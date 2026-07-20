BTS世界盃決賽中場秀炸裂舞台！華麗演繹獨立珠寶品牌DOSIS G6C

韓國天團 BTS 甫結束世巡《BTS WORLD TOUR ’ARIRANG‘》巴黎站，旋即震撼空降紐約，為世界盃決賽獻上歷史性的首次中場表演，以一曲〈Dynamite〉瞬間點燃全場氣氛！除了舞台演出，眼尖的 ARMY 亦很可能已鎖定成員們身上極具視覺張力的專屬訂製珠寶！這些巧妙揉合狂野與精緻質感的配飾，皆出自LISA 亦曾獨具慧眼率先佩戴的倫敦高級珠寶品牌 DOSIS G6C 。



為呼應這場全球盛事，DOSIS G6C傾力打造的專屬系列堪稱細節滿分：從奢華搶眼的「JUNGKOOK」、「KIM SEOK JIN」成員個人名字黑白鑲鑽頸鏈、呼應主題的立體足球圈形耳環，以至霸氣外露的復古銀質雕花「BTS」巨型皮帶扣，以及銘刻「ARIRANG」字樣的星形吊墜長鏈。每件單品，完美縫合運動的狂熱與高級珠寶的優雅。

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值得留意的是，Jung Kook 手上那枚「Awaken 戒指」ARMY們現已可於於品牌官網入手！戒指以 925 純銀與9K金以及等天然白鑽材質鍛造，寬版戒圈擁有繁複迷人的 3D 立體紋理，在光影流轉間展現出深邃的層次感；定價為 £230（約 2,426港元），絕對是無痛入手男神同款的絕佳機會。

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位於倫敦的家族式珠寶品牌 DOSIS G6C，由畢業於中央聖馬丁學院的設計師 Beichen Guan 於2020年創立。品牌名稱源自「dose」（劑量），象徵著對精準與平衡的極致追求。設計師更曾將北京故宮的花絲鑲嵌，以及日本御木本近乎失傳的皇家珠粒雕刻等殿堂級工藝，完美傾注於充滿現代叛逆精神的設計之中。

BLACKPINK 成員 Lisa在重磅回歸的《JUMP》MV 及專輯封面中，就曾驚艷配戴DOSIS G6C的 Shell系列白金鑽石耳環亮相。DOSIS G6C早前亦獲得 LaneCrawford 青睞上架，讓本地時尚迷亦能親身感受這份極致工藝與叛逆美學。