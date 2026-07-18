LONGINES Conquest Heritage中央動力儲存系列 冰藍錶面展現活力

LONGINES 的 Conquest 系列推出70多年，一直延續著品牌勇於探索和不斷創新的精神，向早期的經典佳作致敬。系列巧妙融合1950年代的復古美學與現代頂尖製錶技術，展現出跨越時代的獨特魅力。這次全新推出的Conquest Heritage 38毫米款式，換上了清澈迷人的冰藍色蛋白石（Opaline）錶盤，視覺效果讓人眼前一亮。



（簡皓賢攝）

今次LONGINES全新推出的Conquest Heritage Central Power Reserve ，設計靈感源自品牌於 1959 年推出的一款經典時計，以濃厚復古美學為基礎，結合現代製錶技術重新演繹，藍色蛋白石錶盤搭配精鋼鍊帶或灰色皮革錶帶，在保留原有優雅韻味的同時，賦予腕錶更鮮明的現代氣息。

錶面上最引人注目的，絕對是那個靈感來自50年代末經典設計的中央動力儲存顯示。這個充滿心思的設計由兩個圓盤組成：中央旋轉圓盤上的棒形指標，會對應外圍「64」到「0」的刻度，清楚顯示手錶還剩下多少動力。隨著時間流逝，圓盤緩緩轉動，為本來靜態的錶面增添了生動的層次感。當然，實用性也沒有被忽略，鍍銀指針和時標都塗上了 Super-LumiNova® 超級夜光塗層，確保在暗處也能輕鬆閱讀時間。

（簡皓賢攝）

除了出眾的外觀外，腕錶內置了 L896.5 自動上鍊機芯。機芯配備了矽游絲，能提供長達72小時的動力儲存，就算週末放下不戴，星期一戴上依然精準運作。另外，手錶具備50米的防水性能，輕鬆應付日常生活所需。

（簡皓賢攝）

（簡皓賢攝）

為了照顧不同錶迷的穿搭風格，新作保留了 Conquest Heritage 系列一貫的優雅細緻，並提供兩款錶帶選擇。喜歡金屬俐落感的可以選擇精鋼鏈帶，其錶扣更貼心地加入了四段微調功能，戴起來更貼手舒適。如果你偏好懷舊風，另一款配搭灰色皮革錶帶和復古針扣的款式就最適合不過，既散發著濃厚的經典韻味，戴上手亦同樣舒適自在。