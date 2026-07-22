Berluti新店中環置地開幕 率先細賞全新染色工藝2026秋冬系列

Berluti 全新精品店於香港置地廣場中庭正式開幕。新店佔地 172 平方米，寬敞明亮，巧妙交融品牌百年工藝底蘊與現代美學，踏入店內，便能深切感受 Berluti 獨特的生活品味。藉新店開幕之際，品牌同步揭曉 2026 秋冬系列預覽。今季設計褪去刻意拘束，主打「從容、自信、流動」，專為步調緊湊卻講究品味的現代男士而設，讓優雅化作毫不費力的日常。



服裝方面，今年秋冬更講究由內而外的舒適感。經典 Forestière 外套保留標誌性寬鬆剪裁與柔和肩線，改用頂級彈性羊絨，綴以古法染色牛角釦，更首度推出同色系（Tone on Tone）套裝，造型洗鍊雅致。

皮革單品同樣驚喜連連：Un Jour 皮褸採用全新 Fiamma 染色工藝，揉合三種色調，透出深邃自然的層次；而Fly 皮革連帽外套則挑戰小羊皮輕薄極限，觸感輕若羽毛，穿梭於職場與週末休閒，皆能輕鬆駕馭。

呼應現代男士的明快節奏，今季配件材質與實用度皆全面升級。F088 提袋經重新演繹，改採全新麂皮，垂墜感自然柔軟，散發隨性瀟灑氣息。主打輕盈的 The Fly 24h 及 72h 包款，選用奢華 Piuma 小牛皮配搭防撕裂尼龍內襯，包底更融入橡膠 Scritto 圖騰，防刮耐磨。若你正尋找百搭通勤包款，不妨留意大膽重塑公事包輪廓的 1 Jour de Plus。包身以觸感細膩的 Seta 皮革製成，堅挺而不僵硬，輕鬆融入多變的生活場景。

鞋履向來是 Berluti 靈魂所在，今季靴款更是穿搭焦點。Rombo 騎士靴以頂級 Venezia 小牛皮打造，中筒設計勾勒俐落線條，配合固特異工藝與防滑橡膠底，步履間盡顯穩健從容。