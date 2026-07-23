TAG Heuer第4度攜手Gulf 推新錶 經典藍橙色+鈦金屬錶殼+碳纖錶圈

TAG Heuer 第四度聯手Gulf Oil！眾所周知，賽車與高級腕錶的淵源向來深厚，而 TAG HEUER 與 Gulf Oil 的聯乘更是車迷與錶迷心中的經典之一。今回TAG Heuer 與 Gulf Oil推出的全新Formula 1 Automatic Chronograph x Gulf 腕錶，以鈦金屬錶殼及碳纖維錶圈打造，不僅將機械美學濃縮於 44 毫米的腕間，更完美繼承了賽車基因，繼續將Gulf藍橙經典配色融合至品牌製錶美學之中。



提到 Gulf，必然會想起藍橙配色塗裝。這組配色自1971年經典賽車電影《Le Mans》上映後，便與電影男主角、影壇巨星 Steve McQueen 一名幾乎劃上等號，同樣深入民心，並隨年月逝去漸成為賽車運動中速度與激情的最佳代表。

全新作的錶盤以黑色蛋白石質感為基底，邊緣巧妙點綴藍色跑道式刻度，而經典的 Gulf 藍橙雙線則俐落地橫貫其中，碰撞出強烈的視覺衝擊。為了強化腕錶作為精密儀器的硬核特質，時針與分針特別採用鏤空設計，不僅令整體視覺更顯輕盈、充滿科技感，亦大幅提升了錶盤的立體空間感與讀時清晰度。

TAG Heuer F1 Gulf 計時腕錶（簡皓賢攝）

除了搶眼的外觀，新作在材質應用上同樣展現出頂級賽車工程的考究。錶圈上的測速計外圈破格地選用了鍛造碳纖維打造，其天然不規則的紋理讓每一枚腕錶都具備獨一無二的專屬質感，並細緻地飾有 Gulf 標記。44 毫米的錶殼與一體式三排錶帶均採用噴砂二級鈦金屬製成，完美平衡了粗獷的力量感與輕盈貼腕的配戴體驗。而搭配經拉絲處理的黑色 DLC 造型按鈕，以及綴有橙色亮漆的旋入式錶冠，細節處處呼應著賽車儀表板的精準與動感。

TAG Heuer F1 Gulf 計時腕錶（簡皓賢攝）

翻轉至錶背，旋入式二級鈦金屬底蓋上清晰鐫刻著 Gulf 聯乘標誌，高調彰顯其獨特血統。這枚搭載 Caliber 16 自動計時機芯、具備 200 米防水性能的極速利器，配備了帶有雙重安全按鈕的鈦金屬折疊扣，將聯乘精神發揮到極致。

TAG Heuer F1 Gulf 計時腕錶（簡皓賢攝）

全新 TAG Heuer Formula 1 Automatic Chronograph x Gulf 腕錶全球限量發行 1,000 枚，定價為港幣 49,650 元。