買前要答刁鑽問題 OMEGA x Swatch全新MoonSwatch Moonshine Gold

AP x Swatch的Royal Pop聯名仍然不乏討論度，這邊廂SWATCH @swatch #swatch 又聯同老拍檔OMEGA 帶來矚目新作，為紀念1969年人類首次登月，破天荒推出全球限量1,969枚的「Mission to the Moon 1969」，以常用於OMEGA Speedmaster月相錶款的Moonshine Gold ，打造這款承載珍貴歷史的限量之作。



這枚新作絕非單純換色，其錶盤、指針以至計時按鈕，全數採用 Omega 當年留下的備用黃金重新熔製，打造成 OMEGA 18K MoonshineTM Gold，總重量足足有11克，正好致敬了Apollo 11 成功登月的歷史時刻。

若按現時香港金價計算，單是這堆黃金本身已價值過萬；但官方竟大玩「時光倒流」，堅持以1969年的金價定價。各位只需$4,500港元，就能入手這枚真材實料的話題作，性價比極高。

除了真金加持，腕錶細節同樣交足功課。霧面黑色 Bioceramic 生物陶瓷錶殼配搭金色測速儀錶圈，完美致敬1969年紀念登月而生的黃金版 Omega Speedmaster。翻到錶背，電池蓋印有防刮金色月球圖案，配合代表「靜海」（Sea of Tranquillity）的登月足跡，加上錶殼側面的金漆獨立編號，極具收藏與歷史價值。

以往每逢MoonSwatch 新作推出都要大排長龍，今次 Omega x Swatch 以Electronic Swatch Timepiece Application (ESTA) 系統，打擊黃牛炒風與排隊黨，各位錶迷需要在2小時15分鐘內，全數答對32條問題（例如阿波羅11號在月球的登陸地點、1969年的精確金價等），才能獲得入手資格。

不過想買靚錶絕不容易，有興趣的錶迷需要先於官網挑戰 Electronic Swatch Timepiece Application（ESTA）認證系統。大家必須在2小時15分鐘內，全數答對32條，才有機會獲批購買配額，幸運兒最終限定只有1969位。系統現已正式開放，相信各位錶迷都會向用AI求助齊齊答問題。祝大家好運中籤！