黑水鬼Submariner，最終以怎樣的高價成交，7月12日自有分曉。

（First State Auctions）

（First State Auctions）