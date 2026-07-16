《金特務》打破收視紀錄！解構蘇志燮「特務系身材」與私服穿搭

韓國演藝圈四大單身男神之一的蘇志燮，以《金特務：本色回歸》霸氣重返螢光幕，新作甫開播便掀起現象級追劇狂潮，短短兩集收視率即狂飆至 15.7%，一舉打破 IU 與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》完結篇 13.8% 年度最高紀錄；播至第 6 集，收視更勢如破竹，衝上 22.3% 驚人新高！除了戲裡的精湛演出，戲外的蘇志燮雖已年屆48歲，仍憑私服穿搭吸引不少粉絲目光。現在就讓一物為你解構「金特務」的時尚穿搭心法，了解「不老男神」的魅力。



韓國演藝圈四大單身男神之一

被譽為「韓國四大公共財」、即四位頂級黃金單身男演員之一的蘇志燮，踏入演藝圈前的運動員背景令人驚豔。他高中時曾入選韓國國家代表隊的游泳種子選手，甚至 94 年全國大賽中勇奪銅牌，並順利考取韓國體育大學，無疑是一位充滿實力的運動健兒。即使後來加入演藝圈，他仍不時參與游泳賽事。

蘇志燮曾是韓國水球國家代表隊種子培育選手，出道後仍代表韓國體育大學於1996年第77屆全國體育大會贏得男子游泳團體組銀牌、蛙泳個人賽項目100m、200m兩面銅牌。（網上圖片）

憑《主君的太陽》深入民心

蘇志燮95 年先以模特兒入行，後來在戲劇領域逐漸為人熟悉，甚至拿下不少演員獎項，演技備受肯定：。例如他04 年憑藉《對不起，我愛你》奪下百想藝術大賞電視部門男子最優秀演技賞，08 年又憑《電影就是電影》抱走青龍獎殊榮。至於由他擔任男主角的《主君的太陽》與《Oh My Venus》，更是無數劇迷心中百看不膩的浪漫神劇。

以完美身型駕馭西裝造型

片來源： IG @sbsdrama.official

在新作《金特務：本色回歸》中，身高 182 公分的他完美詮釋何謂「鐵漢柔情」除了演出令人印象深刻，他撐起西裝與襯衫的完美體態也是一大看點。他的「特務系身材」把鍛鍊重點放在寬肩、厚背及壯實的腹肌上，靠著這種倒三角輪廓，無論是單穿一件簡單T 恤，或是披上西裝外套，看起來都十分型格。

以細節點綴私服造型

除了完美身型，蘇志燮亦透過穿搭細節巧妙展現高段位的品味。例如簡單的長袖白TEE搭配深藍牛仔褲襯法，他將白Tee束在褲內並配上黑皮帶，巧妙修飾上下半身比例；而頸下點綴的黑色Bandana Scarf、帶有街頭色彩的黑色 H.W.DOG 棒球帽及掛於領口的太陽眼鏡，都為簡約造型增加視覺細節。

IG@（soganzi_51、51k_official）

Denim on Denim率性又帥氣

他以開襟的淺藍色丹寧襯衫疊穿簡約白Tee，感覺率性隨意，下身搭配水洗牛仔褲，示範Denim on Denim 穿搭。而啡色皮帶與腰間隨性垂墜的印花方巾，以飾物打破了全套丹寧的單一，巧妙揉合率性風格與復古元素，散發著極具感染力的陽光氣息。

IG@（soganzi_51、51k_official）

全黑造型瀟灑型格

去年在 Canelo Alvarez 與 Terence Crawford 的矚目拳賽上，蘇志燮以硬挺的皮褸搭配窄管牛仔褲與高筒皮靴，巧妙利用材質的差異為全黑造型增加層次。俐落剪裁亦有助拉長整體身型比例，同時兼有都會男士的硬朗不羈，及成熟男性的瀟灑型格。