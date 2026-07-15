世界盃靈感注入！RUNDGREN推全新蟒蛇紋訓練鞋 Blokecore穿搭必備

世界盃進入最後直路，不少熱愛潮流的朋友自然會趁住此四年一度全球盛事，以Blokecore打扮「應節」示人，鞋上的一雙球鞋自然是穿搭的關鍵焦點。今之本地品牌RUNDGREN就以經典German Trainer球款為藍本，帶來全新世界盃限定型號「DIEGO」Trainers Python Ver.。



這雙鞋以「Game Day, Every Day」為主題帶來的鞋款，以經典German Trainer為基礎，同時兼顧野性及復古風格。鞋面材質是這次的視覺核心，選用了視覺上更多細節的蟒蛇紋牛皮製作，令每一雙鞋面的紋理印花都呈現獨一無二的效果，大幅強化了單品的個體差異與質感層次，令Blokecore穿搭增加多一分原始野性。

重新演繹足球文化與日常穿搭的交匯點。 RUNDGREN 新款 DIEGO Trainers 為何主打蟒蛇紋與 Blokecore 風格？

狂野的蛇紋之上，設計團隊特意將鞋舌改為足球鞋常見的反折鞋舌Folding Tongue設計，並縫上 Classic Wear 常見的布標，這種細節處理有效平衡了蟒蛇紋的張揚，拉扯出現代與復古兼具的視覺張力。 而與原本足球鞋常見的薄身鞋底不同的是，今次DIEGO Trainers改為搭載著名的 Vibram® 黃金大底，並採用了紮實的縫合結構。這項設計不僅體現了高規格的製作工藝，更忠實復刻了傳統訓練球鞋的機能基因。

一鞋多穿。隨鞋附贈三款不同的鞋帶，加上可採用雙鞋帶（Double Laces）設計，讓穿著者能根據當日的造型需求自由切換，展現強烈的個人風格。 RUNDGREN “DIEGO” Trainers Python Ver.目前已在官方網站正式發售，喜愛Blokecore穿搭的朋友不要錯過了。