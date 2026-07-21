Balenciaga重塑BTS "ARIRANG"演唱會週邊 為Jung Kook定製5套造型

BTS 日前來到巴黎法蘭西體育場（Stade de France），為一連兩日的世巡《BTS WORLD TOUR ’ARIRANG‘》歐洲最終站演出，Jung Kook的多套帥氣造型再度成為ARMY及外界的討論焦點。



5套造型均由Balenciaga 創意總監 Pierpaolo Piccioli 為 Jung Kook 度身打造，其中首套造型的靈感源自品牌經典 Le City 手袋的金屬飾釘，柾國穿上高領皮褸，配襯帶有搭帶細節的皮褲與電單車手套，盡顯叛逆型格。另外又穿上繡有數字「10」的寬鬆短袖皮革衛衣及闊身長褲，數字「10」別具意義，旨在致敬 Balenciaga 位於巴黎喬治五世大道（Avenue George V）的最具傳奇色彩的門市地點。

甚至演唱會尾聲，Jung Kook更穿上Balenciaga將《ARIRANG》巡演官方周邊重新改造的定製服飾，同時印有其名字縮寫JK、ARIRANG World Tour及Europe字眼，搭配 Venom 靴款、Boomerang Cat 太陽眼鏡及 BB Icon 頸鏈等配飾，以一貫型格完美詮釋了這套造型，為粉絲帶來壓軸驚喜。