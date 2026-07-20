Chrome Hearts第二度聯乘MIKIMOTO 5款聯名單品款式率先曝光

Chrome Hearts 與日本珠寶品牌MIKIMOTO 強強聯手，絕對是2024年珠寶首飾界最震撼的話題聯乘。時隔 2 年，雙方如今再攜手發佈第二波聯名系列，5款聯名單品款式率先曝光。



MIKIMOTO x Chrome Hearts 目前已經曝光的共有五款聯名單品，包含十字架珍珠項鍊、手鏈、胸針以及兩款吊墜耳環，設計上與第一次合作一致，同樣採用MIKIMOTO經典白色珍珠搭配Chrome Hearts的標誌性十字架等元素，但將首次合作中的銀飾版本，全面升級改為 22K黃金打造，極盡奢華，相信售價勢必同樣爆升。

這個系列靈感源自於Chrome Hearts創辦人長女Jesse Jo Stark 對珍珠的熱愛，融合了奢華珠寶與硬朗銀飾文化的鮮明對比，2024年，雙方發佈首個聯名亮相後，已成為Chrome Hearts粉絲想盡辦法入手的夢幻逸品，不少名人 J-Hope、楊紫瓊 、Rihanna 、Kim Kardashian等人亦曾先後戴上亮相。

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此系列將於Chrome Hearts位於東京南青山及倫敦Mount Row的門市；以及Mikimoto位於銀座四丁目、紐約和香港的旗艦店獨家發售。此外，Chrome Hearts位於法國康城（Cannes）和聖巴特島（Saint Barth）的門市也將在限定時間內接受私人預約。感興趣的各位要提前聯絡SA碰碰運氣了。