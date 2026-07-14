軟尺變潮物？惡搞皮帶KEEP FAT BELT兼備實用與話題性 登陸432Hz

體重數字向來是都市人的緊箍咒，但香港獨立街頭品牌 SUN SHIIINE TOMORROW就將這份焦慮盡情惡搞，直接把日常量度身形的「軟尺」變成街頭單品，推出全新配件「KEEP FAT BELT」皮帶。



「KEEP FAT BELT」最引人注目的設計，在於腰帶上印有 1:1 的真實測量刻度。使用者每次扣上皮帶，扣具停留在不同的腰圍數字上時，就會浮現相對應的語境字眼。

當你腰圍纖幼，皮帶會顯示「EAT MORE WOULD YOU!?」。大快朵頤後，皮帶扣落在微胖尺寸，字眼隨即變成「YOU ARE DAMN FINE !!!」。萬一體重失控突破臨界點？皮帶更會無情地高呼「A LIL TOO MUCH!」甚至「YOU HAVE TO STOP!」。設計團隊以自嘲形式，鼓勵大眾用積極心態面對體重變化，為沉悶的日常造型注入正能量。

新配飾提供黃色及黑色兩款配色。材質方面，採用了半透明輕量的 100% POLYESTER 製作。特製的金屬皮帶扣上刻有「BE FUN」字樣，保留了強烈的工業與街頭風格。

目前，這款「KEEP FAT BELT」已於 432Hz 的門市及直營網店同步上架。實體店包括旺角花園街及銅鑼灣白沙道分店。官方表明產品數量有限，售完即止。